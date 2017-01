Info EURO 2008

Ribery se teme de România

Mijlocaşul francez Franck Ribery a declarat că echipa naţională a ţării sale va trebui să fie în formă maximă la primul meci din Grupa C de la EURO 2008, cel cu România, de pe 9 iunie, pentru a începe competiţia cu dreptul, informează cotidianul “La Voix des Sports”. “Sper să realizez cu naţionala Franţei ce am făcut în acest sezon cu Bayern Munchen, adică titlul. Să cîştigi Euro este obiectivul tuturor. Sînt încrezător, aşa este natura mea. Vreau să continui să progresez, dar rămîn cu picioarele pe pământ. Campionatul European este foarte important pentru mine şi pentru echipa Franţei. Nu va fi deloc uşor, deoarece ne aflăm într-o grupă infernală, dar va fi plăcut totodată să jucăm meciuri pe muchie de cuţit, la cel mai înalt nivel. Trebuie să fim în formă maximă la meciul cu România, pentru a începe cu dreptul competiţia, cu o victorie”, a spus Ribery. În schimb, mijlocaşul lui Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a declarat, joi, că niciuna din cele patru echipe din Grupa C de la EURO 2008, Olanda, Franţa, Italia şi România, nu pot fi considerate favorite la calificarea în sferturile de finală ale competiţiei.

Hormonul de creştere va fi testat pe loc

Testul pentru detectarea hormonului de creştere, care a fost îmbunătăţit în ultimele luni, va putea fi folosit pe loc la EURO 2008, acest turneu final urmînd să fie primul eveniment sportiv unde hGH va fi cercetat, după Jocurile Olimpice de la Atena. Testul pentru detectarea hGH a fost pus la punct pentru JO de la Atena, din 2004, unde niciun sportiv nu a fost depistat pozitiv cu acest produs, detectabil doar în sînge, timp de doar trei sau patru zile de la administrare. După JO, societatea producătoare a kiturilor de anticorpi necesari acestui test a încetat să le mai fabrice. Căutarea unui nou fabricant a condus la întîrzierea relansării testului pe care Agenţia Mondială Antidoping (AMA) şi Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) doreau să-l pună din nou în funcţiune în timpul JO de la Beijing, din luna august. De mai mult de un an, eşantioanele sanguine prelevate în timpul competiţiilor sportive erau congelate în aşteptarea testului, a cărui fabricare a fost oprită după JO din 2004. Aşa s-a întîmplat şi la Campioantele Mondiale de atletism, şi la Cupa Mondială de rugby, şi la cursele de ciclism. “Testarea pentru hGH a eşantioanelor sanguine va fi efectuată direct, nu se va mai folosi congelarea”, a declarat un responsabil din cadrul departamentului antidoping de la UEFA, Marc Vouillamoz, care a explicat că perspectiva testelor pentru depistarea hGH a stat la baza deciziei UEFA de a introduce controalele antidoping sanguine, pentru prima oară, la un Campionat European. Laboratorul de la Lausanne, unul dintre cele două care se vor ocupa de analizele antidoping în timpul EURO 2008, alături de cel de la Seibersdorf, situat în apropiere de Viena, a confirmat că este în măsură să efectueze testul încă de la sosirea primelor eşantioane. Cel puţin 284 de controale sanguine şi urinare vor fi efectuate în timpul EURO 2008, competiţie ce se va desfăşura în perioada 7-29 iunie, în Austria şi Elveţia.