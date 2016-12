Info Mondial

Ozil, Sneijder şi Villa, revelaţiile turneului final

În opinia fostului mare fotbalist olandez Ruud Gullit, compatriotul său Wesley Sneijder, germanul Mesut Ozil şi spaniolul David Villa sunt cele trei revelaţii ale CM 2010. „Villa realizează lucruri de care nu mulţi jucători sunt capabili, Ozil este marea descoperire a echipei Germaniei, iar Sneijder a devenit jucătorul-cheie al naţionalei Olandei şi, în plus, a început să înscrie, deşi nu acesta e rolul lui”, a afirmat Gullit, la o conferinţă de presă organizată de Adidas în vederea analizei semifinalelor CM 2010. La conferinţa de presă a mai participat fostul jucător spaniol Fernando Hierro, în prezent directorul general al Federaţiei de la Madrid. Gullit s-a referit şi la vedetele care nu au fost la înălţimea aşteptărilor în Africa de Sud. Potrivit olandezului, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kaka şi Wayne Rooney au plătit tribut numărului mare de meciuri jucate în cursul sezonului. Alt subiect abordat a fost atacantul spaniol Fernando Torres, care, venit după o accidentare, nu a înscris până acum la turneul final. „Îl consider unul dintre cei mai buni atacanţi centrali din lume şi, în plus, este pe mâinile lui Vicente del Bosque, unul dintre cei mai valoroşi antrenori de azi”, a spus fostul câştigător al EURO 1988. El a mai adăugat că Sneijder şi Robben sunt cei mai importanţi jucători ai actualei echipe a Olandei.

Sneijder nu i-a făcut idioţi pe Dunga şi Maradona

Mijlocaşul echipei naţionale a Olandei, Wesley Sneijder, a declarat, luni, într-un interviu acordat publicaţiei Helden, că selecţionerii Braziliei şi Argentinei, Carlos Dunga şi, respectiv, Diego Armando Maradona, sunt doi idioţi, informează Datasport. „E bine când ai pe bancă un antrenor care aduce zâmbetul pe buzele jucătorilor şi nu transmite panică. Noi, după o primă repriză grea cu Brazilia, am reuşit să rămânem concentraţi. Prefer un antrenor precum Bert van Marwijk, decât doi idioţi aşa cum sunt Dunga şi Maradona”, a spus Sneijder. Internaţionalul olandez a vorbit apoi pentru site-ul oficial al echipei de club, Internazionale Milano, şi a precizat că există neconcordanţe între ceea ce a spus el şi ce a publicat magazinul Helden. „Au fost mari diferenţe între ceea ce am spus eu şi ce a apărut în presă. În acel interviu nu m-am referit direct la Dunga şi la Maradona, faţă de care nutresc mult respect pentru ceea ce au reprezentat ca jucători şi pentru ceea ce fac ca antrenori. Am vorbit doar despre diferenţele dintre antrenori. Îmi pare rău de ce a apărut, deoarece nu acelea au fost cuvintele mele”, a afirmat Sneijder.

Olandezii au rămas fără hotel!

Responsabilii cu organizarea sejurului în Africa de Sud pentru naţionala Olandei nu au prevăzut că jucătorii “Portocalei Mecanice” vor ajunge aşa departe la turneul final! Federaţia olandeză făcuse rezervări la hotelul din Johannesburg până în data de 5 iulie, astfel că FIFA a fost nevoită să intervină pentru a găsi un loc de cazare, pentru încă o săptămână, lui Sneijder şi compania! Motivul: indiferent de rezultatul din semifinala disputată aseară, Olanda va mai juca un meci la turneul final, fie sâmbătă, la Port Elizabeth (finala mică), fie duminică, la Johannesburg (finala mare). Iniţial, olandezii ar fi vrut să rămână la Johannesburg, însă au trebuit să plece de la Sandton Hilton, pentru că locurile lor s-au dat deja!

Forlan spune că nu va mai juca vreodată în Anglia

Câştigător al Ligii Europa cu Atletico Madrid şi semifinalist al Mondialului sud-african cu Uruguay, Diego Forlan este unul dintre jucătorii cei mai curtaţi pentru apropiata perioadă de transferări. Mai multe cluburi din Premier League, între care Tottenham Hotspur, şi-au manifestat deja interesul pentru internaţionalul uruguayan. Acesta a afirmat însă că nici nu se gândeşte să mai joace vreodată în campionatul englez: „Tottenham este un club care merge într-o direcţie foarte bună, dar nu mă interesează să mai joc în Premier League. Este mai cald în Spania şi acolo este casa mea acum. Avem o echipă foarte bună la Atletico, iar în sezonul viitor ne-am propus să ocupăm una dintre primele patru poziţii”, a declarat Forlan pentru cotidianul Daily Mail.

Al doilea italian împuşcat de un german la Hanovra a decedat la spital

Al doilea cetăţean italian împuşcat luni dimineaţă la Hanovra de un german, după o ceartă pe tema rezultatelor înregistrate de naţionalele respective la turneul final al CM din Africa de Sud, a decedat în noaptea de luni spre marţi la spital, informează Corriere dello Sport. Italianul fusese internat în spital în stare gravă, iar conaţionalul său decedase pe loc. Poliţia germană a publicat pe propriul site de internet o fotografie a suspectului, un german în vârstă de 42 de ani. Evenimentul s-a petrecut la ora 7.20, într-un bar din centrul oraşului. Germanul a avut o discuţie violentă cu victimele (rezidente în Hanovra) pe tema fotbalului. El părăsise la un moment dat barul, dar s-a întors câteva minute mai târziu înarmat şi a deschis focul. Apartamentul suspectului (dispărut între timp) a fost percheziţionat, însă un pistol cu calibrul 9 mm, arma probabilă a crimei, a fost găsit în imediata apropiere a barului respectiv, conform poliţiei.

Investiţiile pentru CM au avut un randament bun

Preşedintele sud-african Jacob Zuma a apreciat, ieri, că investiţiile făcute de ţara sa pentru a putea găzdui Cupa Mondială de fotbal au reprezentat “un succes economic”. „Putem spune, fără probleme, că investiţiile făcute au avut un randament bun. Investiţiile în stadioane au creat aproximativ 66.000 de noi locuri de muncă în construcţii, iar cei 1,3 miliarde de rand cheltuite pentru securitate ne-au permis să recrutăm 40.000 de poliţişti”, a precizat Zuma. Africa de Sud a cheltuit aproximativ 4 miliarde de euro pentru organizarea Cupei Mondiale. Zuma a elogiat sentimentul de unitate naţională din timpul competiţiei mondiale. „Beneficiile sociale sunt inestimabile. Am văzut o unitate remarcabilă, un patriotism şi o solidaritate între sud-africani aşa cum nu a mai existat niciodată”, a adăugat şeful statului sud-african. Jacob Zuma a asistat la meciul Olanda - Uruguay, disputat seară, la Cape Town.