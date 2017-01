Infirmieră agresată pe holul Spitalului Judeţean de ruda unui pacient

O infirmieră din cadrul Urgenţei Spitalului Clinic Judeţean Constanţa susţine că a fost agresată în timpul serviciului. Femeia spune că încerca să îşi facă loc să poată trece cu targa printre mulţimea de pacienţi care aştepta la urgenţă şi l-a rugat pe unul dintre aparţinători să se dea la o parte. „Infirmiera ne-a spus că l-a rugat de cîteva ori să elibereze locul, după care l-a înlăturat uşor cu mîna. Colega noastră avea un pacient pe targă şi trebuia să intre cu el în unul dintre cabinete. Aparţinătorul, care venise cu o cunoştinţă la spital, a lăsat-o într-un final să treacă, după care a lovit-o cu putere în spate. Celelalte colege care au văzut ce s-a întîmplat l-au întrebat pe individul respectiv de ce a lovit-o, însă acesta a început să înjure şi să ne ameninţe pe toţi cei care eram în acel moment pe hol. Colegei noastre i s-a făcut rău şi s-a speriat foarte tare”, a declarat şeful Unităţii de Primire Urgenţe, dr. Rodica Tudoran. Cadrele medicale spun că au cerut ajutorul poliţiei. „Avem linie directă cu Secţia 3 şi am sunat imediat. Poliţiştii au venit repede şi l-au luat pe aparţinătorul recalcitrant şi l-au dus la secţie. Nu am înţeles de ce era atît de nervos, deoarece nu venise de mult timp în UPU şi persoana bolnavă pe care o însoţea era în cabinetul medical, unde deja i se scria reţeta”, a continuat dr. Tudoran.

Poliţiştii susţin că persoana acuzată că ar fi agresat o infirmieră are o altă variantă. Oamenii legii spun că bărbatul le-a povestit că infirmiera l-a împins cu targa şi că el a reacţionat la rîndul lui, dar că nu a lovit-o cu pumnul în spate, ci doar a împins-o. Oamenii legii l-au amendat pe aparţinătorul recalcitrant cu 200 de lei pentru tulburarea ordinii publice. Din păcate, nu se poate stabili cu exactitate felul în care s-a petrecut incidentul, deoarece camerele de supraveghere instalate în UPU nu au surprins momentul. „Una dintre camere a fost mişcată în momentul în care s-a deschis geamul şi nu a filmat decît podeaua, iar cealaltă este montată prea departe de locul în care a avut loc incidentul. Aceste camere au fost montate de abia de două zile şi de aceea încă mai avem mici probleme tehnice, dar le vom remedia. Acum ştim cum trebuie poziţionate şi vom avea imagini în permanenţă cu ceea ce se întîmplă în UPU şi vom putea furniza aceste materiale poliţiei”, a declarat administratorul de reţea, Gheorghe Hudişteanu. La cîteva ore de la acest incident, cadrele medicale au avut de-a face cu o altă persoană violentă. „O persoană bolnavă psihic, aflată sub influenţa băuturilor alcoolice a ajuns la noi în Urgenţă şi a început să ne înjure, să lovească uşile cabinetelor cu picioarele şi să urle. Am chemat iar poliţiştii şi pacientul a fost dus la Secţia de Neuropsihiatrie de la Palazu Mare”, a declarat dr. Tudoran. Cadrele medicale susţin că nu este pentru prima dată cînd se tem pentru siguranţa lor la locul de muncă. Pentru a rezolva această problemă, conducerea spitalului a decis să încheie un contract cu o firmă specializată de pază.