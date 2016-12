Inflaţia anuală s-a temperat în iulie

Rata anuală a inflaţiei a coborît în iulie la 5,06%, potrivit aşteptărilor, în timp ce, faţă de iunie, preţurile de consum au scăzut cu 0,07%, pe fondul ieftinirii alimentelor şi menţinerii preţurilor la mărfuri nealimentare şi servicii, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Un nivel atît de scăzut al ratei anuale a inflaţiei nu a mai fost atins din august 2007, cînd indicele anual al preţurilor de consum a fost de 4,96%. În iunie, rata anuală a inflaţiei a fost de 5,86%. Preţurile de consum au scăzut în iulie cu 0,07%, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au ieftinit cu 0,5%, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,14%, iar tarifele la servicii au urcat, în medie, cu 0,32%, mai arată datele INS. De la începutul acestui an, în coşul de consum al românilor, pe baza căruia INS calculează inflaţia, alimentele au o pondere de 37,58%, mărfurile nealimentare, de 44,05%, iar serviciile cîntăresc 18,37%. Cele mai mari creşteri de preţuri au fost înregistrate în iulie la tutun şi ţigări (2,86%) şi apă, canal şi salubritate (1,41%). În general, alimentele s-au scumpit nesemnificativ ori s-au ieftinit, potrivit INS. Mierea, cartofii şi berea sînt singurele produse alimentare ale căror preţuri au avansat mai mult, cu 0,60%, 0,49%, respectiv 0,22%. Legumele şi conservele de legume s-au ieftinit cel mai puternic, cu 3,38%, urmate de ulei, cu 2,74%. Pe partea de mărfuri nealimentare, combustibilii s-au scumpit în iulie, cu 0,72%, în timp ce gazele s-au ieftinit cu 5,08%, iar medicamentele cu 0,02%. La servicii, chiriile au crescut, în medie, cu 0,04% în iulie, iar de la începutul acestui an au urcat cu 2,73%. Creşterea medie a preţurilor de consum din intervalul august 2008 - iulie 2009 faţă de precedentele 12 luni - indicator care contează în criteriile nominale de convergenţă la zona euro - a coborît în iulie la 6,6%, de la 6,9% în iunie, iar inflaţia determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum a coborît tot la 6,6%, de la 7%. Banca Naţională a României (BNR) ţinteşte în acest an o inflaţie de 3,5% plus sau minus un punct procentual (2,5-4,5%), iar ultima sa prognoză indică un nivel al inflaţiei de 4,3% la finalul anului, revizuită uşor în scădere faţă de nivelul estimat anterior.