Info Mondial

Suporteriţe olandeze, eliberate pe cauţiune

Cele două suporteriţe olandeze arestate miercuri pentru că au participat la o operaţiune de publicitate ilegală în timpul meciului Olanda - Danemarca, scor 2-0, au fost eliberate pe cauţiune de un tribunal din Johannesburg. Cele două femei au plătit 10.000 ranzi (circa 1.000 euro) şi au fost obligate să-şi predea paşapoartele autorităţilor, a explicat un purtător de cuvânt al poliţiei. Ele au fost inculpate pentru încălcarea reglementărilor privind drepturile rezervate, pe care FIFA le utilizează pentru protejarea drepturilor sponsorilor şi partenerilor săi oficiali. Olandezele sunt bănuite că au orchestrat apariţia într-un stadion al CM 2010 a circa 30 de tinere îmbrăcate în rochiţe portocalii, în culorile unui producător olandez de bere, Bavaria, care nu are legături cu FIFA, for sponsorizat de Budweiser. Ministrul afacerile externe din Olanda a calificat drept “nesimţire” arestarea celor două suporteriţe olandeze.

Kim Jong Hun, mulţumit de elevii săi

Antrenorul Coreei de Nord, Kim Jong Hun, s-a declarat mulţumit de kodul în care a evoluat echipa sa, chiar dacă aceasta a pierdut prima partidă din Grupa G, 1-2 cu Brazilia. „Echipa Braziliei este una foarte puternică şi de aceea nu am reuşit să câştigăm. Cred că jucătorii mei au luptat curajos în faţa unei formaţii atât de bine aşezate în teren. Mai cred că am fi putut câştiga, dacă aveam mai mult noroc. Am aşteptat finalul meciului pentru a marca, dar în prima repriză jucătorii chiar au respectat planul tactic. Echipa Braziliei este puternică pe flancuri şi are numeroase individualităţi, dar ne-am luat toate măsurile de precauţie“, a spus Hun. Selecţionerul Braziliei, Carlos Dunga, a apreciat modul în care nord-coreenii s-au apărat. „În prima repriză nu am jucat prea bine, nu am plimbat mingea atât de rapid pe cât ne-am fi dorit, dar în partea secundă am evoluat mai bine. Am fost rapizi şi ne-am creat numeroase ocazii. Am fi vrut să marcăm mai multe goluri fără să primim vreunul, dar se poate întâmpla oricui să mai ia şi gol. Este un lucru normal în fotbal“, a declarat Dunga.

A plâns la intonarea imnului

Unul dintre cei mai talentaţi jucători nord-coreeni este Tae-Se Jong, poreclit “Rooney al Asiei“, pentru asemănarea cu atacantul englez şi pentru spiritul său de luptător, a demonstrat, încă o dată, că pune suflet pentru echipa sa. La intonarea imnului naţional dinaintea jocului cu Brazilia, atacantul nord-coreean nu şi-a putut stăpâni emoţiile, izbucnind în plâns. Tae-Se Jong este vedeta ţării sale şi singurul din lot care are voie la Play-Station şi televiziune prin satelit.

Robert Green impresionează la... antrenamente

Portarul naţionalei Angliei, Robert Green pare să-şi fi revenit după greşeala care a privat echipa sa de obţinerea primei victorii la CM. La unul din antrenamentele desfăşurate zilele trecute, Green a reuşit să pareze patru lovituri de la 11 m. „Robert era distrus după meciul cu SUA. Şi-a dat seama cât de mult a greşit. Noi am fost alături de el şi i-am explicat că i se putea întâmpla oricui, mai ales cu acest balon, Jabulani... Mă bucur că şi-a revenit atât de repede“, a spus portarul de rezervă al Angliei, veteranul David James. Din acest motiv, Fabio Capello ar putea să înceapă următorul meci din grupă, cel împotriva Algeriei, tot cu Robert Green în poartă.