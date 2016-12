INFO EURO 2012

Premierul spaniol a asistat la meciul cu Italia

Premierul spaniol Mariano Rajoy a vizionat aseară primul meci al naţionalei iberice la turneul final al Campionatului European, cel de la Gdansk cu Italia. „Echipa Spaniei este campioană mondială şi este normal ca un conducător al ţării să fie prezent la primul meci. Cred că echipa Spaniei merită încrederea noastră”, a spus Rajoy. El a făcut această deplasare la invitaţia omologului polonez şi imediat după meci a revenit în ţară, pentru a fi prezent astăzi la investirea în funcţie a noului guvernator al Băncii Naţionale.

14 fani arestaţi înaintea meciului Croaţia - Irlanda

Poliţia poloneză a anunţat arestarea a 14 suporteri implicaţi într-o altercaţie produsă în noaptea de sâmbătă spre duminică, înaintea meciului de aseară Croaţia - Irlanda, disputat la Poznan. Suporterii au aruncat cu sticle şi scaune în cea mai mare piaţă din Poznan. Poliţia a arestat zece polonezi, trei irlandezi şi un croat şi încearcă să stabilească rolul avut de aceştia în timpul incidentelor. Violenţele de la Poznan vin după ce fanii ruşi au atacat mai mulţi stewarzi la finalul meciului Rusia - Cehia, disputat vineri la Wroclaw.

Lewandowski, fericit că a marcat în meciul de deschidere

Atacantul polonez Robert Lewandowski, care a marcat, vineri, în partida Polonia - Grecia, scor 1-1, primul gol la EURO 2012, a declarat că este extrem de fericit deoarece a reuşit să înscrie în partida de deschidere. „Ar fi putut fi 2-0 sau 3-0, dar suntem optimişti. Sunt mulţumit, dar voiam mai mult, mai ales că am dominat. Mai avem două meciuri de jucat. Sunt sigur că acesta este doar începutul şi următoarele partide vor demonstra acest lucru”, a declarat Lewandowski.

Karagounis, dezamăgit

Mijlocaşul grec Giorgios Karagounis s-a declarat dezamăgit pentru că a ratat un penalty în remiza de vineri, cu Polonia, scor 1-1, în meciul de deschidere de la EURO 2012, apreciind şi că echipa sa ar fi trebuit să mai primească o lovitură de la 11 metri, informează Record. „Am început prost partida. Din fericire am reuşit să ne arătăm valoarea în partea secundă. Am pierdut o mare oportunitate de a câştiga meciul din vina mea. Suntem bucuroşi că suntem aici. În prima repriză a fost un penalti nesemnalat. Torosidis mi-a garantat că mingea a lovit braţul adversarului. Din nefericire, arbitrul nu a văzut”, a declarat Karagounis.

Tyton s-a simţit ca într-un vis

Przemyslaw Tyton, portarul de rezervă al Poloniei care a apărat un penalty imediat ce a intrat în joc, a declarat că s-a simţit ca “într-un vis”, în ciuda remizei din meciul cu Grecia, scor 1-1. „Wojciech (n.r. - Szczesny) a primit cartonaşul roşu. M-am simţit ca într-un vis. Era şansa mea şi voiam să-mi ajut echipa”, a declarat Tyton. „Sunt fericit că, mulţumită lui Dumnezeu, am apărat lovitura de la unsprezece metri. Remiza nu este cel mai rău rezultat. Am avut ocazii, dar finalul putea fi altul. Urmează Rusia şi trebuie să fim pregătiţi”, a spus Tyton, primul portar din istoria turneelor finale ale Campionatelor Europene care a parat un penalty imediat ce a intrat în joc. În vârstă de 25 de ani, Tyton are doar şase selecţii şi va fi titular în poarta Poloniei în meciul cu Rusia, după eliminarea lui Szczesny.

Franciszek Smuda este mulţumit

Selecţionerul Poloniei, Franciszek Smuda, a declarat, vineri seară, că se bucură pentru punctul câştigat în meciul cu Grecia, apreciind că de obicei prima partidă se încheie remiză. „Este bine că am câştigat un punct. Este adevărat că am făcut greşeli, mai ales la golul primit. Dar primul meci se încheie cel mai des remiză. Nu suntem pierduţi. Ne rămân două meciuri. Va trebui să le câştigăm. Jucătorii erau sub o mare presiune. Dar am încredere în această echipă şi vom face un meci bun contra Rusiei”, a declarat Smuda.

Fernando Santos, nemulţumit

Selecţionerul Greciei, portughezul Fernando Santos, a declarat că nu este mulţumit de remiza cu Polonia, scor 1-1, şi a subliniat că eliminarea lui Papastathopoulos nu a fost justificată. „Am spus că vom câştiga, deci nu sunt mulţumit de remiză. În primele 20 de minute nu am jucat bine. Ştiam că Polonia va începe cu multă presiune. Eram pregătiţi. Ne-am îmbunătăţit jocul după 25 de minute, apoi Sokratis (n.r. - Papastathopoulos) a fost eliminat. Nu cred că a fost justificată. Însă, am rămas încrezători, am ştiut mereu că ne vom reveni”, a declarat Santos.

Michal Bilek, dezamăgit

Selecţionerul Cehiei, Michal Bilek, a declarat, vineri, că este extrem de dezamăgit de rezultatul partidei cu Rusia, scor 1-4, dar crede în continuare în calificarea echipei sale în sferturi. „Sunt foarte dezamăgit, este un rezultat impresionant pentru Rusia. Am început bine meciul, am avut posesia balonului, dar nu am concretizat. Apoi am pierdut mingea şi ei au marcat. Însă am revenit, am pierdut iar balonul şi ei ne-au pedepsit. Ruşii sunt favoriţii grupei, sunt foarte puternici. Acum trebuie să arătăm că suntem puternici, cred încă în calificare”, a spus Bilek.

Pentru Dick Advocaat, trofeul se ridică la final

Selecţionerul olandez al Rusiei, Dick Advocaat, a declarat că victoria din primul meci de la EURO 2012, obţinută în faţa Cehiei, scor 4-1, este extrem de importantă, dar a reamintit că trofeul se ridică abia la finalul competiţiei. „Suntem mulţumiţi. Am marcat patru goluri. Este un rezultat bun, dar am fi putut marca mai multe goluri. Însă la 2-1 au avut şi ei ocazii periculoase. Noi ar fi trebuit să fim mai exacţi. În primul sfert de oră nu prea am avut încredere în noi, dar apoi jucătorii şi-au revenit. Este important că am câştigat primul meci, dar trofeul se ridică la final, nu la început”, a declarat Advocaat. Autorul unei duble în partida de vineri, mijlocaşul rus Alan Dzagoev a fost desemnat jucătorul meciului şi a primit trofeul de la Davor Suker, fostul atacant croat despre care rusul spune că atunci când era mic, voia să fie ca el. „Este foarte important că am câştigat primul meci, dar mai este mult până la final. Mulţumesc antrenorului pentru încrederea arătată. Nu sunt euforic. Contează doar echipa”, a spus Dzagoev.