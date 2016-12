INFO EURO 2012

Del Bosque, mulţumit de victoria împotriva Franţei

„Consider că per ansamblu am dominat jocul, Franţa aproape că nu a avut ocazii de gol. Cred că francezii au avut motive să fie precauţi, pentru că ştiau că pe stânga avem doi jucători foarte buni: Iniesta şi Alba. De altfel, ei au reuşit să îl incomodeze considerabil pe Iniesta. La acest nivel, sferturi de finală ale unei mari competiţii, nu există meciuri uşoare. Însă este pozitiv faptul că acum ştim că această echipă poate fi învinsă, în perspectiva preliminariilor Campionatului Mondial. Din acest punct de vedere a fost un test pozitiv”, a spus Vicente del Bosque, selecţionerul Spaniei, după victoria cu 2-0 împotriva Franţei, referindu-se la faptul că vechile rivale se află în aceeaşi grupă de calificare pentru CM 2014. „Astăzi (n.r. - sâmbătă) am terminat meciul foarte obosiţi, aşa că vom încerca să ne recuperăm cât mai bine. Este adevărat că 24 de ore de recuperare mai puţin faţă de Portugalia reprezintă un mic handicap. În plus, avem de suferit din cauza vremii: căldurile mari din această perioadă ne-au creat probleme”, a mai spus del Bosque.

Laurent Blanc recunoaşte superioritatea Spaniei

„Este normal să fim dezamăgăţi că părăsim o competiţie cum este Campionatul European. Am ales formula aceasta de echipă deoarece ştiam că partea stângă a Spaniei e foarte periculoasă, cu Alba şi Iniesta. Este revoltător că am primit gol pe acea parte, în condiţiile în care ne-am pregătit să îi blocăm acolo. Însă este singura centrare pe care a reuşit-o Alba în prima repriză. Ştiam că acea parte era periculoasă şi spaniolii au înscris la singura lor acţiune. Era dificil să înscriem de două ori împotriva unei echipe care avea 60 la sută posesie. Trebuie să fim realişti, această echipă a Spaniei este mai bună decât noi, a demonstrat asta încă o dată”, a declarat selecţionerul Franţei, Laurent Blanc, după sfertul de finală cu Spania. El a fost evaziv în privinţa viitorului său. „Abia am ieşit din competiţie, decepţia se simte la nivelul staff-ului şi al jucătorilor, dar va trebui să analizăm acest turneu final, în zilele următoare. Vom vedea ce va mai fi apoi”, a afirmat tehnicianul al cărui contract cu federaţia franceză expiră la sfârşitul lunii iunie.

Nasri a insultat un jurnalist în zona mixtă

Mijlocaşul francez Samir Nasri a insultat un reprezentant al Agenţiei France Presse în zona mixtă, sâmbătă seară, la Doneţk, după eliminarea Franţei de către Spania de la Campionatul European. Jurnalistul i-a cerut o reacţie după meci, însă Nasri a refuzat, spunând că presa încearcă mereu „să scrie tâmpenii”. Politicos, jurnalistul i-a spus că în acest caz nu îl interesează comentariile sale, iar atunci fotbalistul l-a înjurat pe acesta şi a adăugat: „Acum poţi scrie că sunt prost educat”. Potrivit AFP, se putea citi pe buzele lui Samir Nasri un „taci din gură” adresat L’Equipe, după golul marcat contra Angliei în primul meci jucat de Franţa la EURO 2012.

Sărbătoare la Madrid după calificarea Spaniei

Mii de suporteri cu steaguri în culorile galben-roşu ale Spaniei au ieşit pe străzile din Madrid şi din principalele oraşe ale ţării pentru a sărbători calificarea naţionalei lor în semifinalele Campionatului European. „A fost un meci spectaculos. Suntem în semifinale şi am învins Franţa, marea noastră rivală”, spunea încântat unul dintre fani, Ricardo, în vârstă de 20 de ani. “Viva Espana”, au scandat într-un glas suporterii strânşi în faţa ecranelor uriaşe de la stadionul Santiago Bernabeu, la fiecare gol al lui Xabi Alonso. Conducătorii auto şi motocicliştii au participat şi ei la sărbătoare, claxonând şi parcurgând de mai multe ori bulevardul Castellana, deasupra căruia se puteau vedea focuri de artificii. “Alonso, Alonso”, au mai scandat fanii, înainte de a se dispersa pentru a merge la casele lor.