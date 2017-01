INFO OLIMPIC

Constantin Popovici a ratat calificarea în semifinale la platformă 10 m

Sportivul român Constantin Popovici a ratat, vineri, calificarea în semifinalele probei de platformă 10 m din cadrul concursului de sărituri în apă. Popovici, care a acumulat 392,30 puncte, a terminat calificările pe locul 23. Primii 18 sportivi au acces în semifinale, ultimul calificat fiind columbianul Juan Guillermo Uran, cu 418 puncte.

Cinci sporturi noi “candidează” pentru Londra 2012

Deşi ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing va avea loc abia duminică, organizatorii ediţiei viitoare, cea de la Londra, se gîndesc deja la programul competiţiei de peste patru ani. La ora actuală, există două sporturi care cu siguranţă vor dispărea din programul olimpic în 2012, baseball şi softball. Pentru a le lua locul militează alte cinci sporturi: golf, rugby în 7, squash, karate şi... roller (mers pe role sau patinaj pe role). Dacă nu în 2012, cu siguranţă vom vedea aceste sporturi la Jocurile Olimpice din 2016, ediţie a cărei gazdă încă nu a fost desemnată.

Anchetă cu privire la vîrsta gimnastelor chineze

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a cerut Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (FIG) să ancheteze acuzaţiile referitoare la vîrsta gimnastelor chineze şi, în special, a dublei medaliate cu aur de la Beijing, He Kexin. Potrivit documentelor oficiale ale competiţiei, He Kexin este născută pe 1 ianuarie 1992 şi a împlinit, deci, vîrsta minimă, 16 ani, impusă pentru a putea concura la Jocurile Olimpice. Potrivit informaţiilor apărute în presa americană chiar înaintea deschiderii Jocurilor Olimpice de la Beijing, He Kexin ar avea de fapt doar 14 ani şi, în aceste condiţii, gimnasta nu ar fi avut dreptul să participe. Joi, un expert în computere din SUA a reconfirmat această ipoteză, expediind presei mai multe e-mail-uri ce conţin, după cum susţine el, dovezi ale faptului că gimnasta ar fi născută de fapt în 1994. “Ţinînd cont de faptul că au apărut unele discrepanţe legate de vîrsta sa, am cerut FIG să se implice în lămurirea acestei probleme. Informaţiile primite pînă acum par satisfăcătoare, din punct de vedere al documentelor prezentate, inclusiv certificatele de naştere”, a declarat, vineri, Giselle Davis, purtătoarea de cuvînt a CIO. Organizatorii JO din 2008 au ţinut să precizeze la rîndul lor că, în cazul în care ar fi existat vreo problemă, gimnastele chineze nu ar fi fost lăsate să concureze.