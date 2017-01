Info Mondial

Lippi dă vina pe ghinion

Egalul înregistrat de naţionala Italiei, 1-1 cu Noua Zeelandă, nu l-a demoralizat pe selecţionerul Marcello Lippi, care a găsit şi principala cauză a semieşecului: ghinionul. „Am fost un pic ghinionişti, pentru că am primit gol la prima acţiune a adversarilor, ca şi în meciul cu Paraguay. Am reacţionat repede, dar trebuie să facem mai mult în atac. Nu cred că este doar vina celor din ofensivă, dar este clar că trebuie să fim mai incisivi. Ne pare rău că nu am luat cele trei puncte în confruntarea cu Noua Zeelandă, dar suntem siguri că, dacă vom învinge Slovacia, vom merge mai departe. Dacă nu vom reuşi nici de această dată, înseamnă că merităm să mergem acasă”, a spus Lippi, care a acuzat şi lipsa mijlocaşului Andrea Pirlo, accidentat: „Este un jucător extraordinar, însă, din păcate, nu este complet refăcut”.

Italienii au purtat doliu pentru Rosato Fece

Jucătorii italieni au purtat banderole negre la meciul cu Noua Zeelandă, în semn de doliu după dispariţia fostului mare jucător al lui AC Milan şi al naţionalei Italiei, Rosato Fece, care a decedat în noaptea de sâmbătă spre duminică, la vârsta de 66 de ani. Protagonist al celebrei semifinale Italia - Germania, de la Campionatul Mondial din Mexic, din 1970, Fece este considerat unul dintre cei mai buni fundaşi din istoria fotbalului italian. „Ştiam de mai multă vreme că este grav bolnav, dar acum totul s-a terminat. A fost un om extraordinar şi un mare fundaş. Mi-l amintesc precum un leu pe teren, dar şi în viaţa de zi cu zi. Am petrecut împreună o viaţă întreagă, la naţională”, a spus fostul coleg al lui Fece, celebrul Gigi Riva. Campion european în 1968 şi vicecampion mondial în 1970, Fece a adunat 37 de selecţii în echipa naţională. Fostul fundaş central a mai câştigat un titlu de campion al Italiei, patru Cupe ale Italiei, o Cupă a Campionilor Europeni, o Cupă Intercontinentală şi de două dou ori Cupa Cupelor, toate cu AC Milan.

Bucurie reţinută în tabăra paraguayană

Selecţionerul Paraguayului, Gerardo Martino şi-a avertizat elevii că nu s-a decis calificarea, în ciuda succesului împotriva Slovaciei. „Am câştigat pe merit şi suntem fericiţi, dar şi calmi. Am jucat mai bine decât adversarii şi am ieşit cu bine dintr-un meci extrem de important pentru noi. Jocul celor trei atacanţi a fost extraordinar, pentru că i-am presat în permanenţă pe fundaşii slovaci, chiar dacă în repriza secundă au fost momente când nu am construit, ci am jucat cu mingi lungi. Chiar şi aşa am reuşit să găsim drumul către poarta adversă. Mai avem de muncit, pentru că am câştigat cele trei puncte, dar nu suntem calificaţi”, a spus antrenorul paraguayan. „Au fost mai buni decât noi. Am făcut două greşeli şi au profitat la maximum, înscriind cele două goluri. Am dat totul pe teren, dar s-a văzut că Paraguay a fost echipa mai bună”, a spus tehnicianul slovac Vladimir Weiss.

Patru luni de absenţă pentru Buffon

Înlocuit în pauza meciului cu Paraguay, din cauza puternicelor dureri de spate, portarul Italiei, Gianluigi Buffon, va fi indisponibil timp de patru luni. După ce a efectuat o serie de investigaţii medicale, goalkeeper-ul lui Juventus Torino a fost diagnosticat cu o hernie de disc. Drept urmare, după turneul final, Buffon va fi operat şi va fi indisponibil pâna în luna noiembrie. „M-am gândit îndelung la această problemă. Sănătatea este pe primul loc, aşa că mă voi opera imediat după Campionatul Mondial, chiar dacă voi rata astfel startul noului sezon în Serie A”, a declarat Buffon. Acesta nu a făcut deplasarea la Nelspruit, unde Italia a întâlnit Noua Zeelandă, în al doilea joc din grupă, rămânând la Johhanesburg, unde a continuat şedinţele de fizioterapie.