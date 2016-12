Inflaţia anuală s-a temperat la un nivel peste aşteptări

Rata anuală a inflaţiei a scăzut în martie mai puţin decît estimau analiştii, pînă la 6,71%, de la 6,89% în luna precedentă, mai ales ca urmare a scumpirii bunurilor nealimentare, în special a ţigărilor, şi a produselor alimentare, a anunţat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). Analiştii anticipau că inflaţia anuală s-a temperat în martie la un nivel cuprins între 6,4% şi 6,6%, mizînd pe stabilizarea leului şi pe diminuarea cererii. Rata anuală a inflaţiei din martie este la acelaşi nivel cu cel înregistrat în ianuarie 2009. Faţă de luna anterioară, preţurile de consum au crescut în martie cu 0,50%, iar tarifele la servicii au crescut cu 0,33%, potrivit INS. De la începutul acestui an, în coşul de consum al românilor, pe baza căruia INS calculează inflaţia, alimentele au o pondere de 37,58%, mărfurile nealimentare, de 44,05%, iar serviciile cîntăresc 18,37%. Cele mai mari creşteri de preţuri în martie au fost înregistrate la citrice şi alte fructe meridionale (8,28%), tutun şi ţigări (3,59%), zahăr (1,71%), cărţi, ziare, reviste (1,52%) şi cartofi (1%). Combustibilii s-au scumpit cu 0,70%, iar preţul medicamentelor a crescut cu 0,19% faţă de luna anterioară. Preţurile la carne şi produse din carne au crescut, în medie, cu 0,63%, pîinea s-a scumpit cu 0,13%, iar laptele şi produsele lactate au costat, în medie, cu 0,19% mai mult decît în a doua lună a acestui an. În schimb, ouăle s-au ieftinit cu 5,11%, uleiul, cu 3,18%, fructele proaspete, cu 0,87% şi făina, cu 0,02%. Chiriile s-au majorat, în medie, cu 0,11%, iar pentru apă, canal şi salubritate, românii au plătit, în martie, cu 0,99% mai mult decît în luna trecută. Transportul urban a fost cu 0,90% mai scump decît în februarie. În schimb, transportul aerian s-a ieftinit cu 0,04%, iar preţurile la serviciile de telefonie, cu 0,05% faţă de luna anterioară. Pe partea de mărfuri nealimentare, în a treia lună din 2009, preţul la autoturisme şi piese de schimb a scăzut cu 0,29%. Creşterea medie a preţurilor de consum din intervalul aprilie 2008 - martie 2009 faţă de precedentele 12 luni - indicator care contează în criteriile nominale de convergenţă la zona euro - a coborît în martie la 7,5%, iar inflaţia determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a scăzut cu 0,2 puncte procentuale, la 7,6%. Banca Naţională a României (BNR) ţinteşte în acest an o inflaţie de 3,5% plus sau minus un punct procentual (2,5-4,5%), dar ultima sa prognoză indică un nivel al inflaţiei de 4,5% la finalul anului. La finele anului trecut, rata anuală a inflaţiei coborîse la 6,3%, sub prognoza de inflaţie a băncii centrale pentru finalul lui 2008, de 6,7%, însă mult peste ţinta BNR de 3,8% plus sau minus un punct procentual (2,8-4,8%). Şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, Jeffrey Franks, atrăgea atenţia spre finalul lunii martie că revenirea inflaţiei în intervalul ţintit de BNR pînă la sfîrşitul lui 2009 este crucială pentru România şi că este importantă menţinerea acesteia la un nivel sustenabil în următorii ani.