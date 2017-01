Info Mondial

Messi, lăudat de Maradona

Selecţionerul Argentinei, Diego Armando Maradona, este convins că Leo Messi îi poate călca pe urme şi are şansa de a-şi conduce coechipierii către titlul mondial. „M-ar bucura ca Messi să aibă acelaşi impact pe care l-am avut eu în 1986. Totuşi, cred că toată echipa trebuie să-l sprijine, iar el să fie doar cireaşa pe tort. Argentina este ca un Rolls Royce care îl are şofer pe Messi. Leo va fi cel mai mare din toate timpurile, iar acum are şi un înţelept în preajma sa. Ştie că are totul pentru a câştiga şi îşi doreşte din tot sufletul să-i facă pe argentinieni fericiţi. Din punct de vedere fizic este perfect. Nu l-am văzut niciodată antrenându-se cu atâta entuziasm. Îmi pare bine că am timp acum să-l cunosc mai bine”, a declarat Maradona.

Pirlo va lipsi două meciuri

Mijlocaşul italian Andrea Pirlo va lipsi în primele două meciuri ale “squadrei azzurra” la turneul final. Accidentat în meciul amical cu Mexic, jucătorul în vârstă de 31 ani nu va putea evolua în partidele cu Paraguay şi Noua Zeelandă, fiind aşteptat să revină contra Slovaciei, pe 24 iunie. „Pirlo este un jucător special. Există doar doi sau trei jucători care pot evolua pe postul lui când el este accidentat”, a spus Ricardo Montolivo, cel care ar putea să-l înlocuiască. Altfel, antrenorul Marcello Lippi şi-a conturat deja cea mai mare parte a formulei de start cu trei zile înaintea meciului de debut de la Mondiale, cu Paraguayul. Presa italiană a anunţat că Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, De Rossi, Montolivo şi Gilardino pot fi siguri de locurile de titular pentru partida de luni.

Eto’o şi-a împlinit visul

Camerunezul Samuel Eto’o speră ca actuala ediţie a CM să ajute la schimbarea imaginii despre continentul african. „Este incredibil! Întotdeauna mi-am dorit să joc la un Mondial în Africa şi acest vis este pe punctul de a se transforma în realitate. Pentru mine, să fiu în Africa de Sud este ca şi cum aş fi în Camerun. Întotdeauna am spus că, înainte să fiu al Camerunului, aparţin Africii. Trăiesc în Europa, dar sunt cu gândul la Africa. Sunt mândru că sunt african şi ca majoritatea africanilor a trebuit să muncesc mult mai mult şi să am mai multă încredere în mine decât au alţii. Cei mai mulţi oameni cred că Africa înseamnă sărăcie, războaie, foamete şi boli. Acest Mondial ne dă ocazia să arătăm ceva diferit. Cred că toată lumea va fi suprinsă de ce va vedea”, a spus Eto’o.

Blatter şi-a deschis cont pe Twitter

Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, şi-a deschis cont pe Twitter cu o zi înainte de startul CM din Africa de Sud, competiţie care se încheie pe 11 iulie. Şeful FIFA îşi va exprima gândurile despre fotbal pe contul @seppblatter. Până la începutul serii de joi, contul a avut aproape 3.000 de accesări. Blatter este mai norocos decât mulţi dintre jucătorii de la turneul final, cărora li s-a interzis accesul la Twitter. De exemplu, fotbaliştii din lotul Olandei nu mai au voie să folosească reţeaua de socializare, după comentariile rasiste făcute de atacantul Eljero Elia în timpul unui chat.