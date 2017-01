INFO WORLD CUP 2014

Rezultatele înregistrate în semifinalele Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia - marţi: GERMANIA - Brazilia 7-1 (T. Muller 11, Klose 23, Kroos 25, 26, S. Khedira 29, Schurrle 69, 79 / Oscar 90); miercuri: ARGENTINA - Olanda 0-0, 4-2 la loviturile de departajare (au marcat: Messi, Garay, Kun Aguero, Maxi Rodriguez / Robben, Kuyt; au ratat: Vlaar, Sneijder). Finala mică, dintre Brazilia şi Olanda, este programată sâmbătă, 12 iulie, de la ora 23.00, la Brasilia, în timp ce finala mare, dintre Germania şi Argentina, va avea loc duminică, 13 iulie, de la ora 22.00, la Rio de Janeiro. Toate meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1. Clasamentului golgheterilor - 6 goluri: James Rodriguez (Columbia); 5 goluri: Thomas Muller (Germania); 4 goluri: Neymar (Brazilia), Messi (Argentina); 3 goluri: Van Persie şi Robben (ambii Olanda), Schurrle (Germania), Benzema (Franţa), Enner Valencia (Ecuador), Shaqiri (Elveţia).

PUYOL ŞI GISELE BUNDCHEN VOR PREZENTA TROFEUL ÎNAINTEA FINALEI

FIFA a anunţat că modelul brazilian Gisele Bundchen îl va însoţi pe spaniolul Carles Puyol, duminică seară, la Rio de Janeiro, unde cei doi vor aduce pe arena „Maracana“ trofeul Campionatului Mondial. Puyol a fost ales ca reprezentant al Spaniei, fosta campioană mondială. Bundchen este una dintre cele mai cunoscute personalităţi braziliene şi soţia jucătorului de fotbal american Tom Brady. La finala din 2010, a CM din Africa de Sud, trofeul a fost dus pe teren de căpitanul de atunci al naţionalei Italiei, Fabio Cannavaro.

NEYMAR VA MERGE LA BRASILIA, LA MECIUL CU OLANDA

Atacantul Neymar, indisponibil pentru finalul Cupei Mondiale din cauza unei accidentări, va merge la cantonamentul Braziliei şi va însoţi echipa la Brasilia, pentru meciul cu Olanda, de sâmbătă, a anunţat Federaţia Braziliană de Fotbal. „Neymar va veni în cantonament şi va însoţi echipa la meciul de sâmbătă”, a declarat Rodrigo Paiva, ofiţerul de presă al Confederaţiei Braziliene de Fotbal. Accidentat la meciul din sferturi cu naţionala Columbiei, Neymar a stat alături de familie şi va reveni pe teren peste 40 de zile. Fără el şi căpitanul Thiago Silva, suspendat, Brazilia a fost eliminată de Germania în semifinalele Cupei Mondiale, suferind o severă înfrângere, scor 1-7.

MOMENT DE RECULEGERE ÎN MEMORIA LUI ALFREDO DI STEFANO

Miercuri seară, înainte de semifinala dintre Olanda şi Argentina, de la Sao Paulo, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria fostului fotbalist Alfredo Di Stefano. De asemenea, jucătorii Argentinei au evoluat cu banderole negre pe braţul stâng. Fostul fotbalist al echipei Real Madrid a încetat din viaţă luni, la spitalul Gregorio Maranon din Madrid, la vârsta de 88 de ani. Alfredo Di Stefano s-a născut în 1926, la Buenos Aires, şi-a început cariera la River Plate, iar apoi a făcut parte din echipa de aur a clubului Real Madrid, în perioada 1953-1963, când spaniolii au cucerit de cinci ori Cupa Campionilor Europeni. Ca internaţional, Di Stefano a jucat şase meciuri pentru Argentina şi 31 pentru Spania.

DRAMA LOVITURILOR DE DEPARTAJARE

Presa olandeză a notat după înfrângerea de miercuri că „drama loviturilor de departajare” a pus capăt „visului unei ţări”. „Jucătorii nu şi-au asumat suficiente riscuri, ritmul a fost prea lent şi ocaziile rare”, a scris cotidianul „Algemeen Dagblad“, care mai menţionează că, în timp ce olandezii nu au reuşit să îi lanseze pe Robin van Persie şi Arjen Robben, la argentinieni Lionel Messi nu a arătat ca unul dintre cei mai buni jucători din lume. „Oranje învinşi”, a titrat simplu „De Telegraaf“, publicând o fotografie cu portarul argentinian Sergio Romero apărând prima lovitură de departajare, executată de Ron Vlaar. „Visul unei ţări a fost zdrobit. După cinci victorii, aventura braziliană s-a încheiat”, a adăugat jurnalul olandez. Fostul internaţional Frank de Boer a criticat decizia selecţionerului Louis van Gaal de a-l lăsa pe Ron Vlaar să execute prima lovitură de departajare, în loc să opteze pentru un jucător mai experimentat. Presa olandeză este totuşi mândră de reuşitele echipei naţionale, iar după semifinala cu Argentina, un comentator de la NOS a spus chiar că poate este mai bine că olandezii nu s-au calificat, deoarece nu vor juca împotriva Germaniei, care în semifinale s-a impus în faţa Braziliei cu scorul de 7-1.

PRESA ARGENTINIANĂ: SĂ VINĂ GERMANIA!

Presa argentiniană susţine, după calificarea naţionalei Argentinei în finala CM, că echipa lui Alejandro Sabella a suportat criticile şi a ajuns mai puternică în ultimul act al competiţiei din Brazilia, unde va întâlni Germania. „Criticată şi fără susţinerea deplină a poporului argentinian. Astfel a plecat echipa Argentinei, în data de 9 iunie, în Brazilia. Şi în faţa adversităţii s-a întărit. Chiar din faza grupelor, a ales să ignore criticile cu privire la lipsa unor prestaţii convingătoare şi s-a calificat. În tăcere şi fără susţinerea generală a argentinienilor. Aceiaşi fani au ezitat în a da votul lor de încredere la semifinala cu Olanda, de teama potenţialului olandezilor. Iar Argentina a triumfat. La loviturile de departajare, dar a învins. Şi, după 24 de ani, Argentina a ajuns încă o dată în finală. La cel mai aşteptat meci, de la Rio de Janeiro. Să joace şapte meciuri la CM. Iar acum, cu susţinerea tuturor argentinienilor, înfruntă Germania. Acum, când a recăpătat susţinerea absolută, înfruntă această echipă de temut, dar nu invincibilă. Şi cu atât mai puţin în faţa unei selecţionate a Argentinei care vine cu o dorinţă extraordinar de mare de a câştiga şi cu visul de a face istorie pe miticul stadion „Maracana“. Da, cu dorinţa de a ridica deasupra capului trofeul în casa eternei rivale. În faţa a mii şi mii de brazilieni”, notează „Cronica“.

PELE FELICITĂ ARGENTINA PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALĂ

Pele, legenda fotbalului brazilian, a ţinut să felicite tradiţionala rivală sud-americană Argentina pentru calificarea în finala CM 2014 după victoria înregistrată în faţa selecţionatei Olandei. „Felicitări, Argentina, pentru această mare victorie. Sunt nerăbdător să vin duminică pe „Maracana“ pentru a urmări finala dintre două mari naţiuni ale fotbalului”, a scris Pele într-un mesaj postat pe contul său de Twitter. Deocamdată nu se ştie dacă starul argentinian Diego Armando Maradona, cu care Pele se află într-o mare rivalitate de ani de zile, pentru titlul de cel mai bun fotbalist din istorie, va fi la rândul său prezent duminică în tribunele stadionului „Maracana“ din Rio de Janeiro.

FIFA A RESPINS APELUL FEDERAŢIEI URUGUAYENE LA SUSPENDAREA LUI LUIS SUAREZ

Comisia de Apel a FIFA a respins, ieri, apelul depus de Federaţia Uruguayană de Fotbal la suspendarea primită de atacantul Luis Suarez şi a decis să păstreze sancţiunea dictată de Comisia de Disciplină, informează site-ul oficial al forului mondial. Federaţia Uruguayană va putea să facă un nou apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Comisia de Disciplină a FIFA l-a suspendat pe Suarez pentru nouă meciuri, atacantul primind şi o interdicţie de patru luni din orice activitate legată de fotbal, după ce l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini, la un meci din grupa D de la Cupa Mondială. Suarez nu va avea acces în stadioane în perioada suspendării şi va trebui să achite o amendă de 100.000 de franci elveţieni. Naționala Uruguayului, fără Luis Suarez, a fost eliminată de la Cupa Mondială, fiind învinsă în optimile de finală, cu scorul de 2-0, de Columbia.

SELECŢIONERUL COREEI DE SUD A DEMISIONAT

Selecţionerul sud-coreean Hong Myung-bo şi-a anunţat demisia, ieri, după ce echipa sa a fost eliminată în grupe la Cupa Mondială, în urma a două înfrângeri şi o remiză. „Părăsesc această funcţie. Când am plecat la Cupa Mondială, am spus că vom aduce speranţă poporului, însă am adus doar dezamăgire. Regret acest lucru”, a declarat Hong Myung-bo. Decizia lui Hong vine la o săptămână după ce federaţia a anunţat că-l va menţine în funcţie până la Cupa Asiei din 2015. Însă selecţionerul şi jucătorii au fost criticaţi de fani şi presă. La revenirea la Seul, fanii i-au aşteptat cu un banner pe care scria: „Fotbalul coreean este mort”. Fanii au aruncat în direcţia jucătorilor cu bomboane, insulta supremă în Coreea de Sud. În vârstă de 45 de ani, Hong a devenit idol în Coreea de Sud după ce a condus echipa, în calitate de căpitan, în semifinalele CM din 2002. El a preluat naționala în iunie 2013, după demisia lui Choi Kang-hee.