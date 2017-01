Info EURO 2008

Olanda a remizat cu Danemarca

Joi seară, la Eindhoven, Olanda, adversara României din Grupa C la EURO 2008, a remizat, 1-1 (Van Nistelrooy 29 / Poulsen 56), în meciul amical cu selecţionata Danemarcei. Selecţionerul Olandei, Marco van Basten a trimis în teren următorii jucători: Van der Sar - Ooijer (46 De Jong), Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst - De Zeeuw, Engelaar (65 De Cler) - Sneijder (82 Afellay), Van der Vaart (65 Kuyt), Robben (77 Babel) - Van Nistelrooy (65 Vennegoor of Hesselink). Dacă publicaţia “Voetbal International” a scris că Olanda a fost vulnerabilă în partea a doua a meciului cu Danemarca, Van Basten s-a declarat mulţumit de jocul elevilor săi, dar a menţionat că partida trebuia cîştigată încă din prima repriză. România va întîlni Olanda pe 17 iunie, la Berna, în ultima etapă a Grupei C din care mai fac parte Italia şi Franţa. Tot joi seară, la Duisburg, Turcia a învins, cu 2-0 (Tuncay Şanli 15, Semih Şenturk 88), reprezentativa Finlandei, într-un meci de pregătire pentru turneul final al Campionatului European din Austria şi Elveţia. Selecţionerul Turciei, Fatih Terim, a folosit următoarea formulă de echipă: Volkan - Servet, Hakan Balta, Gökhan, Sabri - Hamit Altintop (79 Ayhan), Emre Belözoğlu (90 Gökdeniz), Mehmet Aurelio (88 Mehmet Topal), Tuncay Şanli (67 Arda) - Mevlüt (75 Kazim Kazim), Nihat (82 Semih Şenturk). Vineri după-amiază, la Praga, Cehia - Scoţia 3-1 (Sionko 59, 90, Kadlec 84 / Clarkson 85). Vineri seară, după închiderea ediţiei, s-au disputat trei meciuri: Austria - Malta, Elveţia - Liechtenstein şi Italia - Belgia.

Amicale peste amicale

Sîmbătă şi duminică echipele calificate la EURO 2008 vor susţine noi meciuri de verificare, după următorul program - sîmbătă, ora 18.30: Germania - Serbia; ora 20.15: Portugalia - Georgia; ora 21.30: Croaţia - Ungaria; ora 22.00: Franţa - Paraguay; ora 23.00: Spania - Peru; duminică, ora 16.00: Olanda - Ţara Galilor; ora 17.00: Polonia - Danemarca şi Suedia - Ucraina; ora 21.15: Grecia - Armenia.