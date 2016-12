Inflaţia a ieşit din corzi, dar rămâne în ring

FĂRĂ RISCURI MAJORE Banca Naţională a României (BNR) menţine proiecţia pentru inflaţie la 3,5%, în 2013, respectiv 3,2% în 2014, a declarat ieri guvernatorul băncii de emisiune, Mugur Isărescu. „Ne bazăm pe faptul că factorii care au împins inflaţia în sus sunt tranzitorii; nu mizăm pe doi ani agricoli buni, ci normali. De asemenea, nu avem o inflaţie generată de inflamarea cererii. Lucrurile sunt stabile, ceea ce înseamnă că avem o calibrare corectă a politicii monetare şi vrem să o menţinem”, a explicat Isărescu, precizând că, pe partea externă, „balanţa riscurilor este echilibrată, cu anumite incertitudini faţă de timpul necesar refacerii economiei UE şi de volatilitatea cursului de schimb. „Aţi văzut cât de repede s-a schimbat în bine ceea ce apare sub denumirea „sentimentul investitorilor”, în ianuarie - februarie. Ne-a ajutat pe multiple planuri. O asemenea schimbare rapidă îţi ridică o problemă dacă nu se poate duce la fel de repede în sens invers. De aceea trebuie să fim precauţi”, a completat guvernatorul. Cât despre preţurile materiilor prime în piaţa internaţională, prognoza băncii centrale nu indică deocamdată niciun risc major.

REFORMĂ CU BUCLUC Isărescu şi-a exprimat incertitudinea faţă de implementarea fermă şi consecventă a reformelor structurale, alimentată, în mare parte, de lecţiile învăţate în ultimii 24 de ani de democraţie: „Eu ştiu personal cât de greu este să faci reforme structurale, că doar am fost un an în fruntea Guvernului, aşa că nu mă feresc să spun că aici riscurile de abatere sunt în creştere; de fiecare dată, la nivelul întreprinderilor de stat apar probleme, se complică lucrurile cu aspecte sociale, cu chestiuni politice, cu dificultăţi tehnice, aşa că nu ai cum să fii optimist. Trebuie să fii realist şi am pus aici un risc de abatare în sus”. Marţi, după şedinţa de politică monetară, guvernatorul BNR a spus că inflaţia va fi de 5 - 6%, în prima jumătate a anului, urmând să scadă apoi până la 3,5%. În opinia şefului băncii centrale, stimularea cererii prin majorarea salariilor ar duce la un avans economic nesustenabil, bazat pe import, şi ar fi şi o tactică politică periculoasă, „aproape de sinucidere, pentru că nu poţi lua înapoi după ce ai dat”. „Majorările salariale decise în decembrie nu au pus şi nu pun în pericol echilibrul macroeconomic, fiind sprijinite de Fondul Monetar Internaţional”, a afirmat Mugur Isărescu.