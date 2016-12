INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1) - sâmbătă, 21 iunie, ora 19.00: Argentina - Iran (Grupa F, la Belo Horizonte); sâmbătă, 21 iunie, ora 22.00: Germania - Ghana (Grupa G, la Fortaleza); duminică, 22 iunie, ora 1.00: Nigeria - Bosnia & Herţegovina (Grupa F, la Cuiaba); duminică, 22 iunie, ora 19.00: Belgia - Rusia (Grupa H, la Rio de Janeiro); duminică, 22 iunie, ora 22.00: Coreea de Sud - Algeria (Grupa H, la Porto Alegre); luni, 23 iunie, ora 1.00: SUA - Portugalia (Grupa G, la Manaus).

SEREY DIE A PRECIZAT CĂ TATĂL SĂU A DECEDAT ÎN 2004

Mijlocaşul naţionalei Coastei de Fildeş, Serey Die, a anunţat, printr-o postare făcută pe reţeaua de socializare Instagram, că a plâns, la intonarea imnului înaintea meciului cu echipa Columbiei, deoarece este entuziasmat de prezenţa la Cupa Mondială şi a precizat că tatăl său a decedat în 2004. „Bună ziua, vreau doar să clarific un lucru. A apărut o ştire falsă, tatăl meu a decedat în 2004. Am plâns la intonarea imnului deoarece sunt entuziasmat să fiu la Cupa Mondială şi să îmi servesc ţara. N-am crezut niciodată că voi ajunge să joc la un astfel de nivel. Îmi pare rău pentru greşeala făcută la golul doi primit şi îmi cer scuze în faţa celor pe care i-am dezamăgit. Voi reveni în top. Dumnezeu să vă binecuvânteze - terminat”, a scris Serey Die pe Instagram. Presa internaţională a scris că mijlocaşul ivorian a plâns, la intonarea imnului, deoarece a aflat de decesul tatălui său cu două ore înainte de meciul cu echipa Columbiei. Echipa naţională a Columbiei a învins joi, la Brasilia, cu 2-1 (J. Rodriguez 64, Quintero 70 / Gervinho 74), reprezentativa Coastei de Fildeş, într-un meci din etapa a doua a Grupei C a Cupei Mondiale. Serey Die a jucat titular în naţionala Coastei de Fildeş, iar la intonarea imnului, a izbucnit în plâns. Mijlocaşul ivorian a greşit decisiv la golul al doilea înscris de columbieni şi a fost apoi înlocuit cu Mathis Bolly.

GUVERNUL KENYAN CERE CA LOCUITORII SĂ URMĂREASCĂ ACASĂ MECIURILE DE LA CM

Guvernul din Kenya a cerut, vineri, ca locuitorii să urmărească meciurile de la Cupa Mondială acasă la ei, nu în locuri publice, ca măsură de precauţie după două atacuri recente, soldate cu aproximativ 60 de decese. „Kenyenii sunt încurajaţi să urmărească meciurile de la CM în confortul locuinţelor lor, mai degrabă decât în locuri publice care nu sunt protejate”, se arată într-un comunicat al Ministerului kenyan de Interne. “Deşi Guvernul a întărit securitatea în toată ţara, proprietarii barurilor şi restaurantelor trebuie, de asemenea, să menţină un nivel înalt de alertă, pentru a-i descuraja pe infractorii care ar putea încerca să profite de Cupa Mondială pentru a comite acte criminale şi violente”, se precizează în comunicat. Aproximativ 60 de persoane au decedat în două atacuri nocturne, duminică şi luni, în localitatea Mpeketoni şi într-un sat învecinat. În momentul atacului, locuitorii din Mpeketoni urmăreau Cupa Mondială la televizor, în baruri şi restaurante. Atacurile au fost revendicate de islamişti shebab, însă preşedintele kenyan, Uhuru Kenyatta, a negat implicarea acestora şi a acuzat “reţele politice locale” legate de “organizaţii criminale”.

FRATELE IVORIENILOR KOLO ŞI YAYA TOURE A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Federaţia Ivoriană de Fotbal a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că Oyala Ibrahim Toure, fratele internaţionalilor Kolo Toure şi Yaya Toure, a încetat din viaţă, în urmă cu o zi, la Manchester. „Zi grea pentru fraţii Toure. La câteva ore după meciul Columbia - Coasta de Fildeş, scor 2-1, Kolo şi Yaya au aflat de decesul fratelui lor mai mic, Toure Oyala Ibrahim. Întreaga delegaţie ivoriană din Brazilia îi susţine pe jucători în această situaţie extrem de grea. Preşedintele federaţiei şi Comitetul Executiv fac un apel la ivorieni să se roage pentru sufletul defunctului”, se arată pe site-ul fif-ci.com. Oyala Ibrahim Toure avea 28 de ani şi era legitimat la echipa Al-Safa’ Beirut SC. Fraţii săi, Kolo (33 de ani) şi Yaya (31 de ani), fac parte din lotul Coastei de Fildeş participant la Cupa Mondială din Brazilia.

UNICEF LE-A CERUT SCUZE LUI FALCAO ŞI RODRIGUEZ

UNICEF le-a cerut scuze fotbaliştilor Radamel Falcao şi James Rodriguez după ce actriţa olandeză Nicolette Van Dam a postat pe Twitter o fotografie trucată cu cei doi, în care jucătorii par să consume cocaină pe teren. Nicolette Van Dam era ambasadoare a bunăvoinţei pentru UNICEF şi a renunţat la această calitate după scandal, totodată cerându-şi scuze. „Doamna Van Dam a renunţat la postul de ambasadoare a bunăvoinţei şi regretă mesajul pe care l-a postat”, se arată într-un comunicat al biroului din Columbia al UNICEF. UNICEF le-a cerut “cele mai sincere scuze” lui Falcao şi Rodriguez” pentru “mesajul ruşinos şi agresiv” al actriţei. Columbia a cerut, joi, ca UNICEF să îi retragă actriţei Nicolette Van Dam titlul de ambasadoare a bunăvoinţei după ce aceasta a postat o fotografie trucată în care Falcao şi Rodriguez par să consume cocaină de pe teren. „Această femeie a depăşit limitele, cerem ca ea să nu mai facă parte din UNICEF”, a declarat ambasadoarea Columbiei la Naţiunile Unite, Maria Emma Mejia. Ministrul columbian al Afacerilor Externe, Maria Angela Holguin, a declarat că scuzele actriţei nu sunt suficiente. „Pentru noi, aceste scuze nu sunt de niciun folos. Trebuie să se meargă mult mai departe, a fost o lipsă de respect faţă de Columbia”, a spus Maria Angela Holguin.

PESTE 500 DE AUTOBUZE AU FOST VANDALIZATE ÎN CHILE DUPĂ VICTORIA DIN MECIUL CU SPANIA

Peste 500 de autobuze au fost vandalizate în Chile, iar şoferii - agresaţi, după victoria echipei naţionale în meciul cu reprezentativa Spaniei, scor 2-0 (Vargas 20, Aranguiz 44), şi calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale, au anunţat autorităţile chiliene. „Un total de 527 de autobuze au fost avariate în timpul sărbătoririi, la Santiago de Chile, a victoriei în faţa Spaniei. Unii dintre atacatori au profitat de confuzie, au agresat 41 de şoferi şi au preluat controlul a şase autobuze”, a declarat Guillermo Munoz, director în cadrul transportului public chilian. Formaţia Spaniei, campioana mondială en titre şi dublă deţinătoare a titlului european, a fost eliminată încă din faza grupelor la Cupa Mondială din Brazilia.

MARINA BRAZILIANĂ CAUTĂ UN SUPORTER MEXICAN CE S-A ARUNCAT ÎN OCEAN

Marina braziliană caută un suporter mexican ce s-a aruncat, miercuri, în ocean, în timpul unei călătorii cu un vapor cu 15 etaje, în timp ce se afla în stare de ebrietate. „O patrulă maritimă a început căutarea suporterului la 120 de kilometri sud de Natal, la 50 de kilometri distanţă de litoral”, a declarat, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al marinei locale. Suporterul călătorea de la Fortaleza, acolo unde Mexicul a remizat cu Brazilia, scor 0-0, la Recife, cu vasul „MSC Divina“, aflat sub pavilion panamez. Conform presei mexicane, fanul în vârstă de 29 de ani a sărit în apă în timp ce se afla în stare de ebrietate. „Imediat după incident, comandantul navei a informat autorităţile braziliene şi procedura de căutare a început. Din păcate, până în acest moment suporterul nu a fost găsit”, se arată într-un comunicat al firmei MSC Cruzeiros, cea care deţine vasul. Marina braziliană nu a spus până când vor continua căutările, dar a permis vasului să-şi continue călătoria spre Recife.

COLUMBIANUL HUMBERTO CLAVIJO, EXCLUS DIN BRIGADA CARE A ARBITRAT MECIUL MEXIC - CAMERUN

Arbitrul asistent columbian Humberto Clavijo a fost exclus din brigada care a condus meciul Mexic - Camerun, scor 1-0, marcat de două greşeli de arbitraj. Clavijo nu-l va asista pe centralul columbian Wilmar Roldan, desemnat să conducă meciul Coreea de Sud - Algeria de duminică. „Decizia a fost luată de departamentul de arbitraj al FIFA, condus de Massimo Busacca, iar Clavijo nu este vizat de vreo anchetă privind manipularea meciului”, a afirmat Ralf Mutschke, director pentru probleme de securitate al FIFA, care se ocupă şi de meciuri trucate. Clavijo a fost înlocuit în brigadă de ecuadorianul Christian Lescano. La meciul respectiv, mexicanii au trimis mingea în poartă în minutul 12, dar arbitrul a anulat golul, pentru ofsaid. Reluările nu au confirmat poziţia neregulamentară a atacantului Giovani Dos Santos. Un al doilea gol al mexicanilor a fost anulat în minutul 30, în urma unui corner şi tot pentru ofsaid. Nici de data aceasta reluările nu au confirmat poziţia de ofsaid a marcatorului, acelaşi Giovani Dos Santos.

QUEIROZ RENUNŢĂ LA NAŢIONALA IRANULUI

Tehnicianul portughez Carlos Queiroz a anunţat că va părăsi funcţia de selecţioner al Iranului la finalul CM 2014 şi va prelua o echipă africană. „Contractul meu se va încheia la finalul Campionatului Mondial. Am primit o ofertă de a continua, dar nu mai am această dorinţă. Nu există suficientă susţinere guvernamentală şi îmi este destul de clar că sunt probleme financiare la nivelul echipei naţionale. Am decis deja să plec şi sunt în discuţii cu unele echipe din Africa”, a spus Queiroz. Antrenorul în vârstă de 61 de ani a mai pregătit în cariera sa reprezentativele Emiratelor Arabe Unite, Africii de Sud şi Portugaliei, precum şi formaţiile Sporting Lisabona, New York/New Jersey MetroStars, Nagoya Grampus Eight şi Real Madrid. De asemenea, portughezul a fost în două rânduri secundul lui Alex Ferguson la Manchester United.

POLIŢIA BRAZILIANĂ A ARESTAT 15 PERSOANE CARE AU LANSAT FOCURI DE ARTIFICII ÎNSPRE SUPORTERI

Poliţia braziliană a arestat 15 persoane care au lansat focuri de artificii înspre suporteri, joi, la Sao Paulo, înaintea meciului Uruguay - Anglia. „Un grup de persoane a lansat focuri de artificii înspre zona suporterilor din oraş. A fost un zgomot puternic. Poliţia a arestat 15 persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei militare din Sao Paulo, care nu a precizat dacă există victime. De asemenea, poliţia a confiscat un pumnal şi alte arme albe.

HODGSON RĂMÂNE SELECŢIONER AL ANGLIEI ŞI DUPĂ CM

Roy Hodgson va rămâne selecţionerul Angliei şi după Campionatul Mondial din Brazilia, a declarat, vineri, preşedintele Federaţiei Engleze de Fotbal (FA), Greg Dyke. „Îl susţinem pe Roy Hodgson şi ne dorim să rămână selecţioner”, a declarat Dyke, citat de presa engleză. Anglia a înregistrat două înfrângeri în Grupa D, cu Italia şi Uruguay.

LOCUITORII CAPITALEI COLUMBIEI, PRIVAŢI JOI DE ALCOOL

Municipalitatea capitalei Columbiei, Bogota, a decretat joi interdicţia consumului de alcool, cu ocazia meciului Columbia - Coasta de Fildeş, pentru a evita noi incidente produse de suporteri. Interdicţia a fost valabilă până vineri, la ora locală 18.00 (23.00 GMT). Iniţial, nu era prevăzută interzicerea băuturilor alcoolice în acest oraş cu aproape opt milioane de locuitori, însă primarul a luat această decizie după confruntările ce au avut loc miercuri seară între suporterii clubului Millonarios şi poliţie, la împlinirea a 68 de ani de la înfiinţarea echipei. Autorităţile au prevăzut şi un plan special de securitate în urma incidentelor ce au avut loc după victoria categorică de sâmbăta trecută a Columbiei împotriva Greciei, scor 3-0, un debut reuşit la prima participare la un Mondial după 1998. La Bogota au fost înregistrate circa 3.000 de altercaţii şi 150 de accidente rutiere, cu un bilanţ de nouă morţi.