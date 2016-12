Inflaţia scade, sărăcia rămâne

APA, TOT MAI SCUMPĂ Inflaţia a scăzut în martie, faţă de luna precedentă, după un avans al tarifelor serviciilor (0,5%) şi o ieftinire moderată a produselor alimentare şi nealimentare (-0,1%), astfel că rata anuală a ajuns la 5,25% (de la 5,97%), a anunţat ieri Institutul Naţional de Statistică (INS). Proiecţia băncii centrale pentru 2013 este de 3,5%, după un vârf de 6% în primul semestru. Totul ţine însă de evoluţia preţurilor volatile (carburanţi) şi de cum va fi anul agricol. În martie, cel mai mult s-au scumpit berea şi serviciile de apă, canal şi salubritate, cu 1,2, respectiv 1,9%, în vreme ce ouăle s-au ieftinit cu aproape 10%. Băuturile alcoolice s-au scumpit în medie cu 0,79%, în martie, faţă de februarie, legumele cu 0,56%, cartofii cu 0,42%, untul cu 0,36%, iar mierea cu 0,32%, în timp ce uleiul s-a ieftinit cu 1,2%, iar zahărul cu 0,7%, potrivit datelor INS. De la începutul anului, scumpirea produselor alimentare este de 1,46%; cel mai mult au crescut preţurile la cartofi (13,64%), legume (11,48%) şi fructe (5,94%). Pe de altă parte, produsele nealimentare s-au ieftinit în martie cu 0,07%, comparativ cu luna precedentă, evoluţia fiind susţinută de scăderea preţului combustibililor (-0,76%) şi energiei termice (-0,1%). Totuşi, cărţile, ziarele şi revistele s-au scumpit cu 0,35%. În primele trei luni, lider în topul scumpirilor este energia electrică (10,38%), urmată de ţigări (4,21%) şi cărţi (circa 4,6%). La servicii, doar transportul pe calea ferată a marcat o scădere notabilă de preţ, cu peste 4%. Celelalte tarife au crescut în medie cu 0,5%. În ianuarie - martie, serviciile de apă, canal şi salubritate s-au scumpit cu peste 4%.

DEFICIT DE CERERE Evoluţia indicelui preţurilor de consum a fost mai bună decât se aşteptau economiştii, mai ales că leul s-a depreciat cu 0,15% faţă de euro şi cu 3,2% faţă de dolar, în martie. „În condiţiile în care scăderea leului are impact semnificativ asupra inflaţiei, tarifele la apă şi canal au crescut puternic, iar preţurile de consum sunt afectate de anul agricol slab 2012, stagnarea inflaţiei, anunţată ieri de INS, se datorează menţinerii deficitului de cerere”, spune economistul-şef al Volksbank, Melania Hăncilă. Ea subliniază că cel mai îngrijorător este ritmul în care cresc tarifele la apă şi canal (plus 120% din 2007 încoace), în condiţiile în care nivelul de trai şi salariile nu au crescut prea tare. „Ar trebui verificat raţionamentul economic din spatele majorărilor, mai ales că populaţia este captivă şi nu are posibilitatea de a-şi schimba furnizorii”, consideră Hăncilă. În opinia sa, dacă anul agricol va fi bun şi dacă leul nu scade puternic, inflaţia are mari şanse să ajungă în intervalul ţintit de BNR. Odată cu temperarea preţurilor, banca centrală ar putea reduce şi dobânda-cheie, dând un imbold creditării.