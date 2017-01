INFO Grupa B şi D

Jucătorii croaţi au purtat banderole negre la meciul cu Polonia, în memoria unui suporter

Componenţii naţionalei Croaţiei au purtat banderole negre la meciul de aseară cu Polonia, în semn de omagiu faţă de un suporter decedat în urmă cu trei zile, în urma unei crize cardiace. “Vom juca şi pentru suporterul care a decedat”, a declarat selecţionerul Slaven Bilici. Marin Zubcici, în vîrstă de 22 de ani, şi-a pierdut cunoştinţa în zona de vizionare oficială din Klagenfurt, înainte de începerea partidei de joi, dintre Croaţia şi Germania. Un poliţist a încercat să îl reanimeze pe tînăr, dar fanul a decedat după ce a fost transportat la spital.

Croatul Simici, la un pas de selecţia cu numărul 100

Dario Simici a purtat aseară banderola de căpitan la meciul cu Polonia, al 99-lea pentru el în naţionala Croaţiei. “Sper că şi cea cu numărul 100 va fi la acest turneu final. Sîntem în sferturi şi, dacă mergem mai departe, sper să mai evoluez”, a spus Simici. El nu mai este titular la naţională şi nu a jucat în primele două meciuri ale Croaţiei, însă rămîne deţinătorul recordului de selecţii în echipa ţării sale şi visează să se retragă din reprezentativă la selecţia cu numărul 100. În sezonul trecut, Dario Simici (fundaş central în vîrstă de 32 de ani) nu a jucat decît patru meciuri în campionatul Italiei pentru AC Milan, club la care a venit în 2002. Component şi al echipei care a ocupat locul trei la CM 1998, Simici a fost convocat pentru prima oară în naţională pe 13 martie 1996, la un meci cu Coreea de Sud.

Spaniolii Puyol, Silva şi Cazorla vor fi recuperaţi pentru meciul din sferturi

Internaţionalii spanioli Carles Puyol, David Silva şi Santiago Cazorla, uşor accidentaţi, vor putea fi recuperaţi pentru sfertul de finală pe care naţionala Spaniei îl va disputa duminică, la Viena, contra echipei care va termina pe locul al doilea în Grupa C. Fundaşul echipei FC Barcelona suferă de o artrită post-traumatică la piciorul drept, la fel ca şi mijlocaşul formaţiei Villarreal, Santiago Cazorla, dar la piciorul stîng. Jucătorul echipei Valencia, David Silva, are o entorsă la gleznă. Cei trei jucători nu au participat la antrenamentele de luni ale selecţionatei lui Luis Aragones şi vor rămîne la hotel pentru a continua recuperarea. Ei nu vor fi folosiţi nici în ultimul meci al Spaniei din Grupa D, unul fără miză contra Greciei, caree va avea loc miercuri, la Salzburg. Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) a asigurat însă că atît Puyol şi Cazorla, cît şi David Silva vor fi apţi pentru sfertul de finală din 22 iunie, în care reprezentativă întîlneşte ocupanta locului secund din Grupa C, poziţie pentru care se luptă România, Italia şi Franţa.