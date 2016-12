Inflaţie de 8% în acest an

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit prognoza de inflaţie pentru 2011, de la 2,8%, la 3,1%, după ce a majorat estimarea pentru acest an, de la 3,7%, la 7,8%, ca urmare a majorării TVA. „Pentru finele acestui an, calculele indică o inflaţie de 7,8% spre 8%, poate undeva chiar peste 8% în acest an, urmând să coboare ulterior. Spre sfârşitul anului 2011, tot ca urmare a efectului de bază, dispar cele trei procente care se adaugă în urma majorării TVA, inflaţia va intra în intervalul de variaţie, în jur de 3%, şi va rămâne în apropierea acestui nivel”, a spus guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă de prezentare a Raportului asupra inflaţiei. El a menţionat că acesta este un scenariu bazat pe parametrii actuali şi în care efectele de runda a doua sunt modeste. În raportul detaliat al Consiliului de Administraţie al BNR de miercuri era indicată o inflaţie de 7,8% pentru finele acestui an şi reîncadrarea traiectoriei preţurilor de consum pe o curbă descendentă. Consiliul de Administraţie al BNR a decis, miercuri, menţinerea dobânzii de politică monetară la minimul istoric de 6,25%, precum şi a ratelor pentru rezervele minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei, la 15%, şi în valută, la 25%. Totodată, banca centrală a revenit la exprimarea potrivit căreia gestionează „adecvat” lichiditatea din sistemul bancar.