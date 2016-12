INFO EURO 2012

Neuer nu vede Germania drept favorită

Portarul Germaniei, Manuel Neuer, nu crede că reprezentativa ţării sale este favorită în disputa cu Italia din semifinale, chiar dacă a câştigat toate partidele disputate la turneul final pînă acum. „Suntem egali. Italienii şi-au recăpătat spiritul de echipă pierdut la turneul final al Mondialul din 2010. Am fost convins că vor merge în semifinale, când am văzut cum se îmbrăţişează înaintea executării loviturilor de departajare cu Anglia”, a spus Neuer, care a analizat şi felul cum Andrea Pirlo l-a executat pe Joe Hart de la punctul cu var. „Nu poţi să-i spui nimic pentru că a înscris. Dar dacă ar fi ratat în acest fel... Portarilor nu le place să fie învinşi astfel, dar fiecare are propriul stil de a executa. I-a ieşit, pentru că Hart nu a reacţionat”, a explicat Neuer.

Klose se teme de penalty-uri

Titularizat în premieră de selecţionerul Joachim Low în partida din sferturile de finală, cu Grecia, atacantul Miroslav Klose este convins că Germania va trece de Italia fără să se ajungă la loviturile de departajare. „Ne-am antrenat foarte bine şi suntem bine pregătiţi. Italienii pot să vină! Italienii au avut controlul balonului şi i-au presat pe englezi în terenul lor. Acest lucru nu se va întâmpla, cu siguranţă, în jocul cu noi. Le cunoaştem slăbiciunile şi vom avea o altă strategie”, a spus Klose, care evoluează chiar în Italia, la Lazio Roma. Atacantul, în vârstă de 34 ani, care a adunat 120 de selecţii în reprezentativa Germaniei, înscriind 64 de goluri, a evoluat în semifinale cu Italia de la Campionatul Mondial din 2006, pierdută de nemţi în urma loviturilor de departajare.