Info Mondial

David Villa şi-a lăudat coechipierii

Atacantul spaniol David Villa a declarat că echipa sa a făcut cea mai bună partidă de până acum la Campionatul Mondial, în semifinala cu Germania, şi că naţionala iberică a făcut din nou istorie, după ce în urmă cu doi ani a câştigat, în premieră, titlul european. „Suntem foarte mulţumiţi. Am făcut cea mai bună partidă de până acum. Am demonstrat că în astfel de momente suntem o echipă puternică. Am făcut istorie şi înainte, însă acum este ceva deosebit. Avem un lot de 23 de jucători şi, indiferent de cine intră pe teren, acela dă tot ceea ce poate pentru echipă. Suntem un grup care merită totul, care munceşte pentru aceste rezultate. Este pentru prima dată când obţinem un astfel de succes”, a spus jucătorul Barcelonei, adăugând că obiectivul Spaniei era calificarea în finală, însă acum va lupta pentru a-şi adjudeca titlul mondial.

Dezamăgire printre germani

Căpitanul Germaniei, Philipp Lahm, a declarat, miercuri seară, că dezamăgirea jucătorilor germani este imensă, după ce au ratat calificarea în finala Campionatului Mondial. „Decepţia este imensă. Am încercat multe, dar norocul nu ne-a surâs. În prima repriză nu am jucat cu prea mult curaj. Nu am niciun chef să joc meciul pentru locul trei”, a spus Lahm. Jucătorii germani vor primi fiecare câte 100.000 de euro pentru că au ajuns în semifinalele Campionatului Mondial, conform anunţului Federaţiei Germane de Fotbal înainte de începerea competiţiei.

Sute de fani, afectaţi de aglomeraţia aeriană

Circa 700 de suporteri au ajuns cu întârziere la Durban sau au ratat meciul Spania-Germania din cauza afluenţei de avioane private care a blocat pistele aeroportului King Shaka, a anunţat Compania de aeroporturi sud-africană (Acsa). Cinci zboruri cu fani, provenind de la Johannesburg şi de la Cap Town, au făcut cale întoarsă sau au fost nevoite să aştepte înainte de a ateriza, din cauza lipsei de spaţiu pe pistele noului aeroport din Durban. Unul dintre zboruri nici nu a mai decolat de la Johannesburg, a explicat directorul de operaţiuni al aeroportului, Bongami Maseko. “Problemele au fost cauzate de faptul că piloţii avioanelor private au refuzat să-şi mute aparatele după aterizare, blocând pistele. Prioritate au avut avioanele cu VIP-uri ale FIFA”, a declarat preşedintele Acsa, Monhla Hlahla. El speră ca această situaţie să nu se mai repete la finala de duminică, dintre Spania şi Olanda. O cursă a companiei low-cost Mango a aterizat la pauza meciului, după o întârziere de trei ore, iar pasagerii au fost preluaţi de autobuze imediat după aterizare şi duşi direct la stadion. Noul aeroport King Shaka, deschis la 1 mai, a fost construit pentru a descongestiona traficul aerian din acest oraş portuar. Circa 240 de avioane au aterizat aici miercuri, faţă de o sută în mod normal.

Extaz în ziarele din Spania

Presa spaniolă se bucură ca de un titlu mondial de calificarea în finala Campionatului Mondial din Africa de Sud. “Cea mai bună Spanie în finală”, a titrat cotidianul “El Pais”, precizând sub o fotografie a lui Carles Puyol, marcatorul unicului gol, că naţionala iberică a învins Germania după o partidă spectaculoasă. „Spania va disputa, pentru prima dată în istorie, finala unui turneu final al Campionatului Mondial, după ce a avut cel mai bun joc în competiţie. Imaginaţia şi geniul au dezactivat maşinăria germană”, a menţionat jurnalul spaniol, care a dedicat nouă pagini victoriei Spaniei. “Spania atinge gloria” a fost titlul din cotidianul “ABC”, care a publicat pe întreaga pagină întâi o fotografie a fundaşului Carles Puyol. Ziarele sportive s-au întrecut în superlative. “Cei mai buni din lume”, a scris “Marca”, menţionând “lovitura cu capul istorică a lui Puyol” şi “lecţia magistrală a lui Pique în ceea ce priveşte plasarea şi forţa”.

Presa germană şi-a lăudat favoriţii

Presa germană “îşi scoate pălăria” în faţa Spaniei şi se consolează, insistând asupra viitorului promiţător al naţionalei pregătite de Joachim Low. „Spaniolii au meritat să câştige. Au manevrat balonul în mod impresionant, iar nouă ne-au lipsit curajul şi inteligenţa. Sus capul, băieţi. Vom reveni peste patru ani să câştigăm Campionatul Mondial în Brazilia”, a scris “Bild”. „Germania şi-a găsit maestrul şi nu au existat multe meciuri la acest Mondial în care victoria să nu fie atât de meritată decât cea a spaniolilor. Drumul Germaniei continuă, este departe de a fi încheiat”, a notat “Frankfurter Rundschau”. “Sus capul!”, a titrat “Tagesspiegel”, conform căruia “Spania a fost prea puternică pentru o echipă a Germaniei surprinzător de statică”. „Germania a primit din plin o lovitură de bici”, a explicat “Süddeutsche Zeitung”. „Dezamăgirea este mare. Spaniolii au fost mai buni, să recunoaştem. Şi să ne bucurăm de tot ceea ce această echipă germană ne-a oferit în aceste zile minunate în Africa de Sud şi pentru că ne-a adus recunoştinţa şi entuziasmul întregii lumi”, s-a consolat “Die Welt”.