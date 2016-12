INFO EURO 2012

Blohin a atacat arbitrajul

Selecţionerul Ucrainei, Oleg Blohin, a atacat dur arbitrajul din meciul cu Anglia, afirmând că nu poate face nimic în faţa a cinci arbitri, după ce gazdelor nu le-a fost acordat un gol valabil, mingea şutată de Devici fiind respinsă de Terry după ce depăşise linia porţii. „A fost un balon care a intrat cu 50 de centimetri în poarta engleză. Dar nu este gol. Ce pot spune, ce pot face în faţa deciziilor a cinci arbitri care sunt pe teren şi nu văd? Ce făceau ei acolo?”, a spus selecţionerul ucrainean. „Terry şi Carroll au dat cu coatele şi nu au primit cartonaşe galbene. Totuşi, Collina ne-a spus că orice lovitură cu cotul va fi sancţionată. Ce pot spune? Nu am avut noroc. Nu a fost ziua noastră. Dar nu vreau să acuz arbitrajul”, a spus Blohin. El şi-a felicitat apoi jucătorii, spunând că este mândru de ei, aşa cum este şi de suporteri.

Isaksson a criticat Franţa şi Anglia

Supărat că Suedia a fost eliminată încă din faza grupelor, portarul Andreas Isaksson şi-a vărsat năduful pe cele două reprezentative calificate în sferturile de finală din Grupa D. „Nu cred că Franţa şi Anglia au valoarea necesară pentru a câştiga titlul european. Sunt două echipe echipe bune, dar sunt altele şi mai puternice rămase în cursă. Noi am avut ghinion în primele două meciuri din grupă, când ar fi trebuit să luăm cel puţin un punct. Cel mai important lucru este însă că am câştigat ultimul meci, am dat totul pe teren şi am demonstrat că suntem o echipă valoroasă. Această victorie poate însemna un nou început înaintea preliminariilor pentru Campionatul Mondial din Brazilia. Mă bucur că am terminat turneul cu fruntea sus”, a completat portarul lui PSV Eindhoven.

Avertismentul lui Benzema

Atacantul Karim Benzema a recunoscut că Franţa a făcut un meci slab împotriva Suediei şi a declarat că naţionala “cocoşului galic” pleacă din postura de outsider în sfertul de finală cu Spania. „Ne consolează faptul că ne-am calificat, dar, dacă ne dorim să facem un lucru special la acest turneu final, nu avem voie să repetăm o astfel de prestaţie. Individual, nu cred că am făcut prea multe lucruri bune, cu excepţia lui Lloris, între buturi. Împotriva Spaniei, o echipă căreia îi place să joace deschis, vom avea mai multe spaţii, dar nu trebuie să ne facem iluzii. Spania este favorită, pentru că deţine titlul European şi cel mondial. Încrederea în propriile forţe nu a dipărut, dar trebuie să ne revenim rapid”, a explicat vârful de la Real Madrid.