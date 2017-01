INFO Class 1 Romanian Grand Prix

@ Sîmbătă au sosit la Mamaia trei ambarcaţiuni - Spirit of Norway 10, Spirit of Norway 20 şi Negotiator 50, astfel că numărul bărcilor ajunse în Constanţa a ajuns la 7. @ Astăzi vor intra în România alte două bărci - SeveneleveN 18 şi Jotun 90, dar vor ajunge la Mamaia abia în cursul nopţii sau mîine pe ziuă. @ Sîmbătă a ajuns la Mamaia şi Pasquale Sesana - director executiv al IOTA (International Offshore Team Association). @ Astăzi este aşteptat să ajungă şi Saeed Hareb - preşedintele World Professional Powerboating Association, forul care guvernează Class One. @ Duminică a ajuns şi barca de rezervă a team-ului Victory, care a participat la acţiuni promoţionale în Bucureşti. @ Primii piloţi vor sosi abia miercuri, atunci cînd vor fi lansate la apă bărcile.