Info Mondial

Dunga a demisionat după eşecul cu Olanda

Carlos Dunga a anunţat, după eliminarea în sferturi de finală, că renunţă la funcţia de selecţioner al Braziliei. „Este responsabilitatea tuturor pentru această înfrângere, însă ca antrenor al Braziliei toate deciziile au fost luate sub responsabilitatea mea totală”, a spus Dunga. El l-a înlocuit pe Carlos Alberto Parreira în august 2006, la câteva săptămâni dupa ce Brazilia fusese eliminată tot în sferturi de finală, la CM din Germania. „Ştiam că va fi greu. În prima repriză ne-am făcut jocul, dar în a doua nu ne-a ieşit, nu am reuşit să menţinem nivelul, nici concentrarea necesară. La un astfel de meci, detaliile contează. Am trăit o experienţă minunată alături de aceşti jucători şi apreciez demnitatea cu care s-a comportat această echipă. Eliminarea lui Felipe Melo? Nu este uşor să joci în inferioritate un sfert de finală al CM, contra unor fotbalişti de calitate. Am fost nevoit să-l înlocuiesc pe Bastos după un cartonaş galben pe care nu îl merita, însă asta nu este o scuză”, a declarat Dunga după meci. El a fost des criticat pentru jocul echipei Braziliei, în ciuda victoriilor de la Copa America (2007) şi Cupa Confederaţiilor (2009).

Pe scurt, “sfertul” Olanda - Brazilia

@ Anunţat titular, Mathijsen s-a accidentat la genunchi chiar la încălzire şi a fost înlocuit cu Ooijer. Dacă juca şi Mathijsen, titularii Olandei ar fi purtat numere de la 1 la 11. La fel s-ar fi întâmplat şi în cazul Braziliei, dacă Elano nu era accidentat şi înlocuit cu Dani Alves!

@ Brazilia a jucat în tricouri albastre de zece ori în istoria CM! Bilanţul acestor partide: şapte victorii, un egal şi două înfrângeri. Patru meciuri le-a jucat împotriva Olandei: două victorii şi două înfrângeri.

@ 36 de ani au trecut de la ultima victorie a batavilor în faţa naţionalei “carioca”. Olandezii au reuşit şi un record: este prima serie de cinci meciuri victorioase la CM pentru “Portocala mecanică”, formaţie care a rămas neînvinsă de 24 de partide.

@ La Mondialul sud-african, Olanda a mai beneficiat de un autogol, “reuşit” de Agger, în meciul cu Danemarca (2-0).

@ În 97 de meciuri jucate până acum la turneele finale de Campionat Mondial, Brazilia nu mai marcase vreun autogol până la “acţiunea” lui Felipe Melo.

@ Performanţa lui Wesley Sneijder, de a marca în poarta coechipierului său de la Internazionale Milano, Julio Cesar, s-a mai petrecut o singură dată în istoria CM: acum patru ani, Zinedine Zidane (Franţa) l-a învins pe coechipierul său de la Real Madrid, Iker Casillas.

Coşmar în Brazilia după eliminarea de la CM

O tăcere imensă s-a abătut vineri după-amiază asupra oraşului Rio de Janeiro, după ce victoria Olandei a pus capăt visului Braziliei de a câştiga al şaselea titlu mondial. „Este un adevărat coşmar!”, a strigat Galvao, un celebru comentator de la TV Globo. Pe străzile din Rio, unde înainte de meci vuvuzelele acopereau zgomotul claxoanelor, domnea o linişte apăsătoare. Pe plaja Copacabana, unde se adunaseră 50.000 de suporteri îmbrăcaţi în culorile Braziliei, numeroşi fani aveau lacrimi în ochi. Alţii, mai revoltaţi, îi criticau pe antrenorul Carlos Dunga, dar şi pe mijlocaşul Felipe Melo, pentru eliminare şi pentru autogol.

Presa olandeză îl laudă pe Sneijder

Ediţiile on-line ale publicaţiilor olandeze laudă prestaţia mijlocaşului Wesley Sneijder în meciul câştigat de Olanda în faţa Braziliei. „Sneijder îi conduce pe olandezi spre o victorie istorică”, scrie cotidianul Amsterdam Parool, în timp ce publicaţia populară AD a titrat: „Wesley Sneijder a fost omul meciului”. „În semifinale!”, titrează cotidianul De Telegraaf pe pagina sa de web. „Olandezii au pus în sfârşit capăt sindromului brazilian”, a continuat sursa citată. Publicaţiile olandeze cred acum că echipa pregătită de Bert van Marwijk poate spera la o victorie în finala CM, ce va avea loc pe 11 iulie, la Johannesbourg.

Felipe Melo nu trebuie să-şi petreacă vacanţa în Brazilia!

Doi dintre cei mai buni jucători din istoria Braziliei, Ronaldo şi Romario, au criticat, în mesaje pe Twitter, înfrângerea din meciul cu Olanda. Atacantul de la Corinthians susţine că Felipe Melo, care a marcat în propria poartă şi a fost eliminat, „nu trebuie să-şi petreacă vacanţa în Brazilia”. Mesajele au fost postate în timpul reprizei secunde, când echipa lui Dunga era condusă cu 2-1. Romario a preferat să facă o analiză tactică a meciului şi a criticat schimbarea lui Luis Fabiano, subliniind că ar fi preferat înlocuirea lui Kaka cu Nilmar.

Declaraţie împotriva rasismului, citită de căpitanii echipelor calificate în sferturi

Căpitanii celor opt echipe calificate în sferturile de finală vor citi, la începutul meciurilor, o declaraţie împotriva rasismului, redactată de FIFA. Lucio şi Giovanni van Bronckhorst, pentru Brazilia şi Olanda, au fost primii căpitani ce au citit această declaraţie, pe stadionul “Nelson Mandela Bay” din Port-Elizabeth. „Respingem cu toată forţa rasismul şi orice formă de discriminare. Credem în puterea fotbalului de a uni bărbaţii şi femeile de toate rasele, religiile şi naţionalităţile”, a spus Van Bronckhorst. „Dacă toată lumea se uneşte, atunci putem învinge rasismul”, a declarat Lucio. Aceste mesaje împotriva rasismului şi discriminării de orice fel au fost citite în cadrul acţiunii “Ziua Anti-Discriminare”, organizată de FIFA.

Presa internaţională laudă performanţa Olandei

Iată câteva titluri apărute vineri seară în ediţiile online ale unor prestigioase publicaţii sportive şi nu numai. „Bombă: cade Brazilia” şi „Sneijder trimite acasă Brazilia” anunţă cotidianul spaniol As. „Olanda dă lovitura şi elimină Brazilia”, scrie cotidianul spaniol El Mundo, în timp ce Marca titrează: „Sneijder s-a ocupat de cei care au câştigat de cinci ori titlul mondial”. „Sneijder elimină Brazilia”, scrie Gazzetta dello Sport, „Olandezii au fost fenomenali, Brazilia se prăbuşeşte şi pleacă acasă”, titrează Corriere dello Sport, „Curaj olandez” scrie publicaţia engleză The Sun, „Olanda face KO Brazilia”, anunţă BBC. „Samba olandeză” şi „Revanşa Oranjă” sunt două titluri apărute în ediţia on-line a publicaţiei franceze L’Equipe, „Olandezii îi răstoarnă pe brazilieni” şi „Olandezii ejectează Brazilia” au titrat Le Monde, respectiv France Football.