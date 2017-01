INFO WORLD CUP 2014

Atacantul columbian James Rodriguez este golgheterul Cupei Mondiale din Brazilia, cu şase reuşite, el fiind urmat de germanul Thomas Muller, laureatul de acum patru ani, din Africa de Sud. Clasamentul golgheterilor este următorul - 6 goluri: James Rodriguez (Columbia); 5g: Thomas Muller (Germania); 4g: Lionel Messi (Argentina), Robin van Persie (Olanda), Neymar jr. (Brazilia); 3g: Karim Benzema (Franţa), Arjen Robben (Olanda), Andre Schurrle (Germania), Xherdan Shaqiri (Elveţia) şi Eder Valencia (Ecuador).

JUCĂTORII ARGENTINEI, ÎNTÂMPINAŢI DE MII DE PERSOANE LA BUENOS AIRES

Mii de argentinieni s-au mobilizat, ieri, pentru a aduce un omagiu echipei naţionale, învinsă de Germania, duminică, scor 1-0 (Gotze 113) în finala Cupei Mondiale din Brazilia şi care a revenit, luni, la Buenos Aires. Avionul companiei Aerolineas Argentinas, în culorile echipei argentiniene, a aterizat pe aeroportul Ezeiza, în jurul orei locale 10.45 (16.45, ora României). La aeroport, de-a lungul drumului spre capitală şi în centrul oraşului Buenos Aires, mii de persoane s-au strâns pentru a-i felicita pe cei 23 de jucători şi pe selecţionerul Alejandro Sabella. Jucătorii s-au deplasat la centrul de antrenament al federaţiei argentiniene, unde au avut o întâlnire cu preşedintele Cristina Kirchner. „Mi-ar fi plăcut să fiu aici în alte circumstanţe”, a declarat mijlocaşul Javier Mascherano, după ce a coborât din avion.

SCHWEINSTEIGER I-A ADUS UN OMAGIU LUI ULI HOENESS

Bastian Schweinsteiger, câştigător al Cupei Mondiale cu Germania, i-a adus un omagiu lui Uli Hoeness, fost preşedinte al clubului Bayern Munchen, încarcerat pentru fraudă fiscală. „Un omagiu special cuiva fără de care mulţi dintre noi nu am fi aici: Uli Hoeness. Mulţumim mult pentru sprijin, credem că totul se va încheia cu bine. Suntem alături de dumneavoastră“, a declarat Schweinsteiger după finala cu Argentina. Uli Hoeness a demisionat de la conducerea Bayern Munchen în martie şi a acceptat să meargă la închisoare după ce a fost condamnat la trei ani şi jumătate pentru fraudă fiscală de peste 28 de milioane de euro.

FINALA CM, URMĂRITĂ ŞI ÎN SPAŢIU

Finala Cupei Mondiale, câştigată de naţionala Germaniei în faţa Argentinei, a fost urmărită şi pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), astronautul german Alexander Gerst felicitând după meci reprezentativa pregătită de Joachim Low, printr-un mesaj postat pe Twitter, informează Deutsche Welle. Gerst a postat o fotografie în care apare plutind cu o minge la piept, susţinut de alţi doi astronauţi, alături de mesajul: „Exact ca echipa noastră naţională, am parte de o susţinere extraordinară din partea echipei mele. Felicitări de pe ISS campionilor mondiali. Mare meci!“. Reprezentativa Germaniei a câştigat Cupa Mondială pentru a patra oară în istorie, în urma victoriei de duminică, de pe arena „Maracana“ din Rio de Janeiro, obţinută după prelungiri, scor 1-0, în faţa selecţionatei Argentinei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Mario Gotze, în minutul 113, după o pasă de la Andre Schurrle.

UN COMEDIANT RUS A ÎNCERCAT SĂ-L SĂRUTE PE HOWEDES

Comediantul rus Vitali Zdoroveţki a pătruns pe teren în a doua repriză a finalei Cupei Mondiale, câştigată de Germania în faţa Argentinei, scor 1-0, şi a încercat să îl sărute pe fotbalistul german Benedikt Howedes. Zdoroveţki a intrat în teren în timpul reprizei a doua, el fiind filmat de persoane din public, între care şi vedeta din NBA LeBron James. Bărbatul, care avea scris pe piept “Natural born prankster”, a trimis bezele publicului şi a alergat spre jucători. El a încercat apoi să îl sărute pe Howedes. Telespectatorii care urmăreau finala nu au văzut aceste momente, în imagini apărând atunci celebra statuie a lui Iisus de la Rio de Janeiro şi o panoramă a oraşului. Zdoroveţki a fost prins de forţele de ordine şi scos de pe teren. După meci, el a postat pe internet o fotografie cu el încercând să îl sărute pe Howedes, cu mesajul: „I did it” (n.r. - „Am făcut-o“). Zdoroveţki este cunoscut pentru farsele pe care le face şi are peste un milion de fani pe Facebook şi 178.000 de followeri pe Twitter.

FINALA CM, URMĂRITĂ DE 34,65 MILIOANE DE FANI

Finala Cupei Mondiale de fotbal, câştigată de naţionala Germaniei duminică, la Rio de Janeiro, în faţa echipei Argentinei, a fost urmărită de un număr-record de 34,65 milioane de telespectatori germani, informează agenţia DPA. Meciul, transmis de televiziunea publică ARD, a depăşit astfel precedentul record, de 32,57 milioane de telespectatori, stabilit la semifinala Germania - Brazilia, de la CM.

SCOLARI A FOST DEMIS

Tehnicianul Luiz Felipe Scolari a fost demis de la naţionala Braziliei, în noaptea de duminică spre luni, anunţul oficial urmând să fie făcut ieri de către oficialii Confederaţiei Braziliene de Fotbal, informează cotidianul „O Globo“, care citează Sportv. Potrivit sursei citate, odată cu Scolari pleacă de la naţionala Braziliei tot staff-ul tehnic, inclusiv coordonatorul Carlos Alberto Parreira. Duminică, presa braziliană scria că Luiz Felipe Scolari nu ar trebui să rămână la conducerea tehnică a selecţionatei. Reprezentativa Braziliei a fost învinsă, sâmbătă, la Brasilia, cu scorul de 3-0 (2-0), de selecţionata Olandei, şi a încheiat pe locul patru la turneul final al Cupei Mondiale. În semifinale, Brazilia a fost învinsă de Germania, scor 7-1. Bilanţul lui Scolari la conducerea naţionalei Braziliei, în perioada noiembrie 2012 - iulie 2014, cuprinde 19 victorii, şase remize şi patru înfrângeri.

TRISTEŢE ÎN ARGENTINA

Tristeţea a invadat Argentina după înfrângerea în finala Cupei Mondiale în faţa Germaniei, scor 0-1, în prelungiri: unii fani au plâns, dar alţii i-au aplaudat pe vicecampionii mondiali. „Nu am avut noroc, dar au dat totul pe teren şi acum suntem vicecampioni“, a declarat Analia Cigluiti, o arhitectă de 31 de ani, care a urmărit meciul în centrul oraşului Buenos Aires. „Este foarte greu, credeam că voi vedea pentru prima oară Argentina campioană mondială”, a afirmat în lacrimi Martin Ramirez, 20 de ani, care nu era născut când Diego Maradona a adus al doilea titlu mondial Argentinei, în 1986. La finalul meciului, cei 50.000 de fani adunaţi în piaţa San Martin i-au aplaudat pe Messi şi coechipierii săi. Ambasadorul Germaniei a urmărit finala într-un restaurant german din Buenos Aires. După ce a salutat „un mare meci”, el a părăsit restaurantul sub escortă, în timp ce un grup de fani argentinieni protesta în faţa localului, fiind nevoie de intervenţia forţelor de ordine. Purtând tricoul Argentinei şi având un drapel german, Mareike Furst, o studentă germană de 19 ani, era fericită, dar se aştepta la 24 de ore grele alături de logodnicul ei argentinian, extrem de trist. În ciuda înfrângerii, zeci de mii de fani au mers spre Obeliscul din Buenos Aires, locul obişnuit de sărbătoare, unde s-au auzit focuri de artificii, muzică şi petarde.

COLUMBIA A PRIMIT PREMIUL FAIR-PLAY

Reprezentativa Columbiei a câştigat premiul fair-play la Cupa Mondială din Brazilia, încheiată, duminică seară, cu victoria Germaniei, scor 1-0, în faţa Argentinei. Echipa Columbiei a acces la Cupa Mondială până în sferturile de finală, fază în care a fost învinsă de Brazilia, scor 2-1. Acest premiu este acordat echipei care primeşte cele mai puţine cartonaşe şi se iau în considerare doar formaţiile care ajung în optimi. În 2010, acest premiu a revenit Spaniei.

INCIDENTE LA BUENOS AIRES

Mai multe incidente, soldate cu 55 de răniţi, au avut loc la Buenos Aires după înfrângerea suferită de naţionala Argentinei în finala Cupei Mondiale, Poliţia fiind nevoită să folosească gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a calma spiritele, informează cotidianul „Ole“. Potrivit sursei citate, incidentele au avut loc în zona obeliscului din capitala Argentinei. Dintre cei 55 de răniţi, 15 sunt poliţişti. Forţele de ordine au reţinut peste 80 de persoane. Agenţia France Presse notează că, în ciuda înfrângerii din finala Cupei Mondiale, zeci de mii de fani au mers, agitând steaguri în culorile naţionale, către obeliscul din Buenos Aires, loc obişnuit de sărbătoare pentru argentinieni. Mulţi dintre ei au folosit focurile de artificii, tobele şi petardele pe care le aveau pregătite pentru un triumf la CM, sărbătorind totuşi clasarea pe locul 2. Alţii, consternaţi, mergeau pe străzile din centrul oraşului cu capul plecat. După mai multe ore, situaţia a degenerat, zeci de suporteri fanatici începând să arunce cu pietre şi cu alte obiecte către forţele de ordine. Acestea au reacţionat în forţă, folosind şi tunuri de apă. Zeci de huligani au distrus vitrinele din zonă şi au incendiat pubele. Televiziunile din Argentina au prezentat imagini în care se vedeau persoane plecând cu diverse obiecte furate, între care şi mese şi scaune de la un restaurant.

RECORD DE GOLURI EGALAT LA CM

Recordul de goluri înscrise la o ediţie de Campionat Mondial, 171, înregistrat la turneul final din Franţa 1998, a fost egalat în Brazilia. Duminică, pe „Maracana“, germanul Mario Götze a marcat golul cu numărul 171 al ediţiei 2014, în finala câştigată de Germania în faţa Argentinei.

VAN PERSIE I-A OFERIT MEDALIA SA UNUI SUPORTER OLANDEZ

Atacantul Robin van Persie şi-a oferit medalia de bronz obţinută în finala mică a Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia unui suporter olandez. Fericitul suporter a primit şi banderola de căpitan al selecţionatei Olandei după meciul câştigat în faţa Braziliei. Fotbalistul olandez a cedat imediat medalia înmânată de Sepp Blatter suporterului în portocaliu, gest apreciat în cel mai înalt grad de bărbat.

OLANDA, PRIMA SELECŢIONATĂ CARE A UTILIZAT 23 DE JUCĂTORI LA UN TURNEU FINAL

Olanda, medaliată cu bronz la Mondialul 2014, a devenit prima selecţionată din istoria Campionatelor Mondiale care a utilizat 23 de jucători la un turneu final, după ce Louis van Gaal l-a trimis în teren pentru ultimele minute pe portarul Michel Vorm în meciul cu Brazilia (3-0) din finala mică. Vorm (30 de ani), legitimat la Swansea, a fost ultimul jucător trimis în teren, în min. 93, la scorul de 3-0, când l-a înlocuit pe Cillessen. Olanda este prima echipă care a utilizat 23 de fotbalişti din 2002, de la turneul final din Coreea de Sud şi Japonia, când s-a decis ca loturile să cuprindă acest număr de jucători. Doar alte trei selecţionate au utilizat toţi jucătorii anterior CM 2002, când loturile cuprindeau 22 de fotbalişti: Franţa în 1978, la CM din Argentina, respectiv Grecia şi Rusia în 1994, la CM din SUA.

FRED NU VA MAI JUCA PENTRU NAŢIONALA BRAZILIEI

Atacantul brazilian Fred a declarat că nu va mai juca pentru reprezentativa Braziliei, într-un interviu acordat cotidianului „Estado de Sao Paulo“. „Pentru mine, totul s-a încheiat. Nu voi mai juca pentru „Selecao“. Voiam să fac mai mult la acest CM. Nu am fost accidentat, nu am avut probleme fizice. Când voi juca la Fluminense şi voi marca din nou, oamenii se vor gândi că poate nu am marcat cu „Selecao“ pentru că nu am primit destule baloane”, a declarat Fred. Atacantul a marcat un singur gol la turneul final al Cupei Mondiale, în meciul cu naţionala Camerunului, scor 4-1, din faza grupelor.