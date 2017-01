Coface ar putea ridica monitorizarea negativă a ratingului României în condiţiile în care rezultatele bune înregistrate în primul trimestru se vor menţine în continuare, a declarat managerul de risc al Coface România, Andreea Crainic. \"În condiţiile menţinerii rezultatelor bune înregistrate în primul trimestru al anului, putem anticipa o ridicare a supravegherii negative a României, de la A4- la A4. Însă, pînă la acel moment, trebuie urmărite presiunile inflaţioniste determinate de scumpirea utilităţilor şi a carburanţilor de la 1 iulie şi, de asemenea, o posibilă creştere a volumului importurilor\", a spus Crainic. Coface nu se grăbeşte să ridice ratingul de ţară pentru că are în vedere inflaţia şi deficitul extern, punctele slabe ale României. \"Rating-ul de ţară subliniază tendinţa generală de dezvoltare a unei ţări şi, în acest sens, pentru o îmbunătăţire a ratingului de ţară este nevoie de o îmbunătăţire a unui ansamblu de factori macroeconomici intercorelaţi\", a explicat Crainic. Analistul Coface a precizat că o creştere a consumului nu are efecte negative numai asupra inflaţiei, ci şi asupra balanţei comerciale, iar deficitul de cont curent are ca sursă principală tocmai dezechilibrul balanţei comerciale. Crainic a explicat că şi comportamentul de plată al companiilor din România s-a înrăutăţit în primele luni ale acestui an, în ton cu evoluţia internaţională. \"Astfel, s-au înmulţit întîrzierile la plată, mai ales în domenii precum IT, industria cărnii, agricultură şi retail\", a precizat Crainic. România are însă şi anumite puncte forte: volumul ridicat de investiţii străine, ca urmare a atractivităţii ridicate a pieţei româneşti, dar şi datoria publică redusă. \"Datoria publică a României este una din cele mai scăzute din zonă, reprezentînd 13% din PIB, comparativ cu 66% în Ungaria, 65% în Franţa şi în Germania, 94,5% în Grecia sau recordul european al Italiei, de peste 100%\", a mai spus analistul. În condiţiile creşterii preţurilor la combustibili, Coface se aşteptă la o nouă accentuare a inflaţiei anuale, care ar putea ajunge la 9% în luna iulie. \"În condiţiile în care şi gazele se vor scumpi cu 18%, ne putem aştepta şi la o inflaţie mai mare de 9%. Scumpirea combustibililor a generat implicit scumpirea bunurilor de consum. Vîrful creşterii preţurilor va fi înregistrat în luna iulie, deoarece efectele scumpirii petrolului nu s-au făcut resimţite încă pe deplin în costurile produselor de larg consum\", a estimat analistul Coface. Analistul Coface a explicat că agenţiile de rating reacţionează relativ rapid la schimbări negative ale mediului macroeconomic, în sensul reducerii unui rating de ţară, iar în ceea ce priveşte schimbările pozitive, acestea nu vor duce imediat la creşterea rating-ului de ţară deoarece este nevoie să se probeze că nu este o schimbare conjuncturală, ci de o tendinţă stabilă de îmbunătăţire a mediului macroeconomic, dovedită în timp.