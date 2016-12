INFO WORLD CUP 2014

Programul meciurilor de la CM de fotbal din Brazilia (ora de start - ora României, meciurile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la TVR 1) - miercuri, 18 iunie, ora 19.00: Australia - Olanda, (Grupa B, la Porto Alegre); miercuri, 18 iunie, ora 22.00: Spania - Chile (Grupa B, la Rio de Janeiro); joi, 19 iunie, ora 1.00: Camerun - Croaţia (Grupa A, la Manaus).

DEMPSEY A REUŞIT CEL MAI RAPID GOL AL CM DIN BRAZILIA

Clint Dempsey a deschis scorul pentru SUA în secunda 30 a meciului cu Ghana de luni, de la Natal, din grupa G a Cupei Mondiale, acesta fiind cel mai rapid gol al turneului din Brazilia, însă departe de recordul deţinut de Hakan Sukur, a anunţat FIFA. Hakan Sukur, în 2002, a înscris pentru Turcia, în meciul cu naţionala Coreei de Sud, cel mai rapid gol din istoria Cupei Mondiale, în secunda 11, în întâlnirea pentru locul 3.

ARESTĂRI LA CURITIBA

Poliţia braziliană a arestat 11 persoane şi a tras cu gloanţe de cauciuc pentru a dispersa o manifestaţie împotriva Cupei Mondiale la Curitiba, înaintea meciului Iran - Nigeria, a anunţat presa locală. Aproximativ 200 de manifestanţi au protestat în centrul oraşului luni după-amiază şi au încercat să se îndrepte în direcţia stadionului „Baixada“, dar au fost blocaţi de poliţie. Protestatarii, printre care se aflau mai mulţi tineri anarhişti mascaţi, au perturbat circulaţia pe mai multe străzi şi au incendiat pubelele de gunoi. Un mic grup de manifestanţi radicali a spart geamurile mai multor clădiri în centrul oraşului înainte de a fi dispersat de poliţie cu gloanţe de cauciuc. De asemenea, aproximativ 300 de persoane au manifestat împotriva Cupei Mondiale în centrul oraşului Natal, înaintea meciului Ghana - SUA.

RUŞII NU AU VOIE PE REŢELELE DE SOCIALIZARE

Selecţionerul Rusiei, Fabio Capello, le-a interzis jucătorilor săi să folosească reţelele de socializare Twitter, Facebook şi Instagram în timpul Cupei Mondiale din Brazilia. „Jucătorii nu pot utiliza reţelele de socializare aici. Trebuie să se abţină timp de o lună, apoi, când se vor întoarce acasă, pot face ce vor. Postările pot face rău dacă nu sunt scrise într-un mod inteligent. Pentru a evita acest lucru, am preferat să le cer jucătorilor mei să nu utilizeze reţelele de socializare“, a declarat Capello.

FPF ÎL APĂRĂ PE MEIRELES

Federația Portugheză de Fotbal (FPF) l-a apărat, în noaptea de luni spre marţi, pe jucătorul Raul Meireles, acuzat pe Twitter că l-a insultat pe arbitrul sârb Milorad Mazici, care a condus meciul Germania - Portugalia, scor 4-0, de la Cupa Mondială. În această postare de pe Twitter, Meireles apare cu câte un deget de la ambele mâini ridicat în timp ce se află în spatele arbitrului. FPF dezminte că jucătorul ar fi vrut să facă un “gest incorect” la adresa arbitrului, care tocmai îi arătase cartonaşul roşu lui Pepe. Federaţia susţine că jucătorul îi transmitea colegului său Bruno Alves “instrucţiunile antrenorului Paulo Bento”.

PRIMELE SUSPENDĂRI LA CM

Wilson Palacios (Honduras) şi Maxi Pereira (Uruguay) au fost suspendaţi câte un meci după ce au fost eliminaţi în cursul primelor partide ale echipelor lor la Cupa Mondială, a anunţat FIFA. Palacios, eliminat la meciul cu Franţa, va lipsi de la partida cu Ecuador, iar Maxi Pereira (cartonaş roşu cu echipa statului Costa Rica) va rata întâlnirea cu Anglia.

JUCĂTORII GERMANIEI, FELICITAŢI DE ANGELA MERKEL

Cancelarul german Angela Merkel i-a felicitat la vestiare pe jucătorii lui Joachim Low după succesul cu 4-0 în faţa Portugaliei, în grupa G de la Cupa Mondială. „Ea a ţinut un mic discurs. A spus că este bine că au câştigat, mai ales că a făcut atâta drum până în Brazilia. Au fost multe aplauze. Este minunat când vine să ne vadă“, a declarat selecţionerul Joachim Low.

JOHN BROOKS A VISAT CĂ VA MARCA GOLUL VICTORIEI ÎMPOTRIVA GHANEI

John Brooks, fundaşul în vârstă de 21 de ani al echipei SUA, autorul reuşitei decisive din partida cu Ghana, scor 2-1, a declarat, la finalul meciului, că a visat cu două nopţi înainte că va înscrie golul victoriei, informează „The Guardian“. Povestea lui Brooks pare desprinsă din filme. Jucătorul nu evoluase în nicio partidă oficială pentru SUA, a intrat pe teren în minutul 46, în locul accidentatului Matt Besler, iar cu patru minute înaintea expirării timpului regulamentar, a înscris cu o lovitură de cap. „Da, este incredibil. Am spus că am avut un vis. Le-am spus unor colegi că am visat că voi înscrie în minutul 80 şi că vom câştiga meciul. Acum s-a dovedit a fi în minutul 86 şi am câştigat, aşa că tot a fost bine”, a spus Brooks, după terminarea partidei. Potrivit lui Brooks, golul pe care l-a marcat în vis a fost tot dintr-o lovitură de cap venită dintr-un corner.

COLUMBIANUL BACCA VA ABSENTA ŞI LA ULTIMELE MECIURI DIN GRUPĂ

Atacantul columbian al echipei FC Sevilla, Carlos Bacca, absent în meciul cu Grecia, scor 3-0, va rata şi ultimele partide din Grupa C, din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă. „RMN-ul efectuat de Carlos Bacca a relevat că suferă de o leziune musculară. El va avea nevoie de o pauză cuprinsă între 7 şi 10 zile”, se arată în comunicatul Federaţiei Columbiene de Fotbal (FCF). Bacca, în vârstă de 27 de ani, s-a accidentat la antrenamentul de duminică dimineaţă.

BUFFON S-A ANTRENAT NORMAL

Portarul Italiei, Gianluigi Buffon, a revenit la antrenament, ieri, însă staff-ul medical al italienilor nu a confirmat dacă el va putea evolua, vineri, în meciul cu echipa statului Costa Rica. Buffon s-a antrenat normal, însă selecţionerul Cesare Prandelli ar putea să-l menajeze pentru a se restabili complet. Buffon a lipsit la primul meci cu Anglia, câştigat de Italia cu scorul de 2-1, din cauza unei entorse la gleznă, fiind înlocuit de Salvatore Sirigu.

PREŞEDINTELE IRANULUI SALUTĂ REMIZA DIN MECIUL CU NIGERIA

Preşedintele Iranului, Hassan Rohani, a salutat egalul reuşit de formaţia pregătită de Carlos Queiroz, 0-0 cu Nigeria, în primul meci de la turneul final din Brazilia. „Sunt mândru de băieţii noştri care au obţinut primul punct. Sper că vor aduce şi altele”, a scris preşedintele iranian pe contul său de Twitter. Comentariul a fost însoţit de o poză în care preşedintele, aflat într-un salon, se uită la meciul transmis de televiziunea naţională. Presa iraniană a publicat fotografii cu ministrul Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, care urmărea meciul naţionalei împreună cu echipa sa de negociatori la Viena, acolo unde se află pentru discuţii privind programul nuclear.

MESSI AR FI ÎNCÂNTAT SĂ FIE COECHIPIER CU HIGUAIN ŞI LA BARCELONA

Atacantul Lionel Messi a declarat că i-ar plăcea ca Gonzalo Higuain, actualmente la echipa SSC Napoli, să-i fie coechipier şi la formaţia FC Barcelona, nu numai la naţionala Argentinei. „Higuain la Barcelona? Nu cunosc intenţiile clubului meu şi nu am vorbit cu Higuain despre acest lucru. Dar da, mi-ar plăcea să vină la Barcelona şi să fim coechipieri. Ne înţelegem bine, este unul dintre cei mai buni atacanţi în acest moment”, a spus Messi. El speră ca naţionala Argentinei să îndeplinească visul suporterilor de a câştiga titlul mondial: „Suntem concentraţi şi avem dorinţa de a câştiga. Vrem să îndeplinim visul suporterilor, dar trebuie să fim foarte atenţi. Suntem Argentina şi nu ne gândim prea mult la rivali. M-au impresionat Olanda şi Germania, dar competiţia este lungă”. Messi a afirmat că nu se află în competiţie cu brazilianul Neymar, colegul său de la Barcelona. „Nu sunt într-o competiţie cu Neymar. Suntem colegi la club, este un om minunat, iar între noi este o relaţie normală. Rivalitatea în teren este normală, dar în afara lui, ea nu există”, a precizat Messi.

OKOCHA L-A CRITICAT PE SELECŢIONERUL NIGERIEI

Fostul căpitan al naţionalei Nigeriei, Augustine „Jay-Jay” Okocha, i-a reproşat selecţionerului Stephen Keshi faptul că reprezentativa africană a suferit din punct de vedere tactic în meciul cu Iran, scor 0-0, din prima etapă a Grupei F. „Era un meci câştigat dinainte, dar nu am ştiut să profităm. Echipa a suferit din punct de vedere tactic. Keshi nu a lucrat destul cu echipa, jocul tactic a fost unul sărac. Keshi este responsabil de acest rezultat. Nu am înţeles de ce l-a schimbat pe Victor Moses. De asemenea, este o enigmă de ce un jucător tehnic ca Peter Odemwingie a rămas rezervă”, a spus Okocha, care acum este responsabil în Comisia tehnică a Federaţiei Nigeriene de Fotbal (NFF). Okocha şi Keshi au fost colegi la echipa naţională a Nigeriei.

FIFA VREA SĂ ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ TEHNOLOGIA LINIEI PORŢII

FIFA vrea să îmbunătăţească tehnologia pe linia porţii, mai ales în ceea ce priveşte prezentarea fazelor pe ecranele de la stadioane, pentru public, a anunţat ofiţerul de presă al forului mondial, Delia Fischer. „Muncim pentru a face totul mai clar şi vom modifica regulile generale, astfel încât să se vadă doar golul. Nu a fost o greşeală, dar vom modifica regulile generale, pentru a fi totul mai clar pentru spectatori şi telespectatori. Situaţia de duminică a fost unică, deoarece mingea a lovit partea interioară a barei şi a ieşit din poartă, după care l-a lovit pe portar şi s-a rostogolit pe linia porţii”, a spus Fischer. Pentru prima oară în istorie, în meciul Franţa - Honduras, 3-0, s-a validat un gol datorită tehnologiei Goal-Control - autogolul portarului Valladares, din min. 48. La o primă reluare a fazei, prezentată pe ecranul de la stadion, s-a văzut că mingea nu a pătruns în poartă, lovind bara, iar mesajul afişat a fost: „no goal”. Câteva secunde mai târziu, o altă imagine a arătat că portarul a împins mingea dincolo de linie, iar mesajul pentru public a fost: „goal”. Diferenţa dintre cele două secvenţe a provocat un moment de confuzie pe stadion, în special pentru „un public care, contrar Angliei, care foloseşte un sistem asemănător, nu este familiarizat cu tehnologia pe linia porţii”, a menţionat Fischer. FIFA vrea ca fazele prezentate cu încetinitorul să fie mai clare, în coordonare cu televiziunile şi cu firma ce se ocupă cu tehnologia pe linia porţii.

ÎNCĂ DOI CHINEZI AU MURIT DIN CAUZA MECIURILOR DIFUZATE NOAPTEA

Autorităţile chineze au confirmat decesul a încă două persoane din cauza nopţilor nedormite pentru a urmări meciurile de fotbal din Brazilia, astfel că numărul victimelor s-a ridicat la trei! După ce un tânăr de 24 ani a decedat subit în dimineaţa zilei de sâmbătă, în timp ce urmărea meciul Olanda - Spania, la Suzhou, marţi s-a anunţat că un bărbat în vârstă de 51 ani a murit din cauza unui atac de cord când urmărea aceeaşi partidă, însă la Dalian. Li Mingqiang, fost fotbalist la juniori, viziona meciul alături de câţiva prieteni, înainte de a face atacul fatal. Al treilea caz a avut loc o zi mai târziu, la meciul Costa Rica - Uruguay, când un bărbat în vârstă de 39 ani a decedat la Shanghai după ce timp de trei nopţi urmărise meciurile de fotbal. Suferind de hipertensiune, Zhou a leşinat în timpul vizionării jocului şi a murit apoi la spital, din cauza unei hemoragii cerebrale. Meciurile de la CM 2014 se văd în China începând cu ora 24.00, dar multe se dispută la orele 3 sau 4 dimineaţa.