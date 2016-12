Inflamarea crizei a faultat consumul estival

Cheltuielile de consum din Uniunea Europeană au continuat să scadă, în trimestrul III, cu 1,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după ce în trimestrul II s-au redus cu 2,4%, potrivit barometrului cheltuielilor de consum realizat de operatorul de carduri Visa Europe. Printre ţările care au înregistrat un plus al cheltuielilor se află Germania (0,8%), cea mai mare economie din UE; la polul opus, cheltuielile au scăzut în Spania (-5,3%), Italia (-4,6%) şi Marea Britanie (-3,3%). De cealaltă parte, în „Estul Sălbatic”, cheltuielile au continuat să crească, state precum Slovenia şi Lituania înregistrând avansuri de două cifre. În Portugalia, Grecia şi Irlanda, statele cele mai afectate de criză, consumul a scăzut semnificativ. „Deşi scăderea s-a temperat, în trimestrul III, trendul anual rămâne negativ. Este clar că oamenii reacţionează la frânarea creşterii economice sau, în unele cazuri, la reintrarea în recesiune. Nu am fi surprinşi dacă tendinţa va continua şi în trimestrul IV. Totuşi, în 2013, mizăm pe o revigorare treptată a cheltuielilor de consum”, spune directorul financiar al Visa Europe, Philip Symes. În Europa, mai mult de un euro din şapte se cheltuieşte de pe un card Visa. În total, compania are peste 460 de milioane de carduri de debit active.