Info Mondial

23,8 de milioane de euro pentru titlul mondial

Câştigătoarea Cupei Mondiale de fotbal, care se va stabili între Olanda şi Spania, va fi recompensată cu 23,8 de milioane de euro (30 de milioane dolari) dintre cei 333 de milioane de euro (420 milioane dolari) care vor fi repartizaţi echipelor participante la acest turneu final, informează As. Potrivit publicaţiei spaniole, vicecampioana mondială va primi 19 milioane de euro, în timp ce echipele ce vor disputa meciul pentru locul 3, Uruguay şi Germania, vor fi recompensate cu câte 15,8 milioane de euro. Toate cele 16 de echipe care au rămas în afara competiţiei după faza grupelor vor primi câte 4,8 milioane de euro, suma crescând progresiv în funcţie de faza competiţiei în care a ajuns fiecare selecţionată. În luna decembrie 2009, FIFA a anunţat că fiecare din cele 32 de echipe calificate la CM a primit un milion de dolari (800.000 de euro) în vederea pregătirii pentru competiţia din Africa de Sud şi că valoarea totală a sumelor alocate cluburilor de fotbal pentru că şi-au pus la dispoziţie jucătorii echipelor naţionale pe perioada Cupei Mondiale va fi de 40 de milioane de dolari (31,7 milioane de euro). Suma pe care o va primi fiecare club depinde de numărul jucătorilor trimişi la loturile naţionale, precum şi de numărul de zile petrecute de fotbalişti la Cupa Mondială. Comparativ cu ediţia precedentă a Cupei Mondiale, cea din 2006, suma totală a premiilor acordate echipelor participante a crescut cu peste 6%. La ediţia din Germania, echipele participante şi-au împărţit 237 de milioane de euro.

Balaci consideră Spania favorită

Fostul internaţional Ilie Balaci a declarat, vineri, că naţionala Spaniei este favorită să câştige finala Cupei Mondiale din Africa de Sud, pe care o va disputa în compania Olandei, comparând echipa antrenată de Vicente del Bosque cu formaţia Braziliei din 1982. „Spania este favorită duminică. Au cea mai bună echipă şi asta se datorează în mare parte şi lui Del Bosque, pentru că pe lângă cei şapte jucători de la Barcelona, a găsit alţi trei jucători de câmp care să se plieze perfect pe acel sistem. Cred că se puteau găsi jucători în Spania mai buni decât Alonso sau Capdevilla, dar aceştia au demonstrat că pot să ajute echipa şi s-ar plia pe sistemul celor de la Barcelona. Spania de acum o pot compara cu Brazilia din 1982 a lui Zico, Socrate, Falcao, dar Spania de acum are ceva în plus şi nu ştiu ce. Poate şi puţin noroc”, a declarat Balaci, care consideră că naţionala Olandei a avut un culoar favorabil ca să ajungă în finala Cupei Mondiale. „Despre Olanda pot spune că a avut şi un culoar mai favorabil, cu excepţia meciului cu Brazilia, dar este o finală meritorie. Chiar şi după înfrângerea cu Elveţia eu am rămas suporterul Spaniei, de fapt cred că, din 100 de persoane, 80 spun că ţin cu Spania”, a adăugat Balaci, care crede că finala mică a Cupei Mondiale ar trebui să nu se mai dispute şi atât Germania, cât şi Uruguay să primească medalia de bronz. „Nemţii sunt distruşi că nu au ajuns în finală şi cred că nici nu mai au chef de finala mică. De fapt, eu cred că ambele echipe, Germania şi Uruguay, ar fi trebuit să primească medalia de bronz. Spania a făcut din Germania practic o echipă de juniori. Atât de mult i-a măcinat tot meciul de a făcut din super-echipa aia care umilea Anglia şi Argentina o echipă de copii. Eu sincer ma simţeam umilit să alerg 70-75 de minute după minge şi fără folos”, a explicat Balaci.

Preşedintele Braziliei va rata finala de la Johhanesburg

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a anunţat, vineri, la Pretoria, că nu va mai asista la finala Campionatului Mondial, care va avea loc duminică, la Johannesburg, fiind nevoit să revină în ţara sa, din cauza inundaţiilor grave în zona de nord-est. „Au trecut opt zile de când am plecat şi Brazilia trece printr-o perioadă dificilă. Ţara este afectată de inundaţii şi trebuie neapărat să mă întorc”, a declarat preşedintele Braziliei după o întâlnire cu omologul său sud-african, Jacob Zuma. Cel puţin 51 de persoane au murit şi alte zeci au dispărut, din cauza ploilor abundente de la finalul lunii iunie căzute în regiunea nord-estică a Braziliei. Preşedintele brazilian a efectuat un turneu în şase ţări africane, iar joi a ajuns în Africa de Sud, unde ar fi trebuit să asiste la finala CM, deoarece ţara sa este gazda ediţiei din 2014 a competiţiei mondiale.

Un jurnalist britanic a decedat la Johannesburg

Şeful departamentului de fotbal al agenţiei de presă Associated Press, Robert Millward, 58 de ani, a decedat, joi, în camera sa de hotel din Johannesburg, cel mai probabil din cauza unei crize cardiace, a anunţat, vineri, un alt angajat al companiei. “Suntem şocaţi, foarte trişti. Robert era cunoscut de toţi jurnaliştii de fotbal. Era pasionat de meseria sa, avid să vadă cât mai multe meciuri de fotbal”, a declarat Simon Haydon, redactor şef al Departamentului Sport din cadrul AP. Robert Millward se întorsese la hotelul din Johannesburg, unde era cazat, după ce asistase la meciul Olanda - Uruguay, din semifinale. El a fost găsit în camera de hotel, iar medicii chemaţi la faţa locului nu l-au mai putut resuscita. Haydon a adăugat că va fi efectuată o autopsie, pentru a se determina cauza morţii. Robert Millward era căsătorit, nu avea copii şi suferea de hipertensiune. El lucra la AP din 1984, la biroul din Londra. Pentru Robert Millward, aceasta era a şaptea ediţie a Cupei Mondiale la care participa.

Vuvuzelele, interzise în Emiratele Arabe Unite de o lege islamică

Autoritatea Generală Islamică a Afacerilor şi Acordurilor din Emiratele Arabe Unite a emis un decret prin care interzice folosirea vuvuzelelor în interiorul ţării din cauza zgomotului produs de acestea, mai mare de 100 de decibeli. „Importatorii şi vânzătorii trebuie să se asigure că nu depăşeşc 100 de decibeli pentru a nu deteriora auzul oamenilor. Acum, ele produc sunete care ajung la 127 de decibeli”, se anunţă în Fatwa, legea islamică, articolul numărul 11.625, care precizează că vuvuzelele ce nu depăşeşc 100 de decibeli pot fi folosite doar pe stadioane. Mai mulţi comercianţi din Emiratele Arabe Unite care au dorit să importe instrumentele muzicale atât de populare la Campionatul Mondial din Africa de Sud şi-au anulat comenzile.