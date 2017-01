INFO EURO 2008

Superstiţie spaniolă...depăşită

Spaniolii nu s-au bucurat că au disputat sfertul lor de finală împotriva Italiei pe 22 iunie, pentru că în trei rînduri, în trecut, au fost eliminaţi, în aceeaşi zi, de la un mare turneu: la Campionatul Mondial din 1986 cu Belgia, la Euro 1996, cu Anglia, şi la Campionatul Mondial din 2002, în faţa Coreei de Sud. Şi de fiecare dată, la lovituri de departajare. De data aceasta, iată, s-a spart ghinionul.

Aragones confirmă că nu va mai antrena Spania după EURO 2008...

Selecţionerul Spaniei, Luis Aragones, care a anunţat că va renunţa la acest post după EURO 2008, a explicat că nu va reveni asupra acestei decizii în pofida parcursului bun al echipei sale, calificată în semifinale. O parte dintre suporterii spanioli din tribune la meicul cu Italia a desfăşurat un banner pe care scria: “Aragones rămîi”. “Mulţumesc tuturor celor care îmi adresează cuvinte de încurajare sau complimente. Însă federaţia ştie deja că această aventură se încheie pentru mine, indiferent de locul pe care va termina Spania”, a declarat Aragones. “Nu mă întreb dacă federaţia îmi va propune ceva sau nu. Sînt mîndru de rezultatele echipei mele şi de faptul că las în urma mea un grup de jucători care dă totul pe teren şi în cadrul căruia există o ambianţă bună. Va fi bine pentru CV-ul meu”, a adăugat Aragones.

... iar Hickersberger se desparte de naţionala Austriei

Selecţionerul Josef Hickersberger şi-a anunţat plecarea de la naţionala Austriei, motivînd că este “obosit” după eliminarea în primul tur la EURO 2008, conform unui interviu ce a apărut în ediţia de ieri a publicaţiei Der Standard. “Mă opresc. Mă simt gol şi obosit, am nevoie să mă rup de tot pentru a-mi reîncărca bateriile. Capitolul este închis. Mi-am îndeplinit misiunea. Am reflectat mult la această decizie”, a spus Hickersberger. Federaţia Austriacă de Fotbal (OFB) urmează să se reunească astăzi pentru a oficializa plecarea antrenorului. În vîrstă de 60 de ani, Josef Hickersberger declarase, după eşecul cu Germania, scor 0-1, că ar vrea să rămînă în această funcţie. În Der Standard, el a spus că a făcut acea declaraţie “la cald”, sub presiunea jucătorilor. Hickersberger şi-a exprimat dorinţa ca întinerirea echipei să continue şi după plecarea lui şi a subliniat că nu intenţionează să se retragă din activitate. El a fost numit în funcţie în ianuarie 2006 după eşecul predecesorului său Hans Krankl de a califica Austria la Cupa Mondială. Hickersberger a mai antrenat Austria în perioada 1987-1990. El a demisionat după o înfrângere cu Insulele Feroe, scor 1-0, în preliminariile Euro-1992.

Ottmar Hitzfeld va primi Premiul bavarez pentru sport

Fostul antrenor al formaţiei Bayern Munchen, Ottmar Hitzfeld, va primi în acest an Premiul bavarez pentru sport, în cadrul unei ceremonii ce se va desfăşura la Munchen, pe 7 iulie, anunţă site-ul oficial al grupării germane. Distincţia este acordată de către conducătorul landului Bavaria, Gunther Beckstein. Ottmar Hitzfeld a fost ales în acest an să primească premiul “pentru munca încununată de succes pe care a depus-o la FC Bayern Munchen şi care l-a transformat într-un adevărat ambasador al sportului bavarez”, şi-a argumentat Beckstein decizia. Ottmar Hitzfeld, care îi va succede lui Kobi Kuhn în funcţia de selecţioner al Elveţiei din data de 1 iulie, a cîştigat în sezonul trecut cu Bayern Munchen atît campionatul, cît şi Cupa Germaniei.