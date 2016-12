Info Mondial

Germania nu credea în locul 3

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a afirmat după victoria din finala mică, scor 3-2, cu Uruguay, că naţionala ţării sale nu ar fi sperat în urmă cu opt sau nouă luni ceea ce a reuşit la turneul final din Africa de Sud. „La două sau trei zile după înfrângerile din semifinale, cele două echipe au trebuit să îşi mobilizeze toate forţele şi au încercat să câştige meciul pentru a pleca acasă cu o victorie, nu cu mâinile goale. În repriza a doua s-a văzut ce caracter a avut echipa, pentru a rezista şi a obţine victoria. Sunt mulţumit de acest lucru. Pe ansamblu, ceea ce am reuşit acum nu am fi sperat în urmă cu opt sau nouă luni“, a spus Low.

Tabarez, mulţumit de evoluţia echipei

Selecţionerul naţionalei Uruguay-ului, Oscar Tabarez, a declarat, după eşecul cu Germania, că formaţia lui a demonstrat de-a lungul competiţiei că se poate compara cu orice reprezentativă mare a lumii. „Am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu orice echipă, pentru că nu există o echipă mai bună care să nu fie prezentă aici. Am încercat să fim o echipă modernă, de nivelul competiţiei. Am fost foarte buni în defensivă, am reuşit în unele meciuri să atacăm şi mai mult, să punem în pericol adversarul. Suntem conştienţi că am fost o surpriză. Poate suntem încă sub cele trei echipe, dar nu foarte departe de ele. Drumul a fost creat. Vm încerca să progresăm alături de tinerii noştri. Au fost decenii de când n-am ajuns aici, iar acum, dacă ne vom îmbunătăţi încă puţin, vom putea juca un rol important în competiţiile internaţionale“, a spus Tabarez.

Blatter şi Zuma au înmânat medaliile de bronz

Jucătorii şi staful tehnic al reprezentativei Germaniei au primit, după victoria cu Uruguay, medaliile de bronz din partea şefului FIFA, Joseph Blatter, şi a preşedintelui Africii de Sud, Jacob Zuma. După căpitanul Germaniei din acest meci, Bastian Schweinsteiger, ultimii care au primit medaliile au fost antrenorul secund Hansi Flick şi selecţionerul Joachim Low. Nemţii termină pentru a doua oară consecutiv pe locul 3 la turneul final al Cupei Mondiale, după ce au cucerit medaliile de bronz şi în 2006, pe teren propriu. Uruguayul a terminat pe locul 4, la fel cum s-a întâmplat la ediţiile din 1954 şi 1970. La fel cum s-a întâmplat în toate finalele mici din 1978 şi până în prezent, şi la această ediţie s-au înscris mai mult de trei goluri.

500.000 fani îi vor sărbători pe jucătorii uruguayeni

Autorităţile uruguayene au anunţat că astăzi, la revenirea naţionalei la Montevideo, aproximativ 500.000 de suporteri, adică unul din şapte uruguyeni, şi-ar putea aştepta favoriţii pentru a le mulţumi pentru rezultatele de la CM. Cotidianul El Pais aminteşte că după semifinala pierdută de Uruguay în faţa Olandei, scor 2-3, pe bulevardul central din Montevideo s-au strâns peste 100.000 de persoane. Jucătorii uruguayeni sunt aşteptaţi, în această după-amiază, pe aeroportul “Carrasco”, după care se vor deplasa la Parlament. Ei vor fi primiţi de preşedintele Jose Mujica, care îi va înmâna fiecărui jucător o medalie de aur cu stema ţării.

Forlan nu credea că echipa sa va ajunge în semifinale

Vedeta naţionalei Uruguay-ului, Diego Forlan, a mărturisit după finala mică a Cupei Mondiale, că este bucuros pentru parcursul său şi al colegilor săi la turneul din Africa de Sud, unde au terminat pe poziţia a patra. „Să termini între primele patru este spectaculos. La început, nu credeam că ne vom bucura de acest moment. Am vrut să terminăm pe locul trei, dar rămânem încă bucuroşi. Am vrut să ajungem în finală, dar nu s-a întâmplat aşa, însă tot ne bucurăm pentru această Cupă Mondială, unde am disputat şapte meciuri. Sâmbătă seară ne-au lipsit câteva lucruri. Am jucat mult mai bine în repriza a doua, dar am făcut câteva greşeli şi am pierdut. Acum s-a terminat şi trebuie să ne odihnim. Să vezi atâtea tricouri şi steaguri cu Uruguay este spectaculos“, a spus Forlan.

Schweinsteiger, mândru de echipa sa

Mijlocaşul german Bastian Schweinsteiger, a declarat după cu victoria cu Uruguay, că este mândru că face parte din naţionala Germaniei, ocupanta locului 3 la Cupa Mondială din Africa de Sud. „Acest meci era foarte important pentru fanii noştri din Germania, care ne-au susţinut ca nişte nebuni. Spre norocul nostru am câştigat. Decepţia semifinalei era încă prezentă. Nu a fost totul roz, dar am condus, am revenit, ceea ce arată caracterul acestei echipe. Sunt foarte mândru că joc în această echipă. Trebuie să privim spre viitor şi să reuşim încă multe lucruri bune“, a spus jucătorul german.

Ozil rămâne la Werder Bremen

Internaţionalul german Mesut Ozil îşi continuă cariera la clubul SV Werder Bremen, în ciuda ofertelor primite de la mai multe grupări, a anunţat, duminică, publicaţia Bild. „Werder doreşte să îmi duc înţelegerea până la capăt. Aşa voi face. Eu întotdeauna îmi duc la capăt contractele, este ceva clar pentru mine”, a declarat Ozil. Mijlocaşul în vârstă de 21 de ani, transferat de Werder, în ianuarie 2008, în schimbul sumei de 4,25 milioane de euro, de la Schalke ‘04 Gelsenkirchen, mai are contract cu clubul din nordul Germaniei până în iunie 2011. În urma prestaţiei remarcabile a lui Mesut Ozil la turneul final, valoarea mijlocaşului german pe piaţa transferurilor a depăşit 30 de milioane de euro. FC Barcelona, Arsenal Londra şi Manchester United sunt câteva dintre grupările care şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea jucătorului de la Werder. Werder Bremen încearcă de mai multe luni să îi prelungească lui Ozil contractul, însă jucătorul a refuzat de fiecare dată. Astfel, internaţionalul german ar putea fi achiziţionat, din vara anului viitor, fără plata unei indemnizaţii de transfer. „Bineînţeles că nu este situaţia pe care ne-o dorim. Ideal ar fi, pentru noi, ca el să semneze un nou contract, valabil doi sau trei ani. Dacă nu se va întâmpla aşa, nu avem ce face”, a recunoscut directorul sportiv al clubului din Bremen, Klaus Allofs. Ozil a lăsat să se înţeleagă, în Bild, că şi-ar putea prelungi, totuşi, contractul: „Vom vedea ce se va întâmpla în prima jumătate a sezonului viitor şi apoi vom discuta”. Mesut Ozil, născut în Gemania din părinţi turci, a disputat 101 meciuri şi a marcat 13 goluri în 1.Bundesliga. Are 17 selecţii în echipa naţională, dintre care şapte la CM 2010, unde a marcat golul decisiv din meciul cu Ghana, scor 1-0, din Grupa D.