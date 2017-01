Info Mondial

Rommedahl revitalizează Danemarca

La 33 de ani, Dennis Rommedahl a fost jucătorul decisiv pentru naţionala Danemarcei, cu un gol şi o pasă de gol în victoria asupra Camerunului, scor 2-1. Considerat ca “fiul antrenorului” de către presa daneză, Rommedahl este foarte apreciat în vestiarul echipei scandinave. „Jucătorii îl iubesc şi reacţionează de fiecare dată când cineva îl critică. Rommedahl e mereu vesel şi îi face pe toţi să râdă”, a comentat un jurnalist danez. Deşi la echipa de club nu a rupt gura târgului, fiind împrumutat pentru ultimele şase luni de către Ajax Amsterdam la NAC Breda, Rommedahl a fost mereu convocat de selecţionerul Morten Olsen, adunînd 38 de meciuri consecutive la naţională. „Cu toţii ne bucurăm pentru el”, a spus Bendtner despre coechipierul care i-a oferit pasa de gol pentru primul sa reuşită la un Campionat Mondial.

Eliminarea de la CM, cea mai mare dezamăgire din cariera lui Eto’o

Samuel Eto’o este dezolat după eliminarea echipei sale, Camerun, în urma celor două înfrângeri din grupă. „Tot sezonul m-am pregătit cu gândul la acest turneu final. Trăiesc o mare dezamăgire după ce am fost eliminaţi, poate cea mai mare din toată cariera de fotbalist”, a declarat căpitanul “Leilor Neîmblânziţi”. O calificare din grupă la CM ar fi încununat un sezon fabulos pentru Eto’o, care a câştigat pentru a doua oară în carieră Liga Campionilor, cu Inter, după succesul cu FC Barcelona din 2009, şi a contribuit la calificarea pentru a şasea oară consecutiv la un turneu final de CM a naţionalei Camerunului, record absolut pentru Africa. Eto’o, care a debutat la Mondiale în 1998, când avea 17 ani, îşi doreşte ca naţionala ţării sale să iasă din competiţie cu fruntea sus. „Vrem să dăm totul pe teren în meciul cu Olanda şi să plecăm acasă cu demnitate. Asta e foarte important”, a încheiat camerunezul desemnat de trei ori Jucătorul African al Anului.

Le Guen nu se gândeşte la demisie

Selecţionerul Camerunului, Paul Le Guen, a anunţat că nu se gândeşte la demisie după ce echipa lui a fost eliminată de la CM 2010. „Nu voi demisiona, dar respect punctul dumneavoastră de vedere”, a răspuns francezul la întrebarea directă pusă de jurnalişti. „Este o mare dezamăgire, pentru că am venit aici cu mari speranţe. Meciul cu Danemarca a arătat însă că nu am fost suficient de buni la acest turneu final. Am ratat multe ocazii de gol în prima repriză şi asta ne-a costat”, a mai spus Le Guen.