INFO EURO 2012

Chiellini a revenit la antrenamente

Fundaşul naţionalei de fotbal a Italiei, Giorgio Chiellini, a revenit luni la antrenamente după o accidentare la coapsă şi ar putea juca în semifinala cu Germania, a anunţat Federaţia italiană. Chiellini a ratat sfertul de finală cu Anglia din cauza accidentării, dar speră să revină ca titular în semifinala de joi, de la Varşovia. Mijlocaşul Daniele De Rossi şi fundaşul dreapta Ignazio Abate au acuzat şi ei probleme musculare după meciul cu Anglia, pe care nu l-au încheiat pe teren, şi vor fi supuşi unor examinări amănunţite. Eventuala absenţă a lui Abate contra Germaniei ar fi o problemă pentru Italia, ţinând cont că înlocuitorul său pe acest post, Christian Maggio, este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Gerrard nu renunţă la naţională

Căpitanul Angliei, Steven Gerrard a dezminţit, la Cracovia, după eliminarea din sferturile de finală ale Campionatului European din Ucraina şi Polonia, zvonurile că s-ar retrage de la naţională. “Am vorbit cu selecţionerul Roy Hodgson şi i-am spus că sunt disponibil atâta timp cât are nevoie de mine. M-am bucurat să fiu căpitanul Angliei, îmi place să am responsabilităţi. Am profitat de fiecare moment şi am dat tot ce am avut mai bun”, a declarat Gerrard, în vârstă de 32 de ani.

Giroud a semnat un contract cu Arsenal Londra

Atacantul echipei Montpellier, Olivier Giroud, a semnat un contract pe cinci sezoane cu echipa Arsenal Londra, a anunţat presa engleză. Conform cotidianului The Sun, Arsenal a plătit aproximativ 15 milioane de euro pentru achiziţionarea internaţionalului francez. „Sunt mândru că voi juca la Arsenal”, a declarat Giroud. „Îi doresc numai bine la noua sa formaţie”, a spus Louis Nicollin, preşedintele clubului Montpellier, pentru cotidianul Midi Libre. Olivier Giroud, în vârstă de 25 de ani, a câştigat sezonul trecut titlul de campion cu Montpellier şi a făcut parte din lotul Franţei la EURO 2012. Giroud a mai jucat în cariera sa la formaţiile Grenoble, FC Istres şi Tours FC.