Inflaţie anuală de 8,61% în iunie şi în creştere la peste 9% în iulie

Rata anuală a inflaţiei în luna iunie a fost de 8,61%, doar cu 0,02% sub maximul ultimilor doi ani de 8,63%, înregistrat în martie 2008. Deşi în mai inflaţia anuală atinsese 8,46% şi părea să se domolească, luna iunie a adus noi creşteri de preţuri, de 0,28% per ansamblu, cele mai accelerate creşteri fiind înregistrate tot în cazul alimentelor (în special fructele proaspete), potrivit datelor Institutului Naţional de Stratistică (INS). Ultima lună a trimestrului II din acest an a consemnat creşteri de preţuri de 0,32% în cazul mărfurilor alimentare, de 0,28% la mărfuri nealimentare şi de 0,19% la servicii. Din grupa mărfurilor alimentare, cea mai importantă scumpire, de 7,77%, a fost consemnată la fructele proaspete. Preţul pîinii, alimentul cu cea mai mare pondere în grupa alimentelor, a urcat cu 0,16%, iar cel al cărnii cu 0,72%, în principal pe fondul scumpirii cărnii de porc, cu 1,96%, şi a celei de vită, cu 1,1%. În acelaşi timp, preţul uleiului a continuat să se majoreze şi în iunie, avansul fiind de 2,26%. Laptele şi produsele lactate s-au ieftinit cu 0,24%, iar legumele şi conservele de legume cu 2,18%. De asemenea, preţurile ouălor au coborît cu 5,04%. La capitolul produse nealimentare, preţurile la combustibili au avut cea mai importantă creştere, de 1,26%, iar medicamentele s-au ieftinit cu 0,04%. Creşterea preţurilor la servicii a fost susţinută de cele la grupa apă, canal şi salubritate, cu un avans de 0,62%. În acelaşi timp, preţurile la telefonie au scăzut însă cu 0,13%. Rata medie lunară a inflaţiei din primele cinci luni a fost de 0,6%, comparativ cu 0,3% în perioada similară din 2007.

Nivelul din iunie al inflaţiei a fost conform cu estimările mai multor analişti economici care anticipau valori cuprinse între 8,5% şi 8,9%. Aceştia au arătat că inflaţia va atinge vîrful din 2008 în iulie, ca urmare a majorării preţurilor administrate, pentru ca, începînd din august, să intre pe o pantă descendentă, un factor de sprijin fiind preţurile alimentelor, dacă recolta agricolă din acest an va fi bună. În luna mai, guvernatorul băncii centrale, Mugur Isărescu, a declarat că inflaţia va rămîne în afara ţintei pînă în trimestrul I din 2009, dar va intra pe o curbă descendentă destul de accentuată din toamna anului în curs. Analiştii mai sînt de părere că graţie aprecierii accelerate a leului la începutul lui iulie, BNR nu va urca nivelul dobînzii cheie în şedinţa de politică monetară din 31 iulie. \"Şansele ca dobînda cheie să mai crească sînt aproape nule\", a declarat economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, după anunţarea datelor privind inflaţia din iunie. \"Inflaţia este în conformitate cu aşteptările noastre. Totuşi, este îngrijorător că inflaţia de bază (core) creşte pentru a noua sau a zecea lună consecutiv\", observă economistul şef al BCR, Lucian Anghel. În ciuda aprecierii leului, analiştii din piaţă îşi menţin părerea că în iulie se va atinge un vîrf al inflaţiei anuale din acest an, de peste 9%, chiar dacă văd un nivel uşor sub cel estimat anterior (de 9,7%). Potenţialul de ieftinire a alimentelor este văzut de analişti ca aplicabil abia din toamnă, fiind vizate însă, deocamdată, doar legumele şi fructele. Statistica subliniază faptul că alimentele s-au scumpit cel mai mult în intervalul iunie 2007-iunie 2008, cu 11,77% în medie, în timp ce tarifele la servicii s-au majorat cu 8,71%, iar preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu doar 5,87%.