Info EURO 2008

Victorii pentru Italia şi Olanda

Şi adversarele României din Grupa C de la turneul final al Campionatul European de fotbal din Austria şi Elveţia, Italia, Franţa şi Olanda, au susţinut meciuri amicale la sfîrşitul săptămînii trecute. Vineri seară, la Florenţa, Italia a dispus, fără emoţii, cu 3-1, de Belgia, selecţionerul Italiei, Roberto Donadoni, folosind următorii jucători: Buffon - Panucci (46 Grosso), Cannavaro (46 Chiellini), Barzagli, Zambrotta - Gattuso, Pirlo, Aquilani (76 Ambrosini) - Camoranesi (61 Cassano), Toni (76 Borriello), Di Natale (46 Del Piero). Duminică, la Rotterdam, Olanda a învins, cu 2-0, Ţara Galilor. Selecţionerul Marco van Basten a trimis în teren următorii jucători: Van der Sar - Ooijer, Heitinga (46 Melchiot), Mathijsen (80 Vennegoor of Hesselink), Van Bronckhorst (46 De Cler) - De Zeeuw (46 De Jong), Engelaar (46 Kuyt) - Sneijder, Van der Vaart (67 Affelay), Robben - Van Nisterlooy. “Ne-am creat din nou multe ocazii, din nou am ratat mult, am cîştigat doar cu 2-0. La Euro, cu şansă putem ajunge departe, dar cu ghinion putem încheia din faza grupelor”, a declarat Van Basten.

Franţa a remizat cu Paraguay

Reprezentativa Franţei a terminat la egalitate, 0-0, partida de pregătire disputată, sîmbătă seară, la Toulouse, în compania selecţionatei Paraguayului. Naţionala franceză, antrenată de Raymond Domenech, a evoluat în următoarea formulă: Coupet - Clerc, Boumsong, Squillaci, Evra - Ribery (46 Govou), Makelele (46 L. Diarra), Toulalan (70 Nasri), Malouda - Benzema (62 Anelka), Henry (46 Gomis). “Am jucat prea bine şi am uitat, uneori, că obiectivul era să înscriem”, a spus Domenech. Franţa mai are programat un meci de pregătire, marţi, în compania naţionalei Columbiei, înainte de întîlnirea cu România, de la EURO 2008, programată pe 9 iunie.

Rezultate - vineri: Austria - Malta 5-1 (Aufhauser 8, Linz 11, 67-pen., Vastic 77, Harnik 90+2 / Mifsud 41); Elveţia - Liechtenstein 3-0 (Frei 24, 31, Vonlanthen 68.); Italia - Belgia 3-1 (Di Natale 9, 42, Camoranesi 49 / Sonck 90+2); sîmbătă: Germania - Serbia 2-1 (Neuville 74, Ballack 82 / Jankovic 18); Portugalia - Georgia 2-0 (Moutinho 18, Simao Sabrosa 44-pen.); Croaţia - Ungaria 1-1 (N. Kovaci 23 / N. Kovaci 44-autogol); Franţa - Paraguay 0-0; Spania - Peru 2-1 (Villa 37, Capdevila 90+2 / Regifo 73); duminică: Olanda - Ţara Galilor 2-0 (Robben 35, Sneijder 54); Polonia - Danemarca 1-1 (Krzynowek 43 / Vingaard 28); Suedia - Ucraina 0-1 (Nazarenko 83). Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat partida Grecia - Armenia.

Boulahrouz, în locul lui Babel

Federaţia Olandeză de Fotbal a anunţat, sîmbătă seară, că fundaşul Khalid Boulahrouz a fost inclus în lotul Olandei pentru Campionatul European, în locul atacantului Ryan Babel, care s-a accidentat la antrenament. Babel a suferit o leziune a ligamentelor de la o gleznă şi va fi indisponibil între cinci şi şase săptămîni. El nu se număra printre posibilii titulari ai Olandei la turneul final. Babel ar putea evolua în naţionala de tineret a Olandei la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Turcia a ajuns în cantonamentul de la Geneva

Selecţionata Turciei a ajuns, duminică, în cantonamentul de la Geneva. Echipa Turciei, prima sosită în Elveţia pentru competiţia fotbalistică, a ajuns sub înalta protecţie a poliţiei la Hotelul “La Reserve”, pe malul lacului Leman. La EURO 2008, Turcia va evolua în Grupa A, alături de Elveţia, Cehia şi Portugalia.

Zece fotbalişti germani, supuşi unui control antidoping inopinat

Zece jucători din lotul Germaniei au fost supuşi, vineri seară, la un control antidoping neanunţat, această decizie fiind luată de UEFA, care a anunţat că astfel de operaţiuni vor mai avea loc înaintea turneului final. “Avem încredere în fiecare fotbalist prezent în lot. Controalele pe care le-am realizat noi şi cele pe care le-au efectuat aceştia la cluburile lor au arătat că nu sînt probleme”, a spus şeful staff-ului medical al Germaniei, Tim Meyer. Un total de 160 de jucători, zece din fiecare ţară calificată la EURO, vor efectua controale antidoping înainte de startul competiţiei, iar 124 în timpul întrecerii. Fotbaliştii testaţi antidoping au dat probe de sînge şi de urină, iar mostrele vor fi analizate la un laborator din Austria, care în zilele următoare va face publice rezultatele.