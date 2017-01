Inflaţia pe iulie, maximul ultimilor trei ani!

Inflaţia anuală s-a accentuat în iulie la 9,04%, nivel aflat sub estimările analiştilor, ca urmare a ieftinirii alimentelor şi serviciilor, după cum arată datele publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna anterioară, inflaţia anuală ajunsese la 8,61%, în accentuare uşoară faţă de nivelul din mai, de 8,46%. Reamintim că sondajele în rîndul analiştilor menţionau o rată anuală a inflaţiei în iulie de 9,2-9,4%. Nivelul anual al inflaţiei nu mai depăşise 9% din iulie 2005, lună pentru care INS a afişat la momentul respectiv o inflaţie anuală de 9,3%. Faţă de luna iunie, preţurile de consum au crescut, în iulie, la nivel de ţară, cu 0,69%. Evoluţia sub aşteptări a inflaţiei a venit din ieftinirea alimentelor şi serviciilor, care a compensat parţial majorarea semnificativă a preţurilor la gaze şi electricitate, efectivă de la începutul lunii iulie. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunţase, la sfîrşitul lunii iunie, că preţurile la gaze naturale livrate populaţiei se vor majora în medie cu 12,5% de la 1 iulie, iar la electricitate, cu 4,4%. Preţurile la energie electrică au crescut în iulie, în medie cu 4,51% faţă de luna anterioară, în timp ce preţurile la gaze s-au mărit cu 12,53%. Această situaţie a avut ca efect scumpirea, în medie, a mărfurilor nealimentare din coşul de consum calculat de INS, cu 2,31% în a şaptea lună a anului. În schimb, alimentele s-au ieftinit în iulie, în medie cu 0,68% faţă de iunie, iar serviciile au costat mai puţin cu 0,3%, atenuînd din impactul majorării preţurilor administrate. În afară de gaze şi energie electrică, în a şaptea lună a acestui an s-au mai scumpit semnificativ ţigările (cu 3,66% faţă de iunie), abonamentele auto (3%), combustibilii (1,37%), carnea de porc (1,56%), ouăle (1,56%), mierea de albine (1,35%) şi cazarea în hoteluri (1,03%). La polul ieftinirilor s-au situat cartofii, cu scăderi de preţ, în medie, de 12,7% în iulie, fructele proaspete, cu 11,2%, alte legume, cu 4,6%, iar laptele de vacă, cu 0,14%, potrivit datelor INS. Unele servicii cu preţuri stabilite în euro s-au ieftinit, de asemenea semnificativ, în iulie, pe fondul aprecierii leului cu 2,09%, de la un curs mediu de referinţă de 3,6557 lei/euro în iunie, la 3,5792 lei/euro în iulie. Tarifele la telefonie şi transport aerian au scăzut în iulie cu 2,06%, potrivit INS. De la începutul acestui an, în coşul de consum al românilor, pe baza căruia INS calculează inflaţia, alimentele au o pondere de 37,5%, mărfurile nealimentare, de 44,7%, iar serviciile cîntăresc 17,8%. Creşterea medie a preţurilor de consum din intervalul august 2007-iulie 2008 faţă de precedentele 12 luni (indicator care contează în criteriile nominale de convergenţă la zona euro) a fost de 7,5%, în urcare de la 7,1% în iunie. Inflaţia determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a săltat, de asemenea, de la 7,1% în iunie, la 7,6% în iulie. BNR a modificat, la începutul acestei luni, în creştere prognoza pentru inflaţia la finalul lui 2008, de la 6% la 6,6%, în condiţiile în care şi-a propus o ţintă de inflaţie de 3,8% plus sau minus un punct procentual. Noua estimare ia în calcul un nivel mediu anual al preţului petrolului de 140 dolari/baril, considerat prea ridicat de mulţi dintre analişti