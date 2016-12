Info Mondial

Sneijder a marcat de două ori în poarta Braziliei!

FIFA a decis să atribuie mijlocaşului olandez Wesley Sneijder golul acordat iniţial brazilianului Felipe Melo, în proprie poartă, la meciul de vineri, câştigat de Olanda cu 2-1 în faţa Braziliei. În timp ce Olanda era condusă cu 1-0, o centrare lungă a lui Sneijder a fost atinsă uşor cu capul de Felipe Melo, iar balonul a intrat în poartă. FIFA şi-a explicat decizia prin faptul că Melo nu a modificat în mod semnificativ traiectoria balonului. Sneijder a înscris şi al doilea gol al Olandei, aşa că această decizie a FIFA îi permite olandezului să se alăture argentinianului Gonzalo Higuain, slovacului Robert Vittek şi spaniolului David Villa în fruntea clasamentului marcatorilor, cu patru goluri.

“Eliberaţi-l pe Paul”

Reprezentanţii organizaţiei ecologiste PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) au cerut eliberarea caracatiţei Paul, care a prezis întotdeauna corect rezultatele naţionalei germane la CM 2010. Caracatiţa Paul se află în prezent în oceanariul din oraşul german Oberhausen, iar la sfârşitul lunii iunie a prezis victoria germanilor în faţa Argentinei! „Organizaţia PETA cere libertate pentru Paul, pentru ca nu doar suporterii Naţionalei germane să poată sărbători victoria, ci şi Paul”, se spune în declaraţia organizaţiei. Ecologiştii propun ca mica creatură marină să fie eliberată în rezervaţia naturală de lângă coasta sudică a Franţei, unde pescuitul este interzis. Cu toate acestea, administraţia oceanariului din Oberhausen consideră neinspirată propunerea eliberării caracatiţei Paul, deoarece acesta a fost născută în captivitate şi s-a obişnuit să primească mâncare, iar în condiţii naturale nu va putea supravieţui. Oracolul cu opt tentacule a fost până acum fără greşeală în predicţiile sale. Paul a prevăzut victoriile echipei lui Joachim Low în faţa Australiei şi Ghanei, precum şi înfrângerea în faţa Serbiei. Deşi este născută în Marea Britanie, caracatiţa nu a avut nicio ezitare atunci când a anunţat înfrângerea Angliei în faţa Nationalmannschaft, în optimile de finală ale CM 2010...

139 de mesaje pentru fotografii erotice

Fundaşul stânga la echipei Angliei, Ashley Cole, i-a trimis unei tinere care este model 139 de mesaje în perioada Cupei Mondiale, cerându-i să-i trimită fotografii şi înregistrări video erotice. Modelul respectiv a fost descoperit de Cole pe pagina de Facebook a unui prieten şi ulterior fotbalistul a aflat şi numărul de telefon al tinerei. Jucătorul i-a trimis tinerei blonde mesaje în care îi cerea să îi trimită “o fotografie cu adevărat deocheată“ cu ea dezbrăcată, cu două ore şi jumătate înainte de meciul Angliei cu SUA, scor 1-1, din grupele CM. El a continuat să îi trimită mesaje pe parcursul turneului din Africa de Sud. „Îmi trimitea mesaje la ore atât de apropiate de cele ale meciurilor încât probabil că o făcea înainte să se urce în autocar pentru a pleca la stadion. Îşi ieşea din minţi dacă fotografiile nu ajungeau la el înainte de începerea meciurilor. Cred că fanii vor fi şocaţi când vor afla că se pregătea astfel pentru meciuri. Dacă felul în care s-a pregătit el este un reper, nu-i de mirare că echipa a jucat atât de prost. Evident, el nu se concentra numai asupra fotbalului“, a afirmat tânăra, pe care Ashley Cole nu a întâlnit-o niciodată. Potrivit tinerei, Cole i-a trimis la rândul său fotografii şi s-a lăudat că s-a îmbătat în cantonamentul Angliei. El i-a mai spus că îl plictiseşte regimul strict impus de Fabio Capello şi că evoluţia naţionalei este “de rahat“.