INFO Class 1 Romanian Grand Prix

@ Primele competitoare sosite la Mamaia sînt Qatar 96 şi Qatar 95 ocupantele poziţiilor 2 şi respectiv 5 în clasamentul general. @ Astăzi sînt aşteptate Victory 77 şi Victory 7, adică ocupantele poziţiilor 1 şi 3 din clasamentul general. @ Barca de rezervă a echipei Victory va rămîne în Bucureşti pentru acţiuni promoţionale. @ Campioana mondială en titre, Spirit of Norway 10, ar trebui să ajungă la Mamaia abia sîmbătă. @ Piloţii bărcii Qatar 95, Abdullah Al-Sulaiti şi Luca Nicolini au fost avertizaţi de WPPA (forul care guvernează Class One) cu cartonaş galben, sancţiunea venind în urma incidentului din startul cursei de la Oslo, cînd Qatar 95 a lovit pe Jotun 90 @ Per Carsten Michelsen, team manager la Ugland Offshore Racing, a declarat că echipa sa lucrează non stop pentru ca Jotun 90 să fie gata pentru a concura în Romanian Grand Prix. @ Cîştigătoarele din primele trei curse sînt: Victory 77 (Atena, Grecia, 10 iunie), Victory 77 (Arendal, Norvegia, 22 iulie), Spirit of Norway 10 (Oslo, Norvegia, 12 august). @ După cursa de la Mamaia se va acorda titlul european.