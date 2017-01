INFO WORLD CUP 2014

Programul partidelor din sferturile de finală ale turneului final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia - Meci 3, sâmbătă, 5 iulie, ora 19.00: ARGENTINA - BELGIA (la Brasilia); Meci 4, sâmbătă, 5 iulie, ora 23.00: OLANDA - COSTA RICA (la Salvador). Programul semifinalelor - marţi, 8 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 1 - învingătoare Meci 2 (la Belo Horizonte); miercuri, 9 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 3 - învingătoare Meci 4 (la Sao Paulo). FINALA MICĂ - sâmbătă, 12 iulie, ora 23.00, la Brasilia. FINALA MARE - duminică, 13 iulie, ora 22.00, la Rio de Janeiro. Toate meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1.

DEL PIERO VEDE O FINALĂ SUD-AMERICANĂ

Cunoscutul atacant italian Alessandro Del Piero, campion mondial cu „squadra azzurra” în 2006, mizează pe o confruntare între marile rivale Brazilia şi Argentina în finala Campionatului Mondial din Brazilia, care va avea loc pe 13 iulie, pe stadionul „Maracana“ din Rio de Janeiro. „Cred că Brazilia - Argentina ar fi o finală bună. Consider că Argentina are multe posibilităţi”, a declarat fostul căpitan al lui Juventus Torino în cursul unui eveniment organizat de UNICEF, joi, într-o favela din Rio.

CUPA MONDIALĂ INTERACTIVĂ A FIFA, CÂŞTIGATĂ DE UN NORVEGIAN

August Rosenmeier, un norvegian în vârstă de 17 ani, a câştigat Cupa Mondială Interactivă organizată de FIFA, impunându-se în faţa altor 19 jucători în finala care a avut loc în oraşul brazilian Rio de Janeiro şi la care au asistat foştii fotbalişti Ronaldo şi Dwight Yorke. Organizatorii turneului, care în acest an a atins o cifră de participare de peste două milioane de jucători, a oferit învingătorului un premiu de 20.000 dolari şi o invitaţie la Gala „Balonul de Aur”, care va avea loc la Zurich, la începutul anului viitor. Finala a avut loc la stânca Pan de Azucar (Pâinea de Zahăr), una dintre atracţiile turistice din Rio de Janeiro, cu participarea celor mai buni 20 de jucători calificaţi în fazele anterioare ale acestui turneu virtual.

GIROUD, CEL MAI SEXY FOTBALIST DE LA MONDIAL

Olivier Giroud a fost desemnat cel mai sexy jucător de la Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia, în urma unui sondaj realizat de Opinea pentru site-ul SeRencontrer.com. Atacantul francez, care a obţinut 37% din voturi, îi devansează pe Cristiano Ronaldo şi pe Robin van Persie, fiecare cu 18% din sufragii. Au urmat în clasament Neymar (9%), Lionel Messi (5%), Gerard Pique (4%), Karim Benzema (4%), Sergio Ramos (2%), Eden Hazard (2%) şi Mario Balotelli (1%).

RADAMEL FALCAO NU A ASISTAT LA MECIUL BRAZILIA - COLUMBIA

Atacantul Radamel Falcao nu a asistat, vineri seară, la meciul pe care echipa naţională a Columbiei l-a disputat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, împotriva reprezentativei Braziliei, a anunţat vicepreşedintele clubului AS Monaco, Vadim Vasiliev. „Falcao nu va asista la meciul cu Brazilia, deoarece el va începe pregătirile cu AS Monaco. Este timpul să începem pregătirile pentru noul sezon”, a declarat Vasiliev. Operat la ligamentele încrucişate de la genunchi în luna ianuarie, Falcao nu a putut fi recuperat în timp util pentru Cupa Mondială. El a asistat la primele meciuri ale Columbiei de la Cupa Mondială, dar a revenit în Franţa pentru a fi prezent la reunirea echipei AS Monaco.

MESSI ESTE FAVORIT LA „GHEATA DE AUR“ ŞI „BALONUL DE AUR“ LA ACEST MONDIAL

Fotbalistul argentinian Lionel Messi este favoritul pariorilor pentru a obţine „Gheata de Aur“ şi „Balonul de Aur“ la Mondialul brazilian, adică premiile acordate celui mai bun marcator, respectiv celui mai bun jucător al turneului final. Până acum, el a fost declarat jucătorul meciului de patru ori (maximum posibil) şi a marcat patru goluri, la fel ca Neymar (Brazilia) şi Thomas Muller (Germania), dar cu unul mai puţin decât J. Rodriguez (Columbia).

VIOLENŢA CONJUGALĂ CREŞTE CU 200 LA SUTĂ ÎN COSTA RICA ATUNCI CÂND NAŢIONALA JOACĂ LA CM!

Violenţa conjugală creşte cu 200 la sută în Costa Rica, faţă de o zi obişnuită, atunci când joacă naţionala antrenată de Jorge Luis Pinto la CM 2014, au anunţat Ministerul Securităţii Publice şi Institutul Femeii din această ţară. „Bărbaţii sunt pe cale să transforme o sărbătoare naţională într-o ruşine. Trebuie să punem capăt acestor violenţe”, a declarat Alejandra Mira, ministrul pentru Apărarea drepturilor femeilor. Autorităţile au lansat campania „Cartonaş roşu pentru violenţa conjugală”, ca să pună capăt acestor violenţe. Costa Rica joacă în compania Olandei, sâmbătă, la Salvador, în sferturile de finală ale Mondialului brazilian.