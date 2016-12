INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României) - joi, 26 iunie, ora 19.00, Grupa G: SUA - Germania (la Recife, TVR 1) şi Portugalia - Ghana (la Brasilia, TVR 2); ora 23.00, Grupa H: Coreea de Sud - Belgia (la la Sao Paulo, TVR 1) şi Algeria - Rusia (la Curitiba, TVR 2).

PORTARUL MONDRAGON, CEL MAI ÎN VÂRSTĂ JUCĂTOR CARE A EVOLUAT LA CM

Portarul columbian Faryd Mondragon a devenit cel mai în vârstă jucător care evoluează la un turneu final al Cupei Mondiale, la vârsta de 43 de ani şi trei zile. Mondragon a intrat în joc în minutul 84 şi a depăşit recorul camerunezului Roger Milla, care a evoluat la CM din 1994 la vârsta de 42 de ani, o lună şi opt zile. Mondragon şi-a început cariera în 1990, la Deportivo Cali. „Sunt privilegiat că am putut fi la un Mondial la 43 de ani”, a declarat Mondragon sâmbătă, după ce a stat pe bancă la primele două meciuri. Mondragon a depăşit, cu această ocazie, alte două recorduri. Niciun jucător nu a aşteptat 16 ani, între Franţa 1998 şi Brazilia 2014, pentru a participa din nou la CM. Niciun jucător nu a evoluat la două ediţii ale CM la 20 de ani distanţă, aşa cum este cazul lui Mondragon, care a fost prezent şi la CM din 1994. Reprezentativa Columbiei a încheiat pe primul loc, cu maximum de puncte, Grupa C de la CM, după ce a învins marţi noapte, la Cuiaba, cu scorul de 4-1 (Cuadrado 17-pen., Jackson Martinez 55, 82, J. Rodriguez 90 / Okazaki 45+1), selecţionata Japoniei, în ultima etapă.

“CUTREMUR” ÎN FOTBALUL ITALIAN

Selecţionerul Cesare Prandelli şi-a anunţat demisia de la conducerea naţionalei Italiei, după eliminarea în faza grupelor la Cupa Mondială. Prandelli a preluat naţionala la 30 mai 2010, iar în martie îşi prelungise contractul cu doi ani. De asemenea, preşedintele federaţiei italiene, Giancarlo Abete, şi-a anunţat demisia, după eliminarea Italiei în grupe la Cupa Mondială, în urma înfrângerii de marţi, scor 0-1, din confruntarea cu Uruguay.

PARIORII AU GHICIT MUŞCĂTURA LUI SUAREZ!

Un parior norvegian este mai bogat cu echivalentul a 10.000 de lei după ce, în meciul Uruguay - Italia, atacantul Luis Suarez l-a muşcat de umăr pe fundaşul italian Giorgio Chiellini. Richard Helmersen a pariat 100 de coroane norvegiene că Suarez va muşca un adversar în meciul de marţi, pariul având o cotă de 175/1. Helmersen s-a bazat pe faptul că Suarez a mai muşcat doi adversari până acum, prima dată când juca în campionatul Olandei, a doua oară în campionatul englez. „Este incredibil. Mă uitam la meci şi, când s-a întâmplat, am început să primesc mesaje de la toţi prietenii care ştiau că am pariat pe asta. A fost foarte amuzant. Am început să râd. Stăteam şi mă gândeam: cât de prost să fie să o facă din nou”, a povestit norvegianul. Acesta a adăugat că va folosi banii câştigaţi pentru a vizita Anglia, fiind un fan declarat al campionatului de fotbal din această ţară. Gestul atacantului uruguayan Luis Suarez de a-l muşca pe italianul Giorgio Chiellini i-a făcut fericiţi pe 167 de pariori în lume, care au mizat pe o astfel de agresiune, a anunţat, ieri, agenţia de pariuri Betsafe. Cota acestui pariu a fost de 175 la 1, iar cei 167 de câştigători au obţinut, în total, 50.000 de euro, a declarat pentru AFP directorul de marketing al Betsafe, Patrick Oqvist, care a adăugat că s-a pariat în cele 20 de ţări în care societatea deţine licenţă. „Ne-am adunat înaintea Cupei Mondiale şi ne-am gândit ce pariuri originale şi amuzante să oferim. Nu a fost uşor să stabilim cota, dar a picat bine pentru cei care au pus acest pariu. Acum se poate paria pe durata suspendării, până la 24 de luni”, a spus Patrick Oqvist.

ŞI SABRI LAMOUCHI A DEMISIONAT

Selecţionerul Coastei de Fildeş, Sabri Lamouchi, şi-a anunţat demisia de la conducerea tehnică a echipei naţionale, după ratarea calificării în optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Contractul meu se încheia la această Cupă Mondială şi nu voi semna un altul, înţelegeţi bine de ce. Este logic, mai ales că nu am reuşit la Cupa Africii şi nici la Cupa Mondială”, a declarat Lamouchi. „Am investit doi ani aici, dar povestea mea cu naţionala Coastei de Fildeş se încheie în această seară. Mi-a făcut o enormă plăcere şi este o mare mândrie că am reprezentat această mare naţiune. Scenariul este crud, dar grecii nu au furat victoria. Am fost la un minut de o mare performanţă, dar la acest nivel înalt există mici detalii. Sunt decepţionat şi frustrat. Toţi jucătorii au muncit enorm şi au depus un efort enorm. Sunt trist pentru ei şi pentru toţi ivorienii. Cariera mea continuă, vor mai fi înfrângeri, dar mi-ar fi plăcut ca totul să se încheie altfel”, a adăugat Lamouchi. Conform „L’Equipe“, Sabri Lamouchi va fi înlocuit de italianul Giovanni Trapattoni. Reprezentativa Coastei de Fildeş a ratat calificarea în optimile de finală ale CM, după ce a fost învinsă marţi noapte, la Fortaleza, cu 2-1, de selecţionata Greciei, în Grupa C, golul calificării grecilor fiind marcat de Giorgios Samaras, din penalty, în minutul 90+3.

PESTE TREI MILIOANE DE DOLARI PENTRU FOTBALIŞTII GHANEZI

Guvernul din Ghana a anunţat, ieri, că a trimis peste trei milioane de dolari numerar în Brazilia, cu un charter, pentru jucătorii echipei naţionale care participă la Cupa Mondială de fotbal. Viceministrul Sporturilor, Joseph Yamin, a explicat, la Radio Citi FM din Accra, că decizia de a trimite banii cu avionul a fost luată la cererea fotbaliştilor, care au refuzat să-i primească prin transfer bancar. El a justificat această metodă de premiere prin faptul că o bună performanţă a naţionalei la CM ar avea un impact pozitiv asupra moralului naţiunii. „Fotbalul reprezintă pasiunea unei naţiuni şi toată lumea s-ar întoarce împotriva Guvernului dacă nu ar face totul pentru a contribui la victoria echipei naţionale”, a spus Joseph Yamin. Federaţia Ghaneză de Fotbal a precizat că banii au fost împrumutaţi de la Guvern, urmând a fi înapoiaţi autorităţilor în momentul în care FIFA va plăti sumele care se cuvin fiecărei participante la turneul final. Ghana ocupă locul 3 în Grupa G şi va înfrunta astăzi, de la ora 19.00, la Brasilia, reprezentativa Portugaliei în meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finală ale competiţiei.

DJOKOVIC A SALUTAT CALIFICAREA GRECIEI ÎN OPTIMILE CM

Tenismanul sârb Novak Djokovic a salutat calificarea naţionalei Greciei în optimile de finală ale Cupei Mondiale, după victoria din meciul cu reprezentativa Coastei de Fildeş, scor 2-1 (Samaris 42, Samaras 90+3-pen. / Bony 74), din ultima etapă a Grupei C a competiţiei, informează „Record“. „Hai. Bravo Grecia”, a scris Djokovic, cap de serie nr. 1 la Wimbledon, pe contul său de Twitter, unde a şi postat o poză în care se bucură în faţa unui televizor la golul marcat de Samaras, în minutul 90+3, din penalty. Grecia este adversara României în preliminariile Campionatului European din 2016 şi formaţia care s-a impus în barajul pentru Mondialul brazilian în faţa tricolorilor.

PENTRU A TREIA OARĂ, MESSI ŞI-A SĂRBĂTORIT ZIUA DE NAŞTERE ÎN TIMPUL UNUI CAMPIONAT MONDIAL

Starul argentinian Lionel Messi a împlinit marţi 27 de ani, astfel că şi-a sărbătorit pentru a treia oară ziua de naştere în timpul unui turneu final de Campionat Mondial, după cele din 2006 şi 2010. Delegaţia argentiniană a cerut conducerii hotelului Deville din Porto Alegre să pregătească o mică petrecere pentru Messi. Cu această ocazie, fotbalistul a fost vizitat de părinţii săi, de unul dintre fraţi, de iubita sa, Antonella Roccuzzo, şi de Thiago, fiul său de un an şi jumătate. Pentru aniversarea lui Messi, firma Adidas a decis să lanseze o serie limitată de ghete de fotbal, produsă doar în 27 de exemplare, fiecare celebrând un an din viaţa fotbalistului sud-american.

SE ÎMPLINESC 20 DE ANI DE CÂND MARADONA A FOST DEPISTAT POZITIV LA MONDIALUL AMERICAN

Meciul dintre Argentina şi Nigeria, disputat ieri, la Porto Alegre, s-a jucat la exact 20 de ani de când Diego Maradona, unul dintre cei mai mari fotbalişti din toate timpurile, a fost depistat pozitiv la Mondialul organizat de SUA, după o partidă între aceleaşi echipe! La 25 iunie 1994, Maradona a fost selectat pentru un test antidoping după meciul de la Boston. Rezultatul testului a fost anunţat după cinci zile: Maradona, campion mondial în 1986, a fost suspendat pentru restul turneului deoarece a consumat stimulente interzise, efedrină şi norefedrină. Cu Maradona în echipă, Argentina începuse foarte bine CM 1994, învingând Grecia (4-0) şi Nigeria (2-1). După suspendarea sa, o echipă în stare de şoc a pierdut ultimul meci din faza grupelor, 0-2 cu Bulgaria. În optimile de finală, sud-americanii au întâlnit România, care a învins cu 3-2 după o partidă care a intrat în istoria fotbalului nostru. O generaţie întreagă de argentinieni şi-o aminteşte pe asistenta blondă care-l însoţea pe un Maradona încă zâmbitor, ţinându-l de mână, spre locul unde urma să aibă loc controlul antidoping. Julio Grondona, atunci şi acum preşedinte al Federaţiei Argentiniene de Fotbal, ar fi putut să lupte pentru a împiedica suspendarea lui Maradona, dar n-a făcut-o, afirmă ziariştii Andres Burgos şi Alejandro Wall într-o carte apărută recent în Argentina. Potrivit acestora, Grondona n-a vrut să supere FIFA. „A trebuit să aleagă cui datorează mai multă loialitate, lui Maradona sau FIFA. A ales FIFA”, a declarat Burgos.

32 DE SUPORTERI ARGENTINIENI, ÎMPIEDICAŢI SĂ INTRE ÎN BRAZILIA

32 de suporteri argentinieni cunoscuţi pentru fapte de violenţă au fost împiedicaţi să intre în Brazilia pentru a asista la Cupa Mondială, a anunţat Guvernul brazilian. Această acţiune preventivă a fost posibilă datorită colaborării dintre Brazilia şi Argentina, care a trimis gazdei CM o listă de 2.100 de suporteri cunoscuţi pentru acte de violenţă pe stadioane. Sâmbătă, la meciul Argentina - Iran, scor 1-0, de la Belo Horizonte, 19 suporteri argentinieni au fost arestaţi în stadionul “Minerao”, bănuiţi că au intrat în mod ilegal în Brazilia.

BUFFON A CRITICAT TINERII JUCĂTORI DIN NAŢIONALA ITALIEI

Portarul şi căpitanul reprezentativei Italiei, Gianluigi Buffon, în vârstă de 36 de ani, i-a criticat, fără a-i nominaliza, pe tinerii săi coechipieri, după meciul cu Uruguay, pierdut cu scorul de 0-1, marţi, la Natal, în Grupa D de la Cupa Mondială. „Auzim adeserori că trebuie să se facă schimbări, că Buffon, Pirlo, De Rossi, Chiellini şi Barzagli sunt bătrâni, dar adevărul este că, atunci când trebuie împinsă căruţa, ei sunt în prim-plan. Trebuie mai mult respect, nu pentru ceea ce au fost, ci pentru ceea ce încă sunt”, a declarat Buffon. Fără a numi pe cineva, portarul a concluzionat: „În teren trebuie să faci, „s-ar putea“ sau „s-ar fi putut“ nu sunt de ajuns”. La postul RAI, Daniele De Rossi a afirmat că este de acord cu „fiecare virgulă din ceea ce a spus Gigi Buffon”. „Este adevărat că noi încarnăm adevăratul spirit şi este adevărat că noi dăm tot”, a afirmat De Rossi. Reprezentativa Italiei a fost eliminată de la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă marţi, la Natal, cu scorul de 1-0 (0-0), de selecţionata Uruguayului, în ultima etapă a Grupei C a competiţiei, echipa sud-americană asigurându-şi astfel accederea în optimi. Este pentru a doua oară consecutiv când naţionala Italiei părăseşte turneul final al Campionatului Mondial încă din faza grupelor, după ce în 2010, la Mondialul din Africa de Sud, “squadra azzura”, din postura de campioană mondială en titre, nu a depășit faza grupelor.

GERRARD SPUNE CĂ UNII JUCĂTORI ENGLEZI AU PREA MULŢI BANI DE TINERI

Unii jucători englezi devin prea bogaţi la o vârstă fragedă, iar acest lucru le afectează evoluţia, a apreciat căpitanul reprezentativei Angliei, Steven Gerrard. „Pentru cei care vor bani, celebritate şi tot ceea ce aduce fotbalul, normal că are un impact. Când ai mentalitate şi caracterul necesar, faci lucrurile bine şi munceşti cât mai mult pentru a deveni cel mai bun jucător posibil, iar noi avem nevoie de mai mulţi jucători de acest fel în Anglia”, a declarat Gerrard, în vârstă de 34 de ani. Potrivit unui studiu al cabinetului Deloitte, salariul mediu anual al jucătorilor din Premier League este de 1,6 milioane de lire sterline (2 milioane de euro).

FIFA VREA SĂ EVITE O NOUĂ GREŞEALĂ LA RELUĂRILE TV

FIFA acţionează pentru a evita orice nouă greşeală în reluările TV, aşa cum a fost la meciul Brazilia - Camerun, când reluările au sugerat că brazilianul Fred era în poziţie de ofsaid. „Ştim că reluările au generat multe comentarii în Brazilia, dar muncim pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple, avem cele mai bune echipe pentru asta”, a explicat Niclas Ericson, director TV al forului mondial. O reluare propusă difuzorilor de serviciile TV ale FIFA a arătat o imagine compusă cu o linie albastră, trasată nu la plecarea în acţiune, ci la finalul acesteia, sugerând că Fred era în ofsaid.

IRANIENII AU DEPUS PLÂNGERE ÎMPOTRIVA LUI MAZIC

Federaţia Iraniană de Fotbal a confirmat că a depus plângere la FIFA împotriva arbitrului sârb Milorad Mazic, după meciul pierdut sâmbătă de naţionala asiatică împotriva Argentinei, scor 0-1. Iranienii s-au arătat deranjaţi de faptul că arbitrul nu a arătat punctul cu var în urma unui fault evident al argentinianului Pablo Zabaleta asupra lui Ashkan Dejagah, când tabela arăta scorul de 0-0. Carlos Queiroz, selecţionerul Iranului, a tunat după meciul de la Belo Horizonte şi a propus ca Mazic să fie exclus de la Mondialul brazilian.

PESTE O MIE DE PERSOANE DINTR-O REŢEA CLANDESTINĂ DE PARIURI, ARESTATE ÎN THAILANDA

Peste o mie de persoane au fost arestate în Thailanda, în urma unei operaţiuni împotriva pariurilor ilegale de la Cupa Mondială din Brazilia, a anunţat, ieri, Poliţia regatului asiatic. La patru zile după lovitura de stat din 22 mai, armata a anunţat o ofensivă împotriva sălilor de jocuri şi a cazinourilor ilegale, ca parte a unui proces de restaurare a „moralităţii” într-o ţară unde pariurile sunt interzise, cu excepţia loteriei naţionale şi a unor curse de cai. „De la începutul Cupei Mondiale, am arestat 1.023 de persoane pentru pariuri ilegale, majoritatea fiind jucători”, a declarat, pentru AFP, generalul de poliţie Chantavit Ramsut. De asemenea, în urma raidurilor în agenţiile ilegale, începând cu 12 iunie, când a debutat Cupa Mondială, autorităţile au confiscat bilete de pariuri în valoare totală de 385.000 de euro. Marţi, pentru prima oară, patru străini au fost arestaţi. Trei dintre aceştia, unul din Macao şi doi din Hong Kong, sunt suspectaţi că s-ar ocupa de organizarea şi evidenţa pariurilor, în timp ce al patrulea, un malaezian, a încercat să joace un bilet. Pariorii ilegali riscă până la doi ani de închisoare şi o amendă de 45 de euro. De asemenea, armata a blocat multe site-uri de pariuri. Potrivit datelor oferite de poliţie, la precedenta ediţie a Cupei Mondiale, din Africa de Sud, aproape 3.800 de persoane au fost arestate în Thailanda pentru participarea la pariuri ilegale.

DOI ENGLEZI AU FOST ARESTAŢI DUPĂ CE AU ÎNCERCAT SĂ FURE BANI DE LA UN ŞOFER DE TAXI

Doi englezi au fost arestaţi ieri, fiind bănuiţi că au încercat să fure bani de la un taximetrist brazilian, în centrul localităţii Belo Horizonte, unde s-a disputat, marţi, meciul Anglia - Costa Rica, scor 0-0. Potrivit poliţiei militare, britanicii nu doar că au refuzat să plătească pentru cursă, dar au încercat să fure banii pe care taximetristul îi strânsese până atunci. Marţi, tot la Belo Horizonte, patru persoane au fost reţinute, între care şi un englez, pentru trafic de droguri. Potrivit poliţiei militare, peste 100 de persoane au fost arestate de la începutul Cupei Mondiale, pentru diverse infracţiuni, la Belo Horizonte, capitala statului Minas Gerais, dintre care 50 de cetăţeni străini.