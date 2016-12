Info Mondial

După 32 de ani

Finala Campionatului Mondial din Africa de Sud, dintre Olanda şi Spania, este prima după 32 de ani care se dispută între echipe care n-au mai câştigat trofeul până acum, ultima dată când acest lucru s-a întâmplat fiind la ediţia din 1978, când Argentina şi Olanda şi-au disputat trofeul. Spania este la prima participare într-o finală de Campionat Mondial, în timp ce Olanda, deşi a mai ajuns în ultimul act de două ori, în 1974 şi 1978, a pierdut de fiecare dată. După ediţia din Argentina, din 1978, când ţara gazdă a câştigat finala disputată cu Olanda, competiţia din Africa de Sud este prima care reuneşte la startul ultimului act două echipe care pot câştiga în premieră trofeul. În 1978, ambele finaliste mai aveau o prezenţă în ultimul act al competiţiei, Olanda în 1974, iar Argentina în 1930, dar niciuna dintre ele nu reuşise până atunci să câştige trofeul.

Echipa turneului pentru... Under 21

Suntem la finalul World Cup din Africa de Sud şi acum sunt la modă superlativele. Printre primele alcătuite este echipa turneului la Under 21, adică jucători născuţi în 1989 sau mai tineri şi care să fi jucat cel puţin un meci în Africa de Sud. O echipă care nu are portar, pentru că nici un selecţioner n-a avut încredere în tineri! O echipă dominată de ghanezi, care au adus în Africa de Sud câţiva din componenţii echipei campioană mondială la Under 20 în 2009. Dar iată cum arată echipa turneului final Under 21, fără portar: x - Samuel Inkoom (Ghana, 2 meciuri), Jonathan Mensah (Ghana, 3 meciuri), Nicolas N’Koulou (Camerun, 3 meciuri), Tommy Smith (Noua Zeelandă, 3 meciuri) - Ki Seung Yung (Coreea de Sud, 4 meciuri), Andre Ayew (Ghana, 4 meciuri), Vladimir Weiss jr. (Slovacia, 3 meciuri) - Thomas Muller (Germania, 5 meciuri, 4 goluri), Giovanni Dos Santos (Mexic, 4 meciuri), Jozy Altidore (SUA, 4 meciuri). Iar liderul incontestabil al acestei echipe este germanul Thomas Muller, care încă mai are şanse la titlul de golgeter al turneului final şi asta pe lângă performanţa pe care o va obţine cu echipa sa naţională.

14 şefi de stat africani aşteptaţi la finala CM

14 şefi de stat africani, între care preşedintele gabonez Ali Bongo şi cel din Burkina Faso, Blaise Compaore, sunt aşteptaţi, duminică, la finala Cupei Mondiale de la Johannesburg, a anunţat Ministerul sud-african al Afacerilor Externe. Preşedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, dar şi togolezul Faure Gnassingbe şi-au confirmat prezenţa la ultimul meci al Campionatului Mondial. Aceşti demnitari urmează să participe, înainte de finală, la un summit despre educaţie, în prezenţa şefului sud-african, Jacob Zuma, şi a preşedintelui FIFA, Joseph Blatter. De asemenea, la finală vor mai asista regii din Lesotho şi Swaziland, dar şi preşedinţii din Kenya, Mozambic, Insulele Comore, Burundi, Ghana, Guineea Ecuatorială, Malawi şi Djibouti. Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat în turneu african, va fi, de asemenea, prezent pe Stadionul “Soccer City”. Brazilia urmând să găzduiască turneul final din 2014.

Fernanado Torres, curtat de Chelsea

Campioana Angliei, Chelsea Londra, a confirmat interesul pentru atacantul spaniol Fernando Torres, înaintând o ofertă de 35 milioane lire sterline (42 milioane euro) pentru achiziţionarea jucătorului lui FC Liverpool. Potrivit cotidianului “Daily Express”, reprezentanţii lui Chelsea au pus pe masă, luni seară, oferta de transfer pentru Torres, despre care impresarul său a spus recent că ar putea pleca de la Liverpool, dar nu şi din Premier League, unde mai este dorit şi de Manchester City. Noul antrenor lui FC Liverpool, Roy Hodgson, a declarat, în schimb, că va face tot ceea ce este posibil pentru a-l păstra în lot pe internaţionalul spaniol, însă conducerea grupării “cormoranilor” a recunoscut că atacantul are mari şanse să plece, dacă oferta se va apropia de 50 milioane lire sterline. Chelsea speră să câştige duelul cu Manchester City pentru Torres, oferindu-i un salariu de 7,5 milioane lire sterline pe an atacantului spaniol.

Germanul Sami Khedira, dorit de Real Madrid

Clubul Real Madrid este interesat de serviciile internaţionalului german al echipei VfB Stuttgart, Sami Khedira, care este dorit la formaţia madrilenă de tehnicianul Jose Mourinho, a anunţat cotidianul Marca. Khedira, în vârstă de 23 de ani, are contract cu VfB Stuttgart până în 2011 şi transferul său ar putea costa clubul Real Madrid între 10 şi 13 milioane de euro. Marca a explicat că Real Madrid s-a orientat către Khedira după ce a contactat fără succes gruparea Bayern Munchen pentru Bastian Schweinsteiger.

Cristiano Ronaldo, Kaka şi Messi, dispăruţi

Evoluţiile modeste ale jucătorilor Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugalia) şi Kaka (Brazilia) la Cupa Mondială din Africa de Sud reprezintă un motiv de ironie pentru site-ul Globoesporte, care scrie că cei trei fotbalişi sunt “dispăruţi”, recompensa oferindu-se în 2014. „Aceste persoane nu au mai fost văzute de la începerea Cupei Mondiale din 2010. Dacă aveţi informaţii despre locul unde se află, vă rugăm să contactaţi echipele lor naţionale: Recompensa în 2014”, scrie site-ul Globoesporte, care publică o imagine cu un afiş lipit pe un stâlp, ce conţine titlul “Dispăruţi” şi fotografiile celor trei fotbalişti. În 2014, Brazilia va găzdui Cupa Mondială.