Info Mondial

Tragedie în Senegal

O casă s-a prăbuşit, sâmbătă, în Senegal şi a provocat decesul a 11 persoane din aceeaşi familie, în timp ce oamenii urmăreau meciul dintre Uruguay şi Coreea de Sud. Clădirea, aflată în cartierul Nawel din oraşul Matam (la 660 km nord de capitala Dakar), se afla în construcţie şi totuşi 13 persoane s-au adunat acolo pentru a urmări meciul din optimile de finală. Pompierii au intervenit la 20 de minute după momentul prăbuşirii şi au găsit doi supravieţuitori, însă apoi au descoperit cadavrele celorlalte 11 persoane aflate în imobil.

Oscar Tabarez: “Am fost norocoşi”

Antrenorul reprezentativei Uruguayului, Oscar Tabarez, a mărturisit, sâmbătă, după calificarea în sferturile de finală, că victoria cu naţionala Coreei de Sud este cu atât mai frumoasă cu cât adversarii au dat o replică extrem de puternică. „A fost un meci greu. Am încercat să jucăm mai bine în repriza a doua dar ştiam că putem primi gol. Am jucat mult mai bine în ultimele zece minute ale meciului, iar golul al doilea a fost superb. Cred că echipa a arătat multă disciplină, maturitate şi clasă, şi Suarez a marcat, din fericire, acel gol minunat”, a spus Tabarez, adăugând însă că jucătorii săi au fost mai norocoşi decât sud-coreenii: „Cred că reprezentativa Coreei de Sud a făcut un meci bun. Poate ei nu au fost norocoşi şi noi am fost, dar ăsta e fotbalul. Ei ne-au surprins cu modul cum au gândit meciul şi cu stilul lor. Ne-au obosit”. Selecţionerul uruguayan este convins că toţi concetăţenii săi au aşteptat cu sufletul la gură această performanţă.

Eliminaţi, dar felicitaţi de propriul antrenor

Selecţionerul Coreei de Sud, Huh Jung-Moo, şi-a felicitat elevii pentru felul în care au luptat în meciul cu Uruguay. „Nu am obţinut rezultatul dorit. Jucătorii mei au făcut totul, dar uruguayenii au fost norocoşi. Aş vrea să le mulţumesc fanilor care ne-au sprijinit. Am condus jocul în repriza secundă, chiar dacă nu am reuşit să marcăm mai multe goluri. Nu avem multe lucruri de îmbunătăţit. Am fost foarte buni, dar trebuia să jucăm cu puţin mai multă inteligenţă. Însă, de la an la an este tot mai bine. Jucătorii mei nu s-au dat bătuţi şi vreau să-i felicit. Sunt adevăraţi coreeni. Am făcut tot ce am putut”, a declarat Jung-Moo.

Luis Suarez, noul star al fotbalului uruguayan

Noua vedetă a fotbalului uruguayan, Luis Suarez, a mărturisit că este extrem de fericit după “dubla” reuşită împotriva Coreei de Sud, în optimile de finală. „Când am marcat golul secund, prin care echipa mea s-a calificat în sferturi, am avut un sentiment incredibil, o bucurie pe care nu o pot descrie. Nu-mi venea să cred ochilor! Fiind tânăr, acesta este momentul la care am visat mereu. Nu pot să-mi imaginez ce este acum în ţara mea natală”, a spus Suarez la finalul partidei.

Americanii se consideră “naivi“

Căpitanul echipei naţionale a SUA, Landon Donovan, a declarat că SUA a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale pentru că el şi coechipierii săi au fost “puţin naivi“ în confruntarea cu Ghana şi au plătit pentru greşelile făcute. „Am jucat 120 de minute dând ce-i mai bun din noi. Însă când faci greşeli la un meci de acest nivel, întotdeauna plăteşti. Nu a fost seara noastră. Am fost puţin naivi. Nu poţi face asta la acest nivel. Fotbalul este un sport fantastic. Într-un minut eşti regele lumii, iar în următorul eşti eliminat“, a spus Donovan.

Bradley, mândru de evoluţia echipei

Selecţionerul echipei naţionale a Statelor Unite ale Americii, Bob Bradley, a afirmat după eliminarea echipei sale în faţa Ghanei, că este mândru de evoluţia jucătorilor săi pe parcursul competiţiei dar dezamăgit că nu a ajuns sferturi. „Suntem mândri, dar şi dezamăgiţi că nu am mers mai departe. În timpul meciului am fost conduşi de două ori. Am reuşit să revenim prima dată, dar a venit golul din prelungiri şi n-am mai avut forţa să mai revenim încă o dată. Este o înfrângere grea pentru noi. Ştiam că Ghana este o echipă puternică, dar aveam în faţă un parcurs bun. Gyan ne-a creat probleme. A dat şi golul victoriei, a stat foarte bine din toate punctele de vedere pe parcursul meciului, mai ales fizic, pe final“, a spus Bob Bradley.

Gyan consideră că toată Africa este fericită

Autorul golului care a calificat Ghana în sferturile de finală ale CM, Asamoah Gyan, a declarat că fotbaliştii ghanezi au făcut ca toată Africa să fie mândră de ei după calificarea în sferturile competiţiei: „Sunt cel mai fericit om de pe pământ. Am făcut toată Africa mândră, nu doar Ghana“, a declarat Gyan. Ghana este singura reprezentantă a Africii care a depăşit din faza grupelor.