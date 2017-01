Info Mondial

Dunga, mulţumit de jocul echipei

Selecţionerul Braziliei, Carlos Dunga, s-a declarat extrem de mulţumit de modul în care elevii săi au evoluat împotriva statului Chile, în optimile de finală ale CM din Africa de Sud. „Calitatea jucătorilor mei îmi permite să fiu calm. Acest grup s-a construit în decursul a trei ani, iar jucătorii se înţeleg în doar câteva cuvinte. Ştiu unde să meargă şi ceea ce trebuie să facă. Jucătorul brazilian este foarte matur şi înţelege repede ceea ce se doreşte de la el... Ceea ce aţi văzut în partida cu Chile este rezultatul a trei ani de muncă“, a declarat Dunga, după victoria cu Chile, scor 3-0. În ceea ce priveşte adversara din sferturi, Olanda, Dunga consideră că “portocala mecanică“ are un joc asemănător Braziliei. „Ştim că Olanda este o echipă foarte dificilă, compusă din jucători excelenţi, cu abilităţi tehnice şi care practică un joc care seamănă cu fotbalul sud-american. Este o ţară cu tradiţie în fotbal şi trebuie să fim pregătiţi. Trebuie să ne îmbunătăţim în continuare jocul, în toate compartimentele“, a mai spus Dunga.

Bielsa a recunoscut supremaţia Braziliei

Antrenorul chilienilor, argentinianul Marcelo Bielsa, a recunoscut că Brazilia a meritat să câştige, formaţia “cariocas“ având un joc superior. „Eliminarea este corectă. Rezultatul putea fi mai strâns, însă superioritatea Braziliei a fost prea mare pentru noi. Nu am fost capabili să îi oprim. Am făcut eforturi pentru a reduce diferenţa de nivel dintre echipele noastre, însă este greu să găseşti jucători liberi. Brazilienii au ştiut să profite şi de cele mai mici fisuri din apărarea noastră“, a declarat Bielsa, după jocul câştigat, cu 3-0, de “Selecao“. „Este o dezamăgire şi sunt dezolat. Jucătorii s-au luptat pentru a încerca să dea tot ce au mai bun din ei. Şi-au demonstrat valoarea. În privinţa viitorului meu, nu cred că este acum momentul să discutăm despre asta“, a mai spus Bielsa.

Van Marwijk se bucură pentru revenirea lui Robben

Selecţionerul Olandei, Bert van Marwijk, s-a declarat mulţumit de calificarea echipei sale în sferturile de finală ale CM. „Am jucat bine în prima jumătate de oră. Este fantastic pentru Robben că a marcat, mai ales că ştiu câte eforturi a depus să revină după accidentare. Ar fi trebuit să conducem cu 2-0 sau 3-0, mult mai repede. Însă, în loc să facem aşa ceva, noi am rămas mult timp sub ameninţarea unei reveniri a slovacilor. Din fericire, Stekelenburg a avut două intervenţii importante. Portarul nostru a fost fantastic. Viitorul? Sunt mulţumit şi calm... Suntem calificaţi în sferturi după patru victorii şi avem de ce să ne bucurăm”, a declarat Vvan Marwijk. La rândul său, Arjen Robben a declarat că Olanda nu a făcut încă meciul perfect. „Am fost uneori nonşalanţi, dar am obţinut calificarea. Este minunat că am marcat în faţa părinţilor mei şi a soţiei mele, care erau în tribune. Este important că am marcat, important pentru încrederea mea”, a afirmat Robben.

Van Persie a fost iertat

Selecţionerul Olandei, Bert van Marwijk, a declarat închis incidentul de luni, de la Durban, în timpul înlocuirii lui Robin van Persie, vizibil iritat, în optimile Cupei Mondiale, în partida cu Slovacia, scor 2-1. În momentul înlocuirii, în min. 80, cu Klaas-Jan Huntelaar, Van Persie a fost furios în faţa camerelor, aruncând o “privire neagră” spre Van Marwijk. „Nu trebuia să fiu eu înlocuit ci Wesley Sneijder”, ar fi spus jucătorul la postul olandez de televiziune NOS. „Din cauza vuvuzelelor, nu am auzit nimic. Oricum, incidentul este închis. În avion, am discutat cu cei doi jucători şi apoi cu întreaga echipă. Fiecare jucător are dreptul la opinie, însă nu vreau probleme de ego în echipa mea”, a declarat Bert van Marwijk. Van Persie, care a recunoscut că a fost “dezamăgit” de înlocuire, a negat că ar fi menţionat numele lui Sneijder în momentul înlocuirii. „Nu am spus nimic ce poate afecta grupul”, a afirmat Van Persie. Vineri, la Port Elizabeth, de la ora 17.00, Olanda întâlneşte Brazilia, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Van der Vaart va fi apt pentru meciul cu Brazilia

Mijlocaşul olandez Rafael van der Vaart, absent luni, în meciul din optimi, cu Slovacia, din cauza unei dureri la pulpa piciorului stâng, va fi refăcut pentru meciul din sferturile de finală. „Am suferit de crampe duminică. M-am simţit foarte rău, dar acum îmi este deja mult mai bine. Pot din nou să sprintez fără probleme, dar este preferabil să nu-mi asum riscuri. Vineri voi fi complet refăcut”, a declarat Van der Vaart. Sfertul de finală dintre Olanda şi Brazilia este programat vineri, de la ora 17.00, la Port Elizabeth.