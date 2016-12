Inflaţia va sări din graficul BNR

Banca Naţională a României (BNR) va rata în 2009 ţinta de inflaţie pentru al treilea an consecutiv, din cauza unor factori asupra cărora nu are influenţă, precum accizele la tutun, dar indicatorul se va încadra cel mai probabil în intervalul ţintit pentru anul viitor, ceea ce va permite relaxarea dobânzii de politică monetară. Rata anuală a inflaţiei a depăşit în 2007 şi 2008 limitele superioare ale intervalelor ţintite de BNR cu câte 1,5 puncte procentuale, după ce s-a ridicat la 6,5% şi, respectiv, 6,3%. Analiştii estimează pentru finele acestui an o rată a inflaţiei de 4,7% sau 4,8% şi majoritatea anticipează încadrarea indicatorului în ţinta stabilită de BNR pentru 2010, de 3,5%, cu un interval de variaţie de un punct procentual. Economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, şi economistul RBS România, Cătălina Molnar, estimează pentru finele acestui an o inflaţie de 4,8%, în timp ce Nicolaie Chidesciuc, senior economist la ING Bank România, anticipează că rata se va situa la 4,7% la finele acestui an. Banca Naţională a României a stabilit pentru 2009 o ţintă de inflaţie de 3,5%, cu un interval de variaţie de plus/minus un punct procentual, şi estimează că indicatorul se va plasa la 4,5% în luna decembrie. Analiştii au opinii diferite privind rata anuală a inflaţiei din 2010, care variază între 2,8% şi 5%, dar estimează reduceri ale dobânzii de politică monetară de mărimi similare, cuprinse între 1 şi 1,5 puncte procentuale, de la nivelul actual de 8%. BNR a ţinteşte în 2010 încadrarea inflaţiei în intervalul 2,5 - 4,5% şi estimează că rata anuală se va situa la 2,6%.