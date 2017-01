Info Mondial

Gluma lui Umberto Bossi

Situaţia delicată a reprezentativei Italiei, care are nevoie de un succes în faţa Slovaciei pentru a fi sigură de calificarea în optimi, a provocat tensiune în Peninsulă, un politician italian şocând opinia publică, după ce a acuzat echipa lui Marcello Lippi că va încerca să cumpere partida cu Slovacia pentru a fi sigură de prezenţa în faza următoare a Mondialului. Umberto Bossi, liderul partidului Liga Nordului, care luptă pentru independenţa nordului Italiei şi, totodată, ministrul italian pentru Reforme, a avertizat că italienii îşi vor mitui adversarii pentru a obţine cele trei puncte. „Italia - Slovacia? Cumpărăm meciul! O să vedeţi că la anul vor fi doi sau trei jucători slovaci la echipele italiene!”, a declarat politicianul pentru Corriere dello Sport. Giancarlo Abete, preşedintele Ligii Profesioniste din Italia, a reacţionat imediat: „A întrecut măsura! E imposibil să spui aşa ceva!”. De la debutul turneului final, reprezentanţii Ligii Nordului nu au făcut niciun secret din faptul că nu sprijină echipa naţională a Italiei. Comentatorii de la radioul acestui partid chiar au aplaudat golul marcat împotriva Italiei de Paraguay. Fiul lui Bossi a declarat că nu va sprijini naţionala Italiei, iar un alt ministru al Ligii Nordului a propus să fie redus bonusul ce revine primei reprezentative. Aseară, Umberto Bossi şi-a cerut scuze. „Cer scuze echipei naţionale. A fost o glumă făcută la Parlament. Dorinţa mea este ca Italia să câştige titlul mondial. A fost doar o glumă aşa cum fac oamenii care urmăresc fotbalul atunci când sunt între prieteni”, a declarat Bossi agenţiei Ansa.

Messi, încântat de banderola de căpitan

După ce a purtat banderola în meciul cu Grecia, Lionel Messi a devenit cel mai tânăr căpitan din istoria naţionalei Argentinei, urmând să împlinească 23 de ani abia azi. Mijlocaşul a fost ales de selecţionerul Diego Armando Maradona, chiar dacă pe teren s-a aflat şi veteranul Juan Sebastian Veron. Emoţionat, Messi a declarat la finalul jocului că s-a bucurat de sarcina primită de la Maradona. „A fost o experienţă unică, ceva foarte special. Imediat ce am aflat că voi fi căpitan, m-am simţit grozav”, a spus Messi, care a dezvăluit şi un vis pentru viitor: „Aş fi foarte încântat să fiu şi căpitanul Barcelonei într-o zi”.

Recunoştinţă din partea lui Palermo

Veteranul lotului argentinian, Martin Palermo, a mărturisit că este extrem de fericit că a debutat cu gol la turneul final al Mondialului african. „Este ceva unic, care nu se poate plăti. Îi voi fi mereu recunoscător lui Diego şi echipei tehnice pentru că au crezut mereu în mine”, a declarat Palermo, la finalul partidei cu Grecia. În ciuda celor trei victorii din grupă, atacantul în vârstă de 36 de ani a avertizat că este nevoie “să iei totul pas cu pas. Cred că suntem pe drumul cel bun. Suporterilor le cer să fie liniştiţi, pentru că echipa noastră este una fantastică. Vom da totul pe teren”.

David Villa nu va fi suspendat

Comisia de disciplină a FIFA nu va iniţia nicio acţiune disciplinară împotriva atacantului echipei Spaniei, David Villa, care l-a faultat pe Emilio Izaguirre (Honduras) în meciul de luni, dintre cele două formaţii, fault ce nu a fost însă observat de arbitrul întâlnirii, japonezul Yuichi Nishimura. „Comisia de disciplină a decis că nu se justifică deschiderea unei acţiuni disciplinare împotriva lui David Villa, după ce a fost examinat cazul”, a menţionat purtătorul de cuvânt al FIFA, Pekka Odriozola, care, întrebat care au fost criteriile care au stat la baza acestei decizii, a răspuns: „Pur şi simplu, nu s-au găsit motive. S-a analizat cazul şi s-a decis”. În meciul respectiv, David Villa a fost marcatorul golurilor victoriei echipei Spaniei, cu 2-0, iar, în min. 62, a ratat un penalty.

Mata îl va urma pe Villa la Barcelona

Conform postului de radio Onda Cero şi cotidianului Marca, FC Barcelona s-a înţeles cu Juan Manuel Mata pentru un contract pe cinci sezoane. Valencia urmează să primească pentru atacantul său 20 de milioane de euro. Mata reprezintă o prioritate pentru antrenorul Pep Guardiola, dar este şi unul dintre jucătorii promişi a fi transferaţi de Sandro Rosell, noul preşedinte al catalanilor. În vârstă de 22 de ani, internaţionalul spaniol a înscris 11 goluri în 37 de meciuri jucate în campionatul precedent. Cu Mata şi Villa, ultimul fiind transferat tot de la FC Valencia, acum o lună, FC Barcelona ar avea în lot nouă jucători dintre cei 23 selecţionaţi de Vicente del Bosque pentru CM din Africa de Sud, pe lângă Valdes, Pique, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi şi Pedro Rodriguez.

Rehhagel, mândru de elevii săi

Antrenorul Greciei, Otto Rehhagel, s-a declarat mândru de elevii săi, chiar dacă aceştia au fost eliminaţi încă din faza grupelor la actualul turneu final. Tehnicianul german a spus că şi-a dorit mai mult, dar atât s-a putut în condiţiile eşecului contra Coreei de Sud. „Putem fi mândri de ce am realizat în calificările pentru Campionatul Mondial. Am dorit mai mult, să facem mai mult. Am pierdut cu Coreea de Sud şi am fost dezamăgiţi. Am fost fericiţi după victoria cu Nigeria, dar în final ne-a învins o echipă superioară, Argentina. Dacă Samaras marca, poate meciul mergea altfel. Nu ar trebui să fim nefericiţi, ne-a bătut o echipă mai bună”, a spus Rehhagel.

Rehhagel va demisiona

Germanul Otto Rehhagel va demisiona din funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Greciei, care a părăsit Cupa Mondială din faza grupelor, a anunţat, ieri, Gazzetta dello Sport. Sursa citată notează că Rehhagel le-a comunicat jucătorilor intenţia sa de a demisiona. Otto Rehhagel, în vârstă de 72 de ani, a câştigat titlul european cu naţionala Greciei, în 2004. La Cupa Mondială din Africa de Sud, grecii au terminat pe locul 3 în Grupa B, cu 3 puncte, după înfrângerile cu Argentina şi Coreea de Sud, ambele cu 0-2, şi victoria în faţa Nigeriei, scor 2-1.

Dezamăgire în tabăra Nigeriei

Selectionerul Nigeriei, suedezul Lars Lagerback, s-a arătat extrem de dezamăgit, după ce echipa sa a ratat la mustaţă calificarea în optimi, în urma egalului cu Coreea de Sud. „Sunt foarte dezamăgit. Sunt convins că meritam mai mult la acest Mondial. Am fost în dezavantaj, am continuat să luptăm, am egalat, dar nu am fost suficient de buni sau poate că norocul nu a fost de partea noastră”, a spus tehnicianul scandinav.