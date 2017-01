Info Mondial

Englezii nu au văzut golul lui Gerrard

Televiziunea britanică ITV le-a făcut o surpriză extrem de neplăcută telespectatorilor partidei dintre Anglia şi SUA, oferind o reclamă chiar în timp ce Steven Gerrard marca primul gol! Astfel, microbiştii naţionalei Albionului nu au putut vedea în direct reuşita lui Gerrard, din min. 4, deoarece regizorii ITV au hotărât să dea o reclamă după ce Johnson a aruncat de la margine. În pauza meciului, cei de la ITV şi-au cerut scuze pentru gafa comisă.

Green se apără după gafa cu SUA

Publicaţiile din Marea Britanie l-au pus la zid pe portarul Robert Green după gafa impardonabilă din meciul cu SUA, când goalkeeperul Angliei a scăpat mingea în poartă la şutul lui Dempsey. „S-a făcut şi ne-a făcut de ruşine în Africa! Dacă era schimbat în repriza a doua de Capello cariera sa internaţională era terminată“ sau „După celebra The Hand of God a lui Maradona asta este The Hand of Clod“, sunt câteva dintre comentariile ziariştilor englezi. Robert Green şi-a comentat gafa la Radio BBC: „Asta este, s-a întâmplat! Nu trebuie să te laşi afectat de aşa ceva! După acel moment m-am descurcat bine. Trebuie să ştii cum să treci peste aceste momente! Trebuie să ai forţa psihică să treci peste şi să-ţi faci treaba. S-au întâmplat şi lucruri mai grave“, a spus Green.

Ledley King s-a accidentat

Selecţionerul Angliei, Fabio Capello, are din nou probleme de efectiv. După ce Rio Ferdinand nu a făcut deplasarea în Africa de Sud din cauza unei accidentări, un alt fundaş central, Ledley King, s-a accidentat în timpul partidei cu SUA, fiind înlocuit la pauză cu Jamie Carragher. King ar putea rata următorul meci din grupă.

Furt de 55.000 de euro la o televiziune neo-zeelandeză

O echipă de televiziune neo-zeelandeză, deplasată în Africa de Sud pentru Campionatul Mondial, a fost victima unui furt de aparatură în valoare de 55.000 de euro, a anunţat, ieri, grupul media TVNZ. Potrivit TVNZ, hoţii au forţat cu o rangă uşa camerei de hotel în care erau cazaţi jurnaliştii, în Rustenburg, în momentul în care echipa de televiziune era plecată la masă. Printre obiectele furate se numără un laptop, o cameră de luat vederi, echipamente pentru sunet şi lumină şi pentru transmisii prin satelit. „Acest incident aminteşte că neo-zeelandezii care se depasează în Africa de Sud pentru Cupa Mondială trebuie să fie vigilenţi”, a declarat directorul postului ONE News, la care lucrează jurnaliştii respectivi. Poliţia a confirmat că a primit o plângere din partea unui jurnalist neo-zeelandez pentru „intrare prin efracţie şi furt”, dar nu a precizat valoarea prejudiciului.

Uruguay a adus peste o tonă de mâncare în Africa de Sud

Delegaţia Uruguayului a ajuns la Kimberley, unde este cantonată în timpul Campionatului Mondial, cu 1.200 kilograme de ouă, pui şi peşte. De asemenea, uruguayenii au adus şi multă “dulce de leche”, un sortiment de prăjitură extrem de populară în America de Sud. În schimb francezii sunt mari consumatori de pâine. Astfel, bucătarul de la hotelul lor trebuie să prepare 80-90 de baghete pe zi, faţă de 10, în mod normal.