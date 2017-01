Info Mondial

Lippi, deranjat de remiza cu Paraguay

Chiar dacă echipa sa a obţinut cu greu un rezultat de egalitate în disputa cu Paraguay, selecţionerul italian Marcello Lippi a mărturisit că este total nemulţumit de rezultat. “Este un regret enorm, pentru că am meritat să câştigăm acest meci. Cei din Paraguay au marcat la prima lor ocazie de gol, ceea ce nu se întâmplă de prea multe ori. În partea secundă a existat o reacţie din partea noastră şi am jucat un fotbal bun, dar a fost genul de meci pe care ar fi trebuit să-l cîştigăm. Trebuie să ne îmbunătăţim faza de atac. Adversarii noştri au preferat să stea în propria jumătate şi să se apere, creînd absolut nimic în atac. A fost un meci strâns, din care de obicei ieşim învingători. Dar aşa este în fotbal, uneori primeşti mai puţin decât meriţi”, a explicat Lippi.

Calm în tabăra paraguayană

Mulţumit de punctul obţinut în faţa campioanei en-titre, Italia, antrenorul paraguayan Gerardo Martino s-a declarat optimist în privinţa calificării în optimi, dar nu s-a hazardat în declaraţii. “Remiza este foarte bună, deoarece am întâlnit campioana mondială. Nu a fost uşor, ei au fost extrem de ordonaţi, dar jocul nostru a fost unul bun. Am fost puţin nervoşi la început, dar aşa se întâmplă când debutezi la o mare competiţie şi întâlneşti campioana mondială. Acest rezultat ne seveşte ca stimulent pentru jocurile viitoare şi pentru a ne şti valoarea. Avem multă încredere pentru restul de meciuri din grupă. Avem talent ca echipă şi am demonstrat că putem fi egalii unei echipe ca Italia. E nevoie de unitate ca să cîştigi Campionatul Mondial“, a spus Martino.

Carrasso, out de la CM?

Conform postului de televiziune Canal+, portarul francez Cedric Carrasso, accidentat la coapsa stângă în timpul antrenamentului de luni, ar putea să declare forfait pentru restul CM 2010. Victimă a unei severe contracturi musculare la ischio-jambieri, portarul lui Bordeaux este pe punctul de a pleca acasă. Totuşi, staff-ul naţionalei franceze nu a confirmat această informaţie, dar a anunţase pentru aseară o luare de poziţie oficială.