Influenţa lui Dominique Strauss-Khan încă este puternică

Camerista guineeză care l-a acuzat de viol pe Dominique Strauss-Kahn (DSK) a fost plasată la hotelul Sofitel de International Rescue Committee, o asociaţie foarte respectabilă de ajutorare a refugiaţilor. Dar acest ONG a refuzat să confirme informaţia. “Contractul de angajare pe care ni l-a furnizat hotelul arată că această persoană fusese recomandată Sofitel-ului nu de noi, ci de foarte respectabila organizaţie International Rescue Committee care vine în ajutor refugiaţilor”, afirmase anterior Peter Ward, preşedintele sindicatului din care face parte personalul hotelurilor din New York. Tabloidul “The New York Post” afirmase în 2 iulie că tânăra femeie practica regulat prostituţia şi că DSK refuzase s-o plătească după o presupusă relaţie sexuală pe data de 14 mai, în camera 2806 a hotelului Sofitel din New York. Aceste acuzaţii au fost dezminţite de avocaţii cameristei.

În schimb, fostuldirector al FMI a avut o întâlnire cu o femeie măritată, care lucrează în sectorul bancar, cu numai câteva ore înaintea incidentului reclamat de cameristă, a mai titrat “The New York Post”. Femeia neidentificată, despre care surse citate de tabloidul american afirmă că ar fi “prietena secretă” a lui DSK , s-ar întâlni cu acesta de mai mult timp. Femeia a fost surprinsă de camerele de supraveghere de la hotelul Sofitel, împreună cu DSK în data de 14 mai , înainte de ora 13.30. Cei doi au urcat cu un lift până la etajul unde se afla apartamentul lui DSK, iar femeia a părăsit clădirea după un timp. Ulterior, camerista de 32 de ani a intrat în apartamentul ocupat de DSK şi, în jurul prânzului, a reclamat că acesta a agresat-o sexual.

Fostul director al FMI este aproape reabilitat în acest scandal, iar noua directoare generală a instituţiei, franţuzoaica Christine Lagarde, a declarat că predecesorul său a făcut “o treabă excelentă”. Aceasta a indicat încă de la preluarea oficială a funcţiei că va continua calea trasată de Strauss-Kahn, care a contribuit ca FMI să devină mai receptiv la realităţile sociale şi nu doar la aspectele economice în cazul ţărilor pe care le ajută, dar că nu a fost apreciat pentru aceasta. Într-un interviu difuzat ieri, Christine Lagarde a avertizat că o intrare a SUA în incapacitate de plată va avea consecinţe deplorabile atât pentru SUA, cât şi pentru lumea întreagă. “Dacă derulăm scenariul complet al intrării în incapacitate de plată, evident, veţi obţine o creştere a ratei dobânzilor, repercusiuni imense asupra burselor de valori şi consecinţe cu adevărat deplorabile nu doar pentru SUA, ci şi pentru economia mondială în ansamblu”, a afirmat Christine Lagarde.