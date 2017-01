Info Mondial

Interes enorm pentru meciul Argentina - Mexic

O mie de bilete de intrare puse în vânzare, miercuri, pentru partida Argentina - Mexic, din optimile de finală ale CM, s-au vândut în doar într-un sfert de oră! Meciul programat duminică, pe stadionul “Soccer City” din Johannesburg, este aşteptat cu nerăbdare de suporteri, care s-au înghesuit la casele de bilete. FIFA a anunţat, de altfel, că va pune în vânzare 5.000 de tichete suplimentare pentru meciurile din optimi. Aceste bilete fuseseră rezervate de către suporterii sud-africani şi francezi, care sperau să-şi vadă favoriţii calificaţi în faza superioară a Mondialului 2010.

Sneijder s-a convertit la catolicism

Wesley Sneijder s-a convertit recent la catolicism, scrie presa olandeză. Protestant la origine, Sneijder a fost botezat cu câteva săptămâni în urmă, răspunzînd astfel cererii prietenei sale Yolanthe Cabau van Kasbergen, catolică practicantă. Cei doi logodnici se vor căsători, la biserică, la câteva zile după încheierea turneului final.

Maradona, admiratorul lui Mourinho

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, a dezvăluit că îl admiră pe actualul antrenor al vicecampioanei Spaniei, Real Madrid, Jose Mourinho, dar a adăugat că nu ar folosi tactica defensivă a tehnicianul portughez. „Îmi place foarte mult Mourinho, ca antrenor. Când am fost la el, m-a primit foarte bine, am vorbit ore întregi despre fotbal, tactici defensive şi ofensive. Mi s-a părut un tip cu care poţi discuta deschis despre orice, oricând ai nevoie. Am numărul lui de telefon şi poate o să-l sun, dar nu pentru a mă sfătui despre jocul său defensiv. Totuşi, la el a mers, nu? A luat Liga Campionilor”, a spus Maradona pentru cotidianul argentinian “La Nacion”.

Platini, nemulţumit de vuvuzele şi Jabulani

Preşedintele UEFA, francezul Michel Platini a recunoscut la un post de televiziune turc că mingea oficială a Campionatului Mondial, “Jabulani“, nu îi place, aşa cum nici vuvuzelele nu îi plac, considerând că acestea din urmă strică atmosfera. „Nu îmi plac vuvuzelele, pentru că strică spiritul de suporter de la Cupa Mondială. Consider că Jabulani nu este o minge bună, nu se duce prea bine. Imediat după ce atinge pământul, zboară“, a spus Platini, care consideră că favoritele turneului din Africa de Sud sunt Anglia, Spania şi Brazilia.

Turneul final, ignorat în Uganda?

Preşedintele Ugandei, Yoweri Museveni, le-a cerut ugandezilor să ignore Cupa Mondială din Africa de Sud şi să se concentreze asupra unor activităţi care să le aducă venituri, informează Daily Monitor, citat de site-ul sud-african timeslive.co.za. Museveni a precizat că a fost invitat la ceremonia de deschidere a CM, dar a refuzat să participe. El i-a sfătuit pe părinţi să le spună copiilor lor să nu piardă timpul uitându-se la meciuri. „Trebuie să ştii cum să-ţi foloseşti eficient timpul. Învaţă-i pe copii despre programele naţionale pentru agricultură. Asta va contribui la schimbarea ţării, nu Cupa Mondială. Cineva m-a întrebat recent cine a câştigat Cupa Mondială. Am fost amuzat şi l-am întrebat cine s-a calificat sau dacă s-a terminat competiţia”, a spus preşedintele ugandez.