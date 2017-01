Info Mondial

Selecţionerul Olandei, nemulţumit de jocul echipei sale!

Antrenorul echipei naţionale a Olandei, Bert van Marwijk, a declarat după victoria de joi împotriva Camerunului, scor 2-1, că a fost cea mai slabă partidă de la CM a jucătorilor săi. „A fost cel mai slab meci al nostru de până acum! În special la începutul primei reprize am jucat foarte slab. Am cedat terenul şi le-am oferit adversarilor ideea că pot intra în meci. După 1-1 am început să jucăm fotbal. Celelalte meciuri le-am avut sub control, pe acesta puteam să-l pierdem”, a spus van Marwijk. Olanda a strâns maximum de puncte în Grupa E, fiind a doua echipă cu trei victorii în Africa de Sud, după Argentina. În optimi, “Portocala Mecanică” va juca luni cu Slovacia.

Japonia câştigă datorită unităţii grupului

Antrenorul echipei naţionale a Japoniei, Takeshi Okada, a declarat după calificarea formaţiei sale în optimi că unitatea grupului este forţa reprezentativei din Ţara Soarelui Răsare. „Nu am vrut să jucăm pasiv. Această echipă progresează, nu doream să oprim această evoluţie, le-am spus jucătorilor să meargă mai departe. De aceea am aliniat o echipă ofensivă. Este adevărat că la început au fost câteva faze periculoase pentru noi, însă am făcut unele modificări tactice şi am preluat conducerea. Sunt mândru de jucătorii mei, au fost curajoşi, calmi. Echipa noastră are o forţă pe care ceilalţi nu o au: cei 23 de jucători sunt cu adevăraţi uniţi, la fel şi staff-ul tehnic. Am vrut să demonstrăm că fotbalul este un joc de echipă. Încă nu ne-am atins obiectivele fixate”, a spus Okada. Japonia va întâlni marţi, în optimi, reprezentativa Paraguayului.

Mare dezamăgire pentru Danemarca

„Suntem extrem de dezamăgiţi. Aveam ambiţia de a merge mai departe. Nu am început rău, eram bine poziţionaţi, controlam jocul. Am avut repede o mare ocazie, iar la acest nivel trebuie să profiţi de orice şansă. Ei au profitat de şansele lor. După golurile lor, sarcina noastră a devenit titanică, însă ne-am păstrat curajul. Meciul s-a decis la două lovituri libere”, a declarat selecţionerul Danemarcei, Morten Olsen, după eliminarea echipei sale.

Paul Le Guen nu va mai antrena Camerunul

„Părăsim Mondialul cu multe regrete, ştim că am adus cu noi speranţele tuturor camerunezilor, dar nu am reuşit să le concretizăm. Am ţinut să-l introduc pe teren pe Rigobert Song, este un jucător cu multe selecţii, un fotbalist emblematic”, a declarat selecţionerul Camerunului, Paul Le Guen. Francezul a anunţat că nu va mai antrena naţionala africană: „Contractul meu s-a încheiat”, a declarat Le Guen, venit în iulie 2009 la conducerea „Leilor Neîmblânziţi”. Paul Le Guen ar urma să preia naţionala Australiei, însă a spus că nu a luat nicio decizie în acest sens. El ar urma să-l înlocuiască pe olandezul Pim Verbeek, care a demisionat după ce Australia a fost eliminată.

Alexandre Song s-a accidentat la încălzire

Mijlocaşul camerunez Alexandre Song, obligat să declare forfait cu câteva minute înainte de meciul pierdut în faţa Olandei, suferă de o accidentare la pulpa dreaptă. Anunţat iniţial de FIFA drept titular, jucătorul lui Arsenal Londra s-a accidentat la încălzire.