INFO WORLD CUP 2014

Rezultatele înregistrate în optimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia: BRAZILIA - Chile 1-1, 3-2 la loviturile de departajare; COLUMBIA - Uruguay 2-0; OLANDA - Mexic 2-1; COSTA RICA - Grecia 1-1, 5-3 la loviturile de departajare; FRANŢA - Nigeria 1-0; GERMANIA - Algeria 2-1 (după prelungiri); ARGENTINA - Elveţia 1-0 (după prelungiri); BELGIA - Statele Unite ale Americii 2-1 (după prelungiri). Programul partidelor din sferturile de finală ale turneului final - Meci 1, vineri, 4 iulie, ora 19.00: FRANŢA - GERMANIA (la Rio de Janeiro); Meci 2, vineri, 4 iulie, ora 23.00: BRAZILIA - COLUMBIA (la Fortaleza); Meci 3, sâmbătă, 5 iulie, ora 19.00: ARGENTINA - BELGIA (la Brasilia); Meci 4, sâmbătă, 5 iulie, ora 23.00: OLANDA - COSTA RICA (la Salvador). Programul semifinalelor - marţi, 8 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 1 - învingătoare Meci 2 (la Belo Horizonte); miercuri, 9 iulie, ora 23.00: învingătoare Meci 3 - învingătoare Meci 4 (la Sao Paulo). FINALA MICĂ - sâmbătă, 12 iulie, ora 23.00, la Brasilia. FINALA MARE - duminică, 13 iulie, ora 22.00, la Rio de Janeiro. Toate meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1.

POLIŢIA BRAZILIANĂ A ÎNTRERUPT O MANIFESTAŢIE CU GAZE LACRIMOGENE

Poliţia braziliană a folosit grenade cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc, în noaptea de marţi spre miercuri, pentru a dispersa aproximativ 300 de persoane adunate în centrul oraşului Sao Paulo, care cereau eliberarea unor manifestanţi arestaţi la mitingurile precedente. Conform presei locale, şase persoane au fost arestate în cursul manifestaţiei, dar cel puţin două au fost eliberate. Manifestaţiile împotriva organizării CM 2014 au loc de mai mult timp pe tot teritoriul brazilian. De la începutul turneului final, din 12 iunie, au fost organizate mai multe manifestaţii, dar de fiecare dată nu s-au adunat mai mult de câteva sute de persoane. Conform observatorilor locali, pasiunea pentru fotbal i-a oprit pe mulţi dintre brazilieni să participe la proteste.

„MESSI POATE SCHIMBA UN MECI ÎNTR-O SECUNDĂ”

Atacantul argentinian Lionel Messi a fost desemnat jucătorul meciului Argentina - Elveţia, disputat marţi, la Sao Paulo, în optimile de finală ale CM 2014. Sud-americanii au câştigat cu scorul de 1-0 după prelungiri, prin golul înscris de Angel Di Maria în minutul 118, iar Messi a fost integralist şi a reuşit 65 de pase. „Suntem mândri. Echipa a jucat cu pasiune, a făcut un meci bun, ne-am păstrat calmul în perioadele critice. Apoi Argentina a avut mai multe ocazii, până la gol. Cred că plecăm cu fruntea sus şi cred că Elveţia a câştigat simpatia tuturor. Îmi felicit jucătorii şi felicit Argentina. Le-am făcut viaţa grea, dar au câştigat, ceea ce arată că Argentina este o mare echipă. Le-am spus jucătorilor că trebuie să stea trei sau patru în jurul lui Messi. Ştiam că într-o secundă poate schimba un meci, aşa a făcut, i-a pasat lui Di Maria, pentru un gol magnific”, a declarat selecţionerul Elveţiei, Ottmar Hitzfeld.

HITZFELD ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Selecţionerul german al naţionalei Elveţiei, Ottmar Hitzfeld, în vârstă de 65 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate după meciul cu Argentina, din optimile CM 2014. Decizia sa fusese luată încă din luna octombrie 2013. Pe banca Elveţiei, locul său va fi luat de Vladimir Petkovic. Hitzfeld este unul dintre cei mai de succes antrenori din fotbal, cucerind 25 de trofee în toată cariera sa, între care de două ori Liga Campionilor, cu Borussia Dortmund (1996-1997) şi cu Bayern Munchen (2000-2001). El a spus că va continua să lucreze în calitate de comentator TV şi a subliniat că a avut onoarea de a antrena o „mare echipă” a Elveţiei.

SABELLA, MULŢUMIT CĂ NU S-A AJUNS LA LOVITURI DE DEPARTAJARE

Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a declarat că echipa sa a dominat optimea de finală cu Elveţia, câştigată cu scorul de 1-0, după prelungiri. „Din fericire, am câştigat în 120 de minute. Prima repriză a fost echilibrată, dar apoi am dominat meciul”, a declarat Sabella. Autorul singurului gol al meciului, Angel di Maria, a declarat că victoria este mai mult decât meritată. „Am dat totul. Ştiam că se poate întâmpla aşa ceva. Am avut ocazii, am încercat să jucăm bine şi nu ne-am pierdut speranţa”, a spus Di Maria, care a marcat în minutul 118!

UN SPECTATOR A INTRAT PE TEREN LA MECIUL BELGIA - SUA

Un spectator a intrat pe teren în minutul 16 al meciului din optimile de finală dintre Belgia şi SUA, provocând o scurtă întrerupere a partidei, marţi noapte, la Salvador. Serviciul de securitate nu a intervenit, iar spectatorul a alergat pe teren şi a dat mâna cu belgienii Eden Hazard şi Kevin De Bruyne. În cele din urmă, el a fost scos de pe teren şi meciul s-a reluat.

VARANE A FOST SPITALIZAT PENTRU O NOAPTE, DIN CAUZA DESHIDRATĂRII

Fundaşul echipei Franţei, Raphael Varane, care a avut gastroenterită în urmă cu o săptămână, a petrecut noaptea de luni spre marţi la spital, din cauza deshidratării. Potrivit „O Globo“, Varane a suferit din cauza căldurii la meciul cu Nigeria, câştigat de Franţa cu 2-0, şi a resimţit primele simptome de deshidratare în avionul care ducea echipa spre Ribeirao Preto. Ca măsură de precauţie, tânărul de 22 de ani a fost transportat la spital, unde a rămas peste noapte, fiind externat marţi dimineaţă. Este a doua oară în zece zile când Varane petrece noaptea în spital, după ce a avut şi gastroenterită şi nu a fost titular în meciul cu Ecuador.

RIBERY, MANDANDA ŞI GRENIER, INVITAŢI DE ONOARE LA SFERTUL FRANŢA - GERMANIA

Franck Ribery, Steve Mandanda şi Clement Grenier, care au declarat forfait pentru Mondialul 2014, au fost invitaţi de preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal să asiste mâine la sfertul de finală dintre Franţa şi Germania. „Preşedintele Noel Le Graet i-a invitat pe Franck, Clement şi Steve la meciul cu Germania. Nu ştiu dacă ei vor putea răspunde pozitiv. Evident, ne-ar face plăcere şi mie, şi jucătorilor ca ei să fie aici vineri seară. Şi, chiar dacă pot sau nu pot să vină, este foarte bine că preşedintele i-a invitat”, a declarat selecţionerul Didier Deschamps. Cei trei fotbalişti au fost incluşi pe lista celor 23 de jucători selecţionaţi pentru turneul final, dar au fost nevoiţi să declare forfait din cauza accidentărilor suferite înaintea plecării în Brazilia.

PRESA BRAZILIANĂ SE TEME DE FRANŢA

Cotidianul „O Globo“, gigantul presei braziliene, vede cu teamă parcursul Franţei la CM 2014, iar perspectiva unei semifinale cu Brazilia readuce în memorie fantoma călăilor „Selecao” la trei turnee finale precedente! „Fantomă la vedere: Franţa a eliminat Nigeria şi iată-i pe călăii Braziliei la trei Campionate Mondiale, care pot întâlni „Selecao“ în semifinale”, a scris „O Globo“ luni, pe site-ul său de internet. Dar până la o posibilă reîntâlnire în semifinala CM 2014, Brazilia va primi replica Columbiei în sferturile de finală, în timp ce Franţa va da piept cu Germania. Învingătoarele acestor partide se vor întâlni în semifinale. „Les Bleus“, în patru confruntări la CM, au câştigat practic de trei ori în faţa brazilienilor: cu 4-3 după lovituri de departajare, în sferturile de finală din 1986, cu 3-0 în finala din 1998 şi cu 1-0 în sferturile din 2006! Brazilienii au învins o singură dată la Mondiale în faţa „Les Bleus”, cu 5-2 în semifinala din 1958.

COLUMBIANUL JAMES RODRIGUEZ, NR. 1 LA CĂUTĂRILE PE GOOGLE

Jucătorul columbian James Rodriguez a devenit un star mondial, el fiind nr. 1 la căutările pe Google după ce a marcat cinci goluri la CM din Brazilia. Actualul golgheter al CM 2014 şi autorul unor prestaţii de foarte înalt nivel în meciurile disputate, James Rodriguez şi-a schimbat brusc statutul, devenind noul preferat al marelui public. Pe Google, acest lucru s-a văzut imediat, deoarece jucătorul lui AS Monaco este astăzi fotbalistul care generează cele mai multe căutări pe numele său, pe toată planeta.

PETIŢIE PENTRU MENŢINEREA LUI VAHID HALILHODZIC ÎN FUNCŢIA DE SELECŢIONER AL ALGERIEI

O petiţie pentru menţinerea tehnicianului bosniac Vahid Halilhodzici în funcţia de selecţioner al naţionalei Algeriei a fost postată pe reţele de socializare, după ce formaţia africană a ajuns până în optimile de finală ale Cupei Mondiale. Această petiţie lansată pe Facebook a adunat până miercuri dimineaţă peste 80.000 de aprecieri. Două dintre cele mai importante publicaţii din Algeria, „El-Khabar“ şi „En-Nahar“ (cu tiraje de peste 800.000 de exemplare zilnic), au titrat că „poporul îşi doreşte menţinerea lui Halilhodzic”. Conform presei locale, contractul lui Vahid Halilhodzic a expirat marţi, iar Federaţia Algeriană de Fotbal nu i-a făcut o propunere de prelungire a înţelegerii. Un post de radio algerian a anunţat miercuri că succesorul lui Halilhodzic va fi francezul Christian Gourcuff, care va semna contractul săptămâna viitoare. Algeria s-a calificat în premieră din faza grupelor la un turneu final al Cupei Mondiale, dar a fost învinsă în optimile de finală, cu scorul de 2-1 după prelungiri, de reprezentativa Germaniei.

STEPHEN KESHI DEZMINTE CĂ A DEMISIONAT DE LA NAŢIONALA NIGERIEI

Selecţionerul Nigeriei, Stephen Keshi, a dezminţit, marţi seară, că a demisionat după eliminarea în optimile Cupei Mondiale de către naţionala Franţei. „Le-am spus jucătorilor mei că probabil este ultimul meu meci la echipa naţională, deoarece contractul mi se încheie şi nu mi s-a propus altul. Am fost puţin şocat de faptul că presa a scris că am demisionat. Demisiile nu se dau în ziare, ci în mod oficial”, a declarat Keshi. Fost fundaş central şi căpitan al Nigeriei, Keshi este selecţioner din 2011. El a condus echipa la victoria de la Cupa Africii din 2013.

FIFA, IMPRESIONATĂ DE SUCCESUL CM ÎN SUA

Secretarul general al FIFA, Jerome Valcke, a declarat că este impresionat de succesul pe care îl are Cupa Mondială în Statele Unite ale Americii, ţară care vrea să organizeze ediţia din 2026. „Ceea ce am văzut că se întâmplă pe timpul Cupei Mondiale în Statele Unite ale Americii este incredibil. Este o nebunie de necrezut, iar televiziunile fac recorduri de audienţă. S-au depăşit chiar audienţele din NBA (n.r. - Liga Profesionistă Nord-Americană de Baschet). Acest lucru demonstrează că fotbalul devine un sport important în SUA. Vom continua să colaborăm cu federaţia americană şi poate SUA vor organiza Cupa Mondială din 2026“, a spus Valcke la postul brazilian de televiziune SporTV. Peste 15 milioane de americani au urmărit meciul pierdut în faţa Germaniei, scor 0-1, în ultima etapă a grupei G de la Cupa Mondială, iar aproximativ 18,2 milioane au vizionat partida încheiată la egalitate cu Portugalia, scor 2-2. Conform postului ESPN, meciul cu Portugalia a fost cea mai vizionată partidă de fotbal din istoria Statelor Unite ale Americii.